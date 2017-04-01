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Стадион:
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 28'
Борнмут
0' 28'
Первый тайм
27'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Пью Марк из команды Борнмут подал угловой слева.
Фол, нарушение
26'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
Угловой
26'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
25'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
23'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Ромеу Ориоль делает скидку назад вдоль ворот
22'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Пью Марк из команды Борнмут делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
19'
Удар от ворот произведет Борнмут
19'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
18'
Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде
17'
После дальнего удара, который нанес Родригес Джей мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
16'
Родригес Джей наказан за толчок Фрэнсис Саймон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
15'
Родригес Джей из команды Саутгемптон в офсайде
15'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
Фол, нарушение
13'
Родригес Джей из команды Саутгемптон делает подножку. Фрэнсис Саймон заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Тадич Душан наказан за толчок Фрэнсис Саймон
11'
Удар от ворот произведет Борнмут
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
9'
Кук Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Тадич Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
8'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Чарли Дэниелс из команды Борнмут делает навес
Фол, нарушение
7'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
7'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сурман Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Пью Марк заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Борнмут
5'
Тадич Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
5'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Удар от ворот произведет Борнмут
4'
Тадич Душан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
3'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
2'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Борнмут
Саутгемптон
88.5% (185)
Ничья:
9.1% (19)
Борнмут
2.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
36.4% (76)
Саутгемптон:
33% (69)
Саутгемптон:
13.4% (28)
Ничья:
7.7% (16)
Саутгемптон:
3.3% (7)
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