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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Сент-Мэрис
0:0
Первый тайм: 28'
Состав команд
24
Стивенс
Джек
14
Ромеу
Ориоль
11
Тадич
Душан
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
7
Пью
Марк
17
Кинг
Джошуа
Саутгемптон 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Форстер Фрейзер Вратарь
- 2 Седрик Соареш Защитник
- 24 Стивенс Джек Защитник
- 3 Йосида Майя Защитник
- 21 Бертранд Райан Защитник
- 8 Дэвис Стивен Полузащитник
- 14 Ромеу Ориоль Полузащитник
- 16 Уорд-Праус Джеймс Полузащитник
- 11 Тадич Душан Полузащитник
- 22 Редмонд Натан Полузащитник
- 9 Родригес Джей Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Хассен Муе Вратарь
- 12 Касерес Мартин Защитник
- 38 Маккуин Сэм Полузащитник
- 23 Хёйбьерг Пьер-Эмиль Полузащитник
- 19 Буфаль Софьян Полузащитник
- 4 Класи Йорди Полузащитник
- 7 Лонг Шейн Нападающий
- Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Пье Жереми Травмирован
- Таргет Мэтт Травмирован
- Остин Чарльз Травмирован
- Маккарти Алекс Травмирован
- Ван Дейк Виргил Травмирован
- Габбьядини Маноло Травмирован
Борнмут 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Боруц Артур Вратарь
- 15 Смит Адам Защитник
- 2 Фрэнсис Саймон Защитник
- 3 Кук Стив Защитник
- 11 Charlie Daniels II Защитник
- 24 Фрейзер Райан Полузащитник
- 6 Сурман Эндрю Полузащитник
- 4 Гослинг Дэн Полузащитник
- 7 Пью Марк Полузащитник
- 17 Кинг Джошуа Полузащитник
- 9 Афобе Беник Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Оллсоп Райан Вратарь
- 38 Карджилл Бэйли Защитник
- 32 Уилшер Джек Полузащитник
- 33 Айб Джордон Полузащитник
- 19 Станислас Жуниор Полузащитник
- 8 Артер Гарри Полузащитник
- 14 Смит Брэд Нападающий
- Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Уилсон Каллум Травмирован
- Федеричи Адам Травмирован
- Мингс Тайрон Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Саутгемптон (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 19.03.2017 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 04.03.2017 Уотфорд 3:4 Саутгемптон ПЛ
- 11.02.2017 Сандерленд 0:4 Саутгемптон ПЛ
- 04.02.2017 Саутгемптон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2017 Суонси 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 22.01.2017 Саутгемптон 3:0 Лестер ПЛ
- 14.01.2017 Бёрнли 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 02.01.2017 Эвертон 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 31.12.2016 Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон ПЛ
- 14.12.2016 Сток Сити 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 11.12.2016 Саутгемптон 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 03.12.2016 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 27.11.2016 Саутгемптон 1:0 Эвертон ПЛ
- 19.11.2016 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 06.11.2016 Халл Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси ПЛ
- 23.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 16.10.2016 Саутгемптон 3:1 Бёрнли ПЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 18.03.2017 Борнмут 2:0 Суонси ПЛ
- 11.03.2017 Борнмут 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 04.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут ПЛ
- 25.02.2017 Вест Бромвич 2:1 Борнмут ПЛ
- 13.02.2017 Борнмут 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.02.2017 Эвертон 6:3 Борнмут ПЛ
- 31.01.2017 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 21.01.2017 Борнмут 2:2 Уотфорд ПЛ
- 14.01.2017 Халл Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 31.12.2016 Суонси 0:3 Борнмут ПЛ
- 26.12.2016 Челси 3:0 Борнмут ПЛ
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2016 Борнмут 1:0 Лестер ПЛ
- 10.12.2016 Бёрнли 3:2 Борнмут ПЛ
- 04.12.2016 Борнмут 4:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 19.11.2016 Сток Сити 0:1 Борнмут ПЛ
- 05.11.2016 Борнмут 1:2 Сандерленд ПЛ
- 29.10.2016 Мидлсбро 2:0 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.03.2016 Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.11.2015 Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига
- 25.07.2014 Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи. Сборные
- 12.03.2011 Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига
- 02.10.2010 Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига
- 10.08.2010 Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling
- 11.07.2009 Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|60 - 23
|69
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|57 - 21
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|64 - 37
|59
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|54 - 30
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|42 - 23
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|56 - 34
|50
|7.
|Эвертон
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|52 - 33
|50
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 38
|44
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 44
|36
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|33 - 36
|34
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|34 - 48
|34
|12.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|30
|9
|7
|14
|42 - 54
|34
|13.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|35 - 47
|33
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|41 - 54
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|31 - 44
|32
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|38 - 47
|31
|17.
|Суонси
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|36 - 63
|27
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 59
|27
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|20 - 33
|22
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|29
|5
|5
|19
|24 - 51
|20
Первый тайм
27'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
26'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
25'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
23'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Ромеу Ориоль делает скидку назад вдоль ворот
22'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Пью Марк из команды Борнмут делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
19'
19'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде
17'
После дальнего удара, который нанес Родригес Джей мяч отбит вратарем
16'
Родригес Джей наказан за толчок Фрэнсис Саймон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Родригес Джей из команды Саутгемптон в офсайде
15'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
13'
Родригес Джей из команды Саутгемптон делает подножку. Фрэнсис Саймон заработал фол.
12'
Тадич Душан наказан за толчок Фрэнсис Саймон
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Кук Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Тадич Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
8'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Чарли Дэниелс из команды Борнмут делает навес
7'
Гослинг Дэн из команды Борнмут делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
7'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сурман Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Пью Марк заработал фол.
5'
5'
Тадич Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
5'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
4'
Тадич Душан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
2'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Борнмут
Саутгемптон
88.5% (185)
Ничья:
9.1% (19)
Борнмут
2.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Саутгемптон:
36.4% (76)
1:0 Саутгемптон:
33% (69)
2:0 Саутгемптон:
13.4% (28)
1:1 Ничья:
7.7% (16)
3:1 Саутгемптон:
3.3% (7)
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