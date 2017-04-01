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Стадион:
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 26'
Эксельсиор
0'
10' Желтая карточка
Брюинс Луиджи
26'
Первый тайм
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "ПЕК Зволле" забила мяч!
26'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
25'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вердонк Калвин из команды ПЕК Зволле делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Вердонк Калвин из команды ПЕК Зволле делает навес
23'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
23'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
18'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Колвейк Райан наказан за толчок Саймак Мустафа
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Брок-Мадсен Николай, и мяч снова в игре
16'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
13'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
13'
Саймак Мустафа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
13'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
13'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
13'
Марселлис Дирк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Брок-Мадсен Николай делает скидку назад вдоль ворот
12'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
10'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
10'
Мениг Квинси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Желтая карточка
10'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор. Это Саймак Мустафа заработал фол.
9'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
Фол, нарушение
8'
Бауй Уасим наказан за толчок Milan Massop
Угловой
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
7'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
7'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
7'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Вердонк Калвин из команды ПЕК Зволле делает навес
6'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Вердонк Калвин из команды ПЕК Зволле делает навес
5'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
2'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
2'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
2'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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