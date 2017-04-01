- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: MAC3PARK Stadion
0:0
Первый тайм: 26'
10' Желтая карточкаБрюинс Луиджи
|
10'
Состав команд
15
Бауй
Уасим
23
Холла
Данни
11
Мениг
Квинси
25
Хан
Уорнер
15
Матей
Юрген
23
Milan
Massop
24
Файк
Хишам
17
Fredy
II
ПЕК Зволле 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван дер Харт Микки Вратарь
- 2 Ван Полен Брам Защитник
- 4 Марселлис Дирк Защитник
- 15 Бауй Уасим Защитник
- 5 Вердонк Калвин Защитник
- 23 Холла Данни Полузащитник
- 21 Django Warmerdam Полузащитник
- 7 Мохтар Юнес Полузащитник
- 6 Саймак Мустафа Полузащитник
- 11 Мениг Квинси Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Бегуа Кевин Вратарь
- 13 Philippe Sandler Защитник
- 22 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Ван де Паверт Тед Защитник
- 20 Эхизибуэ Кингсли Полузащитник
- 30 Томас Райян Полузащитник
- 10 Нейланд Стефан Нападающий
- 9 Ахабар Анасс Нападающий
- 14 Исраэльссон Эрик
- 40 Mike Hauptmeijer
- Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Деккер Рик Травмирован
- Маринус Ваутер Травмирован
Эксельсиор 4-3-3
- Основной состав
- 25 Хан Уорнер Вратарь
- 2 Карами Халид Защитник
- 15 Матей Юрген Защитник
- 30 Де Вейс Йорди Защитник
- 23 Milan Massop Защитник
- 24 Файк Хишам Полузащитник
- 17 Fredy II Полузащитник
- 8 Колвейк Райан Полузащитник
- 11 Элберс Стэнли Нападающий
- 29 Ван Дёйнен Майк Нападающий
- 10 Брюинс Луиджи Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Хавекотте Мике Вратарь
- 13 Дамен Алессандро Вратарь
- 20 Брито Элсо Защитник
- 5 Кюйперс Бас Защитник
- 21 Пантич Данило Полузащитник
- 9 Ондан Терелл Полузащитник
- 18 Вермёлен Кевин Полузащитник
- 12 Фортеш Джеффри Полузащитник
- 7 Хасселбайнк Найжел Нападающий
- Главный тренер: Ван дер Гааг Митчелл
- Травмы и дисквалификации
- Дрост Энрико Травмирован
- Аргус Бординьон Травмирован
Предыдущие игры
ПЕК Зволле (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 19.03.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 ПЕК Зволле Э
- 12.03.2017 Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Э
- 04.03.2017 ПЕК Зволле 3:1 Витесс Э
- 26.02.2017 АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Э
- 18.02.2017 Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Э
- 10.02.2017 ПЕК Зволле 2:0 НЕК Неймеген Э
- 05.02.2017 Спарта Роттердам 2:3 ПЕК Зволле Э
- 29.01.2017 ПЕК Зволле 1:2 Твенте Э
- 21.01.2017 АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Э
- 15.01.2017 ПЕК Зволле 1:3 Аякс Э
- 18.12.2016 Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Э
- 10.12.2016 ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Э
- 03.12.2016 Витесс 3:1 ПЕК Зволле Э
- 26.11.2016 ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Э
- 20.11.2016 Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Э
- 05.11.2016 ПЕК Зволле 0:0 Рода Э
- 30.10.2016 ПЕК Зволле 3:1 Гоу Эхед Иглс Э
- 21.10.2016 Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Э
- 16.10.2016 Твенте 2:2 ПЕК Зволле Э
- 30.09.2016 ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Э
Эксельсиор (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 19.03.2017 Эксельсиор 1:1 Аякс Э
- 11.03.2017 Эксельсиор 4:1 Херенвен Э
- 05.03.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор Э
- 25.02.2017 Эксельсиор 0:2 Виллем II Э
- 18.02.2017 Хераклес 4:0 Эксельсиор Э
- 12.02.2017 Эксельсиор 1:1 Твенте Э
- 04.02.2017 Гронинген 1:1 Эксельсиор Э
- 28.01.2017 Рода 4:0 Эксельсиор Э
- 22.01.2017 Эксельсиор 1:1 Гоу Эхед Иглс Э
- 14.01.2017 ПСВ 2:0 Эксельсиор Э
- 18.12.2016 Эксельсиор 2:2 НЕК Неймеген Э
- 10.12.2016 Херенвен 2:1 Эксельсиор Э
- 03.12.2016 Эксельсиор 3:3 АЗ Алкмаар Э
- 26.11.2016 Витесс 2:2 Эксельсиор Э
- 19.11.2016 Эксельсиор 3:2 Спарта Роттердам Э
- 06.11.2016 Утрехт 2:1 Эксельсиор Э
- 29.10.2016 Аякс 1:0 Эксельсиор Э
- 21.10.2016 Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Э
- 16.10.2016 Эксельсиор 0:1 Рода Э
- 01.10.2016 Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор Э
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Эксельсиор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
- 21.10.2016 Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие
- 01.05.2016 Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие
- 12.09.2015 ПЕК Зволле 3:0 Эксельсиор Эредивизие
- 22.03.2015 ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор Эредивизие
- 30.11.2014 Эксельсиор 0:5 ПЕК Зволле Эредивизие
- 17.12.2013 Эксельсиор 1:4 ПЕК Зволле Кубок
- 09.05.2010 Эксельсиор 4:3 ПЕК Зволле Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие
- 06.05.2010 ПЕК Зволле 0:1 Эксельсиор Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие
- 04.12.2009 ПЕК Зволле 1:0 Эксельсиор Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
- 16.10.2009 Эксельсиор 3:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
- 20.03.2009 Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
- 28.11.2008 ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|27
|22
|3
|2
|68 - 17
|69
|2.
|Аякс
|27
|19
|6
|2
|56 - 17
|63
|3.
|ПСВ
|27
|18
|7
|2
|52 - 18
|61
|4.
|Утрехт
|27
|12
|8
|7
|41 - 33
|44
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|28
|10
|12
|6
|47 - 40
|42
|6.
|Твенте
|27
|11
|8
|8
|38 - 35
|41
|7.
|Витесс
|27
|11
|6
|10
|41 - 33
|39
|8.
|Херенвен
|27
|10
|7
|10
|45 - 36
|37
|9.
|Виллем II
|27
|8
|9
|10
|25 - 30
|33
|10.
|Хераклес
|27
|8
|7
|12
|37 - 46
|31
|11.
|ПЕК Зволле
|0:0
|28
|8
|7
|13
|30 - 50
|31
|12.
|Гронинген
|0:0
|28
|6
|12
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Спарта Роттердам
|27
|7
|7
|13
|35 - 48
|28
|14.
|НЕК Неймеген
|27
|7
|7
|13
|26 - 45
|28
|15.
|Эксельсиор
|0:0
|28
|5
|10
|13
|32 - 50
|25
|16.
|Рода
|27
|4
|11
|12
|18 - 40
|23
|17.
|АДО Ден Хааг
|27
|6
|4
|17
|21 - 48
|22
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|5
|5
|17
|26 - 48
|20
Первый тайм
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "ПЕК Зволле" забила мяч!
26'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
25'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
18'
18'
Колвейк Райан наказан за толчок Саймак Мустафа
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Брок-Мадсен Николай, и мяч снова в игре
16'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
13'
13'
Саймак Мустафа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
13'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
13'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
13'
Марселлис Дирк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Брок-Мадсен Николай делает скидку назад вдоль ворот
12'
10'
10'
Мениг Квинси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
10'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку.
10'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор. Это Саймак Мустафа заработал фол.
9'
9'
8'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
8'
Бауй Уасим наказан за толчок Milan Massop
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
7'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
7'
7'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
6'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
4'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
2'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
2'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
2'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация