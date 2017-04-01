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Стадион:
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 28'
Гронинген
0' 28'
Первый тайм
29'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дрост Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Ван Эйден Ренс совершает грубый фол. Хиаряй Том был жертвой
28'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
27'
Дрост Йеспер бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Угловой
27'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
27'
Махи Мимаун имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Травма, повреждение
26'
Люккассен Деррик возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Люккассен Деррик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
25'
Люккассен Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
22'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Соуза Дабни на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
22'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Дрост Йеспер заработал фол.
21'
Хапс Ридгесиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
21'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
21'
Свенссон Юнас на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
20'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
20'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
20'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
18'
Хиаряй Том наказан за толчок Хапс Ридгесиано
18'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
16'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Махи Мимаун пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Сорлот Александр из команды Гронинген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
16'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Хиаряй Том из команды Гронинген делает навес
14'
Люккассен Деррик пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
14'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
13'
Соуза Дабни бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
13'
Соуза Дабни на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
13'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Влаар Рон наказан за толчок Падт Серджио
Угловой
11'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
11'
Соуза Дабни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
11'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
10'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Офсайд
9'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар в офсайде
8'
Удар от ворот произведет Гронинген
8'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Вюйтенс Стейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
6'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает подножку. Ван Оверем Йорис заработал фол.
6'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
6'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Соуза Дабни на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
5'
Хиаряй Том ошибается в защите.
Угловой
4'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
4'
Мемишевич Самир выбил мяч на угловой.
Офсайд
4'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
4'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Гронинген
2'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
2'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает навес
2'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
2'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой справа.
1'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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