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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: АФАС
0:0
Первый тайм: 28'
Состав команд
24
Крул
Тим
27
Фрайдей
Фред
19
Соуза
Дабни
24
Хиаряй
Том
17
Дрост
Йеспер
14
Махи
Мимаун
АЗ Алкмаар 4-3-3
- Основной состав
- 24 Крул Тим Вратарь
- 17 Свенссон Юнас Защитник
- 3 Ван Эйден Ренс Защитник
- 4 Влаар Рон Защитник
- 5 Хапс Ридгесиано Защитник
- 23 Люккассен Деррик Полузащитник
- 20 Сёнтьенс Матс Полузащитник
- 30 Вюйтенс Стейн Полузащитник
- 8 Ван Оверем Йорис Нападающий
- 27 Фрайдей Фред Нападающий
- 19 Соуза Дабни Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рочет Серхио Вратарь
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 22 Оуведжан Томас Полузащитник
- 15 Тил Гуус Полузащитник
- 18 Бель-Хассани Иллиас Полузащитник
- 6 Ринстра Бен Полузащитник
- 28 Гарсия Леви Нападающий
- 11 Танкович Муамер Нападающий
- 9 Вегхорст Ваут Нападающий
- Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Гронинген 4-4-2
- Основной состав
- 1 Падт Серджио Вратарь
- 24 Хиаряй Том Защитник
- 6 Райнен Этьенн Защитник
- 5 Мемишевич Самир Защитник
- 2 Дэвидсон Джейсон Защитник
- 17 Дрост Йеспер Полузащитник
- 12 Бакуна Жуниньо Полузащитник
- 8 Йенсен Рубен Полузащитник
- 22 Тибблинг Симон Полузащитник
- 14 Махи Мимаун Нападающий
- 13 Сорлот Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ван дер Лей Стефан Вратарь
- 30 Ван дер Влаг Петер Вратарь
- 35 Бейл Гленн Защитник
- 20 Ван Нифф Юлл Защитник
- 36 Хрустиц Айдин Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 45 Идрисси Уссама Полузащитник
- Главный тренер: Фабер Эрнест
- Травмы и дисквалификации
- Ван Веерт Том Травмирован
- Пейн Десевио Травмирован
- Линссен Брайн Дисквалифицирован
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 19.03.2017 АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Э
- 12.03.2017 Фейеноорд 5:2 АЗ Алкмаар Э
- 05.03.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор Э
- 26.02.2017 АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Э
- 19.02.2017 Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 12.02.2017 Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 04.02.2017 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Э
- 29.01.2017 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Э
- 21.01.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам Э
- 13.01.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 АЗ Алкмаар Э
- 17.12.2016 Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 11.12.2016 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 03.12.2016 Эксельсиор 3:3 АЗ Алкмаар Э
- 27.11.2016 АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес Э
- 20.11.2016 Рода 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 06.11.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Э
- 30.10.2016 АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Э
- 23.10.2016 Гронинген 2:0 АЗ Алкмаар Э
- 15.10.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Витесс Э
- 02.10.2016 Спарта Роттердам 1:1 АЗ Алкмаар Э
Гронинген (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 18.03.2017 Гронинген 1:1 Виллем II Э
- 12.03.2017 Рода 3:1 Гронинген Э
- 05.03.2017 Гронинген 1:1 Аякс Э
- 25.02.2017 Гронинген 2:3 Утрехт Э
- 19.02.2017 Спарта Роттердам 2:2 Гронинген Э
- 11.02.2017 Фейеноорд 2:0 Гронинген Э
- 04.02.2017 Гронинген 1:1 Эксельсиор Э
- 29.01.2017 Херенвен 0:0 Гронинген Э
- 21.01.2017 Гронинген 1:1 Витесс Э
- 14.01.2017 Хераклес 1:4 Гронинген Э
- 18.12.2016 Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс Э
- 09.12.2016 Гронинген 2:0 Рода Э
- 04.12.2016 Аякс 2:0 Гронинген Э
- 26.11.2016 ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Э
- 19.11.2016 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Э
- 05.11.2016 НЕК Неймеген 1:1 Гронинген Э
- 29.10.2016 Виллем II 2:1 Гронинген Э
- 23.10.2016 Гронинген 2:0 АЗ Алкмаар Э
- 15.10.2016 Гронинген 0:3 Херенвен Э
- 01.10.2016 Витесс 2:1 Гронинген Э
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Гронинген: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 23.10.2016 Гронинген 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 20.02.2016 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген Эредивизие
- 20.09.2015 Гронинген 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 08.02.2015 Гронинген 2:4 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 25.10.2014 АЗ Алкмаар 2:2 Гронинген Эредивизие
- 18.05.2014 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 15.05.2014 АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Эредивизие
- 01.02.2014 АЗ Алкмаар 2:0 Гронинген Эредивизие
- 06.10.2013 Гронинген 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 02.02.2013 АЗ Алкмаар 0:1 Гронинген Эредивизие
- 17.11.2012 Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 06.05.2012 АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Эредивизие
- 22.09.2011 АЗ Алкмаар 4:2 Гронинген Кубок
- 28.08.2011 Гронинген 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 12.12.2010 Гронинген 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 14.08.2010 АЗ Алкмаар 1:1 Гронинген Эредивизие
- 30.01.2010 АЗ Алкмаар 0:1 Гронинген Эредивизие
- 31.10.2009 Гронинген 0:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 28.02.2009 АЗ Алкмаар 3:0 Гронинген Премьер-лига
- 28.11.2008 Гронинген 0:2 АЗ Алкмаар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|27
|22
|3
|2
|68 - 17
|69
|2.
|Аякс
|27
|19
|6
|2
|56 - 17
|63
|3.
|ПСВ
|27
|18
|7
|2
|52 - 18
|61
|4.
|Утрехт
|27
|12
|8
|7
|41 - 33
|44
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|28
|10
|12
|6
|47 - 40
|42
|6.
|Твенте
|27
|11
|8
|8
|38 - 35
|41
|7.
|Витесс
|27
|11
|6
|10
|41 - 33
|39
|8.
|Херенвен
|27
|10
|7
|10
|45 - 36
|37
|9.
|Виллем II
|27
|8
|9
|10
|25 - 30
|33
|10.
|ПЕК Зволле
|1:0
|28
|9
|6
|13
|31 - 50
|33
|11.
|Хераклес
|27
|8
|7
|12
|37 - 46
|31
|12.
|Гронинген
|0:0
|28
|6
|12
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Спарта Роттердам
|27
|7
|7
|13
|35 - 48
|28
|14.
|НЕК Неймеген
|27
|7
|7
|13
|26 - 45
|28
|15.
|Эксельсиор
|0:1
|28
|5
|9
|14
|32 - 51
|24
|16.
|Рода
|27
|4
|11
|12
|18 - 40
|23
|17.
|АДО Ден Хааг
|27
|6
|4
|17
|21 - 48
|22
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|5
|5
|17
|26 - 48
|20
Первый тайм
29'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
29'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дрост Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Ван Эйден Ренс совершает грубый фол. Хиаряй Том был жертвой
28'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
27'
Дрост Йеспер бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
27'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
27'
Махи Мимаун имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
26'
Люккассен Деррик возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Люккассен Деррик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
Люккассен Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
24'
24'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
22'
22'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
22'
22'
22'
22'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
21'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Дрост Йеспер заработал фол.
21'
Хапс Ридгесиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
21'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
21'
Свенссон Юнас на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
20'
20'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
20'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
20'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
18'
Хиаряй Том наказан за толчок Хапс Ридгесиано
18'
17'
16'
16'
Махи Мимаун пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Сорлот Александр из команды Гронинген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
16'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Хиаряй Том из команды Гронинген делает навес
14'
Люккассен Деррик пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
13'
Соуза Дабни бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
13'
13'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
11'
Влаар Рон наказан за толчок Падт Серджио
11'
11'
Соуза Дабни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
11'
10'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар в офсайде
8'
8'
8'
Вюйтенс Стейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
6'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает подножку. Ван Оверем Йорис заработал фол.
6'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Хапс Ридгесиано на финте ушёл от оппонента.
5'
Хиаряй Том ошибается в защите.
4'
4'
Мемишевич Самир выбил мяч на угловой.
4'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
4'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
3'
2'
2'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает навес
2'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
2'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой справа.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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