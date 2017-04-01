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Стадион: Зрители: 17906
Утрехт
2:0
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
10' Гол
Халлер Себастьен
68' Желтая карточка
Брама Вут
80' Желтая карточка
Амрабат Софьян
2:0
90' Гол
Живкович Рицхайро
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
94'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт добил мяч в ворота.
94'
ШТАНГА! Баразит Насер попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
93'
Лампру Костантинос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Баразит Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

92'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает пас партнеру.
92'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Удар от ворот произведет Виллем II
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Утрехт
Угловой
91'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
90'
Хайе Том бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Лампру Костантинос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
86'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
После штрафного удара,который нанес Живкович Рицхайро мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
85'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Аюб Яссин заработал фол.
85'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Аюб Яссин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
82'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Утрехт
81'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает неудачный навес.
81'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Andreias Calcan
Желтая карточка
80'
Амрабат Софьян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Амрабат Софьян из команды Утрехт. Это Лифтинк Эльмо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
80'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
79'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
79'
Янссен Виллем из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
Угловой
79'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
78'
Баразит Насер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
78'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Брама Вут.
76'
Кру Йорди из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
73'
После дальнего удара, который нанес Хайе Том мяч отбит вратарем
71'
Удар от ворот произведет Утрехт
71'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Ван Анхолт Пеле заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Халлер Себастьен из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
69'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает пас партнеру.
68'
Тактическая замена. Фран Соль уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
Желтая карточка
68'
Брама Вут получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Брама Вут из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Ойо Фунсо.
65'
Халлер Себастьен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 17906 болельщиков
Фол, нарушение
62'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Ван Анхолт Пеле заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Ван Анхолт Пеле наказан за толчок Лабьяд Закария
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
58'
Тактическая замена. Катуку Тшиманга уходит с поля и его заменяет Ван Анхолт Пеле
58'
Удар от ворот произведет Виллем II
58'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Баразит Насер
Фол, нарушение
57'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Брама Вут заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Амрабат Софьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Утрехт
Угловой
51'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
51'
Кру Йорди из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
50'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Брама Вут заработал фол.
49'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
46'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
43'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
Травма, повреждение
42'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Керк Гирано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Кали Анур нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
37'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
36'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Амрабат Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Аюб Яссин из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
34'
Фран Соль наказан за толчок Амрабат Софьян
33'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
32'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Конбой Кевин наказан за толчок Кру Йорди
Фол, нарушение
31'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Брама Вут заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Удар от ворот произведет Утрехт
29'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
28'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
27'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Удар от ворот произведет Виллем II
27'
Аюб Яссин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
27'
Аюб Яссин на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
22'
Удар от ворот произведет Виллем II
22'
Амрабат Софьян выбил мяч подальше от ворот.
20'
Удар от ворот произведет Утрехт
20'
Хайе Том из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
17'
Удар от ворот произведет Виллем II
17'
Амрабат Софьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Питерс Йорденс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
17'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
16'
Конбой Кевин наказан за толчок Кали Анур
15'
Удар от ворот произведет Утрехт
15'
Фран Соль из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Лабьяд Закария из команды Утрехт наносит очень неточный удар.
12'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
10'
Конбой Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Халлер Себастьен из команды Утрехт добил мяч в ворота.
10'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
10'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
9'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
9'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
9'
Йоппен Гус из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар от ворот произведет Виллем II
6'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Кали Анур заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
5'
Ойо Фунсо из команды Виллем II. Это Конбой Кевин заработал фол.
4'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Утрехт
1'
Удар от ворот произведет Виллем II
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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