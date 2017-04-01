Стадион: Галгенваард Зрители: 17906
1:0
10' ГолХаллер Себастьен
68' Желтая карточкаБрама Вут
80' Желтая карточкаАмрабат Софьян
2:0
90' ГолЖивкович Рицхайро
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт добил мяч в ворота.
94'
ШТАНГА! Баразит Насер попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
93'
Лампру Костантинос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Баразит Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает пас партнеру.
92'
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Хайе Том бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
89'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Лампру Костантинос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
86'
86'
После штрафного удара,который нанес Живкович Рицхайро мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Аюб Яссин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
82'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
81'
81'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает неудачный навес.
81'
81'
81'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Andreias Calcan
80'
Амрабат Софьян получает желтую карточку.
80'
Амрабат Софьян из команды Утрехт. Это Лифтинк Эльмо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
80'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
79'
Янссен Виллем из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
78'
Баразит Насер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Амрабат Софьян заработал фол.
78'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Брама Вут.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
73'
После дальнего удара, который нанес Хайе Том мяч отбит вратарем
71'
71'
70'
70'
70'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Ван Анхолт Пеле заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Халлер Себастьен из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
69'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает пас партнеру.
68'
Тактическая замена. Фран Соль уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
68'
Брама Вут получает желтую карточку.
65'
Халлер Себастьен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 17906 болельщиков
62'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Ван Анхолт Пеле заработал фол.
61'
Ван Анхолт Пеле наказан за толчок Лабьяд Закария
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
58'
Тактическая замена. Катуку Тшиманга уходит с поля и его заменяет Ван Анхолт Пеле
58'
58'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Баразит Насер
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Амрабат Софьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
48'
48'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
46'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
43'
43'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
42'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Керк Гирано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Кали Анур нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
37'
36'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Амрабат Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фран Соль наказан за толчок Амрабат Софьян
33'
32'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
32'
Конбой Кевин наказан за толчок Кру Йорди
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
29'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
28'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
27'
27'
27'
27'
Аюб Яссин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
27'
Аюб Яссин на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
22'
22'
Амрабат Софьян выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
17'
17'
Амрабат Софьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Питерс Йорденс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
17'
16'
16'
Конбой Кевин наказан за толчок Кали Анур
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
12'
Лабьяд Закария из команды Утрехт наносит очень неточный удар.
12'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
10'
Конбой Кевин сделал результативную передачу.
10'
Халлер Себастьен из команды Утрехт добил мяч в ворота.
10'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
10'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
9'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
9'
9'
9'
Йоппен Гус из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
6'
Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Кали Анур заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Ойо Фунсо из команды Виллем II. Это Конбой Кевин заработал фол.
4'
2'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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