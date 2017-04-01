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Стадион: Зрители: 10912
Хераклес
4:1
Конец матча
Херенвен
0'
4' Желтая карточка
Те Вирик Мик
0:1
5' Пенальти
Гучаннеджад Реза
1:1
9' Гол
Reuven Niemeijer
19' Желтая карточка
Юсте Йерри
2:1
20' Гол
Арментерос Самуэль
3:1
26' Гол
Кювас Брандлей
28' Желтая карточка
Торсби Мортен
31' Красная карточка
Юсте Йерри
4:1
44' Гол
Петерсон Кристофер
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
91'
Удар от ворот произведет Херенвен
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
91'
Reuven Niemeijer бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Арментерос Самуэль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

90'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Удар от ворот произведет Херенвен
89'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Херенвен
88'
Те Вирик Мик из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
88'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает навес
Угловой
87'
Дарри Браим из команды Хераклес подал угловой слева.
87'
Шмидт Доке выбил мяч на угловой.
Угловой
87'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
87'
Зенели Арбер выбил мяч на угловой.
Угловой
86'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
86'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
86'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
85'
После дальнего удара, который нанес Пелюпесси Йоей мяч отбит вратарем
85'
Пелюпесси Йоей нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Вратарь парирует удар, который нанес Дарри Браим, и мяч снова в игре
85'
Дарри Браим из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
82'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Дарри Браим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
81'
Зенели Арбер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
81'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
78'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет Хераклес
77'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Тактическая замена. Брейкерс Тим уходит с поля и его заменяет Проппер Робин
75'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Шмидт Доке
Фол, нарушение
75'
Те Вирик Мик наказан за толчок Слагвеер Лусиано
Угловой
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
73'
После удара головой, который сделал Навратил Ярослав мяч выносится вратарем на угловой
73'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
72'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
72'
Удар от ворот произведет Херенвен
71'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
71'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
71'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
71'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Reuven Niemeijer нарушает правила. Торсби Мортен пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
69'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Херенвен
68'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
68'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
68'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Херенвен
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
66'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
65'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
64'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
Фол, нарушение
63'
Торсби Мортен наказан за толчок Брюнс Томас
62'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
61'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
60'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Марцо Стефано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Брейкерс Тим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
59'
Удар от ворот произведет Хераклес
59'
Брейкерс Тим имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
57'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер
56'
Петерсон Кристофер бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Угловой
56'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
55'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
55'
Хоогма Джастин выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Удар от ворот произведет Херенвен
54'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Слагвеер Лусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
52'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
52'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
52'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
52'
Брюнс Томас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Марцо Стефано
50'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Удар от ворот произведет Херенвен
48'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
После дальнего удара, который нанес Хоогма Джастин мяч отбит вратарем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Херенвен
46'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Брейкерс Тим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 10912 болельщиков
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
44'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
44'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
43'
Брейкерс Тим из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Удар от ворот произведет Хераклес
43'
Слагвеер Лусиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
41'
Торсби Мортен наказан за толчок Пелюпесси Йоей
41'
Удар от ворот произведет Херенвен
41'
Хоогма Джастин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
Угловой
40'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
40'
Кювас Брандлей исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
40'
Торсби Мортен коснулся мяча рукой.
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
37'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
37'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
36'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Фас Ваут
Угловой
35'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
35'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
33'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Арментерос Самуэль мяча так и не получил
33'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Юсте Йерри уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
31'
Юсте Йерри совершает грубый фол. Госенс Робин был жертвой
31'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
30'
Гучаннеджад Реза коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
29'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Брюнс Томас из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Ван Акен Йост.
Желтая карточка
28'
Торсби Мортен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кювас Брандлей отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
26'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Ван Амерсфоорт Пелле нарушает правила. Пелюпесси Йоей пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Удар от ворот произведет Хераклес
24'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
22'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Брейкерс Тим заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Арментерос Самуэль отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
19'
Юсте Йерри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
Юсте Йерри из команды Херенвен делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
19'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
18'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Хераклес
17'
Гучаннеджад Реза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
16'
Бейкер Лукас наказан за толчок Кювас Брандлей
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает подножку. Ван Акен Йост заработал фол.
Офсайд
13'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес в офсайде
11'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес добил мяч в ворота.
9'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
9'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
8'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
7'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
Описание гола
5'
Г О О О О О Л - Гучаннеджад Реза из команды Херенвен забивает пенальти
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
4'
Те Вирик Мик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛЬТИ! – Те Вирик Мик фолит в штрафной площади. Ван Амерсфоорт Пелле пострадал
4'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
4'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес в офсайде
4'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный навес.
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
2'
Ларссон Сэм нанёс удар по воротам.
Угловой
2'
Ларссон Сэм из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
2'
Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
1'
Госенс Робин нарушает правила. Слагвеер Лусиано пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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