Стадион: Полман Зрители: 10912
4' Желтая карточкаТе Вирик Мик
0:1
5' ПенальтиГучаннеджад Реза
1:1
9' ГолReuven Niemeijer
19' Желтая карточкаЮсте Йерри
2:1
20' ГолАрментерос Самуэль
3:1
26' ГолКювас Брандлей
28' Желтая карточкаТорсби Мортен
31' Красная карточкаЮсте Йерри
4:1
44' ГолПетерсон Кристофер
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
91'
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
91'
Reuven Niemeijer бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Арментерос Самуэль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
90'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
89'
88'
88'
Те Вирик Мик из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
88'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает навес
87'
Дарри Браим из команды Хераклес подал угловой слева.
87'
Шмидт Доке выбил мяч на угловой.
87'
87'
Зенели Арбер выбил мяч на угловой.
86'
86'
86'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
85'
После дальнего удара, который нанес Пелюпесси Йоей мяч отбит вратарем
85'
Пелюпесси Йоей нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Вратарь парирует удар, который нанес Дарри Браим, и мяч снова в игре
85'
Дарри Браим из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
82'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Дарри Браим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
81'
Зенели Арбер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
81'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
78'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Тактическая замена. Брейкерс Тим уходит с поля и его заменяет Проппер Робин
75'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Шмидт Доке
75'
Те Вирик Мик наказан за толчок Слагвеер Лусиано
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
73'
После удара головой, который сделал Навратил Ярослав мяч выносится вратарем на угловой
73'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
72'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
72'
71'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
71'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
71'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
71'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Reuven Niemeijer нарушает правила. Торсби Мортен пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
68'
68'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
68'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
68'
67'
67'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
65'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
64'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
63'
Торсби Мортен наказан за толчок Брюнс Томас
62'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
61'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
60'
60'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Марцо Стефано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Брейкерс Тим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
59'
59'
Брейкерс Тим имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
57'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер
56'
Петерсон Кристофер бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
56'
55'
55'
Хоогма Джастин выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
54'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Слагвеер Лусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
52'
52'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Брюнс Томас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
50'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Марцо Стефано
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
48'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
После дальнего удара, который нанес Хоогма Джастин мяч отбит вратарем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Брейкерс Тим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
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45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
44'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
44'
43'
Брейкерс Тим из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
43'
Слагвеер Лусиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Торсби Мортен наказан за толчок Пелюпесси Йоей
41'
41'
Хоогма Джастин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
40'
40'
Кювас Брандлей исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Торсби Мортен коснулся мяча рукой.
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
39'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
37'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
37'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
36'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Фас Ваут
35'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
35'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
33'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Арментерос Самуэль мяча так и не получил
33'
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Юсте Йерри уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
31'
Юсте Йерри совершает грубый фол. Госенс Робин был жертвой
31'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Гучаннеджад Реза коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
28'
Брюнс Томас из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Ван Акен Йост.
28'
Торсби Мортен получает желтую карточку.
28'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кювас Брандлей отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
26'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
26'
Ван Амерсфоорт Пелле нарушает правила. Пелюпесси Йоей пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает неудачный навес.
24'
24'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
22'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Брейкерс Тим заработал фол.
22'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
21'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Арментерос Самуэль отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Юсте Йерри получает желтую карточку.
19'
Юсте Йерри из команды Херенвен делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
19'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
18'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
17'
17'
Гучаннеджад Реза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает навес
16'
Бейкер Лукас наказан за толчок Кювас Брандлей
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
13'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает подножку. Ван Акен Йост заработал фол.
13'
11'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
9'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес добил мяч в ворота.
9'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
9'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
8'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
7'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
5'
Г О О О О О Л - Гучаннеджад Реза из команды Херенвен забивает пенальти
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Те Вирик Мик получает желтую карточку.
4'
ПЕНАЛЬТИ! – Те Вирик Мик фолит в штрафной площади. Ван Амерсфоорт Пелле пострадал
4'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
4'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный навес.
2'
2'
Ларссон Сэм нанёс удар по воротам.
2'
Ларссон Сэм из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
2'
Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Госенс Робин нарушает правила. Слагвеер Лусиано пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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