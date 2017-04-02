Стадион: Гелредом Зрители: 16654
2:1
Конец матча
28' Желтая карточкаБрейнбург Грегор
1:0
51' ГолВан Волфсвинкель Рикки
1:1
66' ГолFerdi Kadioglu
69' Желтая карточкаДикс Кевин
76' Желтая карточкаГолла Войцех
82' Желтая карточкаКруйсвийк Арнолд
2:1
84' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
89' Желтая карточкаБюттнер Александер
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
91'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Бюттнер Александер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
90'
Бюттнер Александер совершает грубый фол. Хайнлот Михаэль был жертвой
90'
Рашица Милот из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
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89'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Леердам Келвин
88'
88'
Бюттнер Александер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
88'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает подножку. Круйсвийк Арнолд заработал фол.
87'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Хайнлот Михаэль заработал фол.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс забивает пенальти
84'
ПЕНАЛЬТИ! Хайнлот Михаэль сыграл рукой в своей штрафной площади.
83'
Рашица Милот из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
83'
Круйсвийк Арнолд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
83'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
82'
81'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
80'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
80'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает подножку. Грот Джей-Рой заработал фол.
79'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
79'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
78'
Бэйкер Льюис отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
77'
Голла Войцех сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Голла Войцех совершает грубый фол. Рашица Милот был жертвой
76'
76'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
76'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Фор Наварон из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
74'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
73'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает навес
73'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
72'
72'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
72'
Райхи Мохаммед нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
71'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
71'
Миазга Мэтт из команды Витесс бьет головой мимо ворот
70'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Хайнлот Михаэль выбил мяч на угловой.
69'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген в офсайде
69'
Дикс Кевин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
69'
Дикс Кевин совершает грубый фол. Бюрнет Лоренцо был жертвой
69'
69'
Натан Аллан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
68'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный навес.
68'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
66'
Райхи Мохаммед сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ferdi Kadioglu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
63'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Миазга Мэтт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
61'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Натан Аллан на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
60'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Натан Аллан и мяч снова в игре
60'
60'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
59'
59'
Тактическая замена. Брейнбург Грегор уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
59'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Думич Дарио заработал фол.
58'
Накамба Марвелус из команды Витесс остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Брейнбург Грегор на финте ушёл от оппонента.
57'
Ван Волфсвинкель Рикки попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Натан Аллан из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
55'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
53'
Тактическая замена. Frank Sturing уходит с поля и его заменяет Райхи Мохаммед
53'
53'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
53'
53'
Голла Войцех выбил мяч на угловой.
53'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
51'
Бэйкер Льюис сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Волфсвинкель Рикки из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
50'
50'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает подножку. Натан Аллан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
50'
50'
49'
49'
49'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
46'
Кашия Гурам выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бэйкер Льюис из команды Витесс в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
Бэйкер Льюис наказан за толчок Фон Хаке Юлиан
43'
43'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс бьет головой мимо ворот
43'
43'
Делле Жорис выбил мяч на угловой.
43'
43'
Натан Аллан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
42'
42'
42'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
42'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
41'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
41'
Бэйкер Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
36'
36'
36'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Голла Войцех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Дикс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Брейнбург Грегор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
28'
Брейнбург Грегор совершает грубый фол. Дикс Кевин был жертвой
28'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
27'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
27'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
25'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
25'
Дикс Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
24'
23'
23'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
23'
21'
Тигадауини Аднане получил травму и заменен. Натан Аллан выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
19'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рашица Милот из команды Витесс подал угловой справа.
18'
17'
17'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
16'
16'
Ван Волфсвинкель Рикки отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Тигадауини Аднане возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Дикс Кевин заработал фол.
14'
14'
Миазга Мэтт из команды Витесс бьет головой мимо ворот
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Тигадауини Аднане получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
13'
13'
12'
12'
12'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген. Это Миазга Мэтт заработал фол.
11'
11'
Грот Джей-Рой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
10'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает навес
9'
Frank Sturing из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Фор Наварон из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
6'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
4'
4'
3'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Думич Дарио выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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