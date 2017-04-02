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Стадион: Зрители: 16654
Витесс
2:1
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
28' Желтая карточка
Брейнбург Грегор
1:0
51' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
1:1
66' Гол
Ferdi Kadioglu
69' Желтая карточка
Дикс Кевин
76' Желтая карточка
Голла Войцех
82' Желтая карточка
Круйсвийк Арнолд
2:1
84' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
89' Желтая карточка
Бюттнер Александер
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

Желтая карточка
90'
Бюттнер Александер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
90'
Бюттнер Александер совершает грубый фол. Хайнлот Михаэль был жертвой
90'
Рашица Милот из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 16654 болельщиков
89'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Леердам Келвин
88'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
88'
Бюттнер Александер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
88'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает подножку. Круйсвийк Арнолд заработал фол.
Фол, нарушение
87'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Хайнлот Михаэль заработал фол.
86'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Описание гола
84'
Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс забивает пенальти
Фол, нарушение
84'
ПЕНАЛЬТИ! Хайнлот Михаэль сыграл рукой в своей штрафной площади.
83'
Рашица Милот из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
83'
Круйсвийк Арнолд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
83'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает подножку. Райхи Мохаммед заработал фол.
82'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Удар от ворот произведет Витесс
80'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
80'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает подножку. Грот Джей-Рой заработал фол.
79'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
79'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
78'
Бэйкер Льюис отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
77'
Голла Войцех сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
77'
Голла Войцех совершает грубый фол. Рашица Милот был жертвой
76'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
76'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Фор Наварон из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Удар от ворот произведет Витесс
74'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
73'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
73'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Витесс
Угловой
72'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
72'
Райхи Мохаммед нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
71'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
71'
Миазга Мэтт из команды Витесс бьет головой мимо ворот
Угловой
70'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Хайнлот Михаэль выбил мяч на угловой.
Офсайд
69'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген в офсайде
Желтая карточка
69'
Дикс Кевин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
69'
Дикс Кевин совершает грубый фол. Бюрнет Лоренцо был жертвой
69'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
69'
Натан Аллан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
68'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный навес.
68'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
66'
Райхи Мохаммед сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ferdi Kadioglu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
63'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Райхи Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Миазга Мэтт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
61'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Натан Аллан на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Натан Аллан и мяч снова в игре
60'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
59'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
59'
Тактическая замена. Брейнбург Грегор уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
Фол, нарушение
59'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Думич Дарио заработал фол.
58'
Накамба Марвелус из команды Витесс остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Брейнбург Грегор на финте ушёл от оппонента.
57'
Ван Волфсвинкель Рикки попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Натан Аллан из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
53'
Тактическая замена. Frank Sturing уходит с поля и его заменяет Райхи Мохаммед
53'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
53'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
Угловой
53'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
53'
Голла Войцех выбил мяч на угловой.
53'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
51'
Бэйкер Льюис сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Волфсвинкель Рикки из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
50'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает подножку. Натан Аллан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
50'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
49'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
49'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кашия Гурам выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Бэйкер Льюис из команды Витесс в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
44'
Бэйкер Льюис наказан за толчок Фон Хаке Юлиан
43'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
43'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс бьет головой мимо ворот
Угловой
43'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
43'
Делле Жорис выбил мяч на угловой.
Угловой
43'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
43'
Натан Аллан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает навес
42'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
42'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
41'
Бэйкер Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
36'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
32'
Голла Войцех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
31'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Дикс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
28'
Брейнбург Грегор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
28'
Брейнбург Грегор совершает грубый фол. Дикс Кевин был жертвой
Фол, нарушение
28'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
27'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
25'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
25'
Дикс Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
23'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
21'
Тигадауини Аднане получил травму и заменен. Натан Аллан выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс делает навес
19'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
19'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Рашица Милот из команды Витесс подал угловой справа.
18'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Удар от ворот произведет Витесс
17'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Бюрнет Лоренцо заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
16'
Ван Волфсвинкель Рикки отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Травма, повреждение
15'
Тигадауини Аднане возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
15'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Дикс Кевин заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
14'
Миазга Мэтт из команды Витесс бьет головой мимо ворот
14'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Тигадауини Аднане получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Бюрнет Лоренцо из команды НЕК Неймеген делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
13'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
12'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
12'
Грёнефельд Арнаут из команды НЕК Неймеген. Это Миазга Мэтт заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Витесс
11'
Грот Джей-Рой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает навес
9'
Frank Sturing из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Фор Наварон из команды Витесс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Frank Sturing выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
5'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
4'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Думич Дарио выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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