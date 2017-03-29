- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Амстердам Арена
Предыдущие игры
Аякс (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 19.03.2017 Эксельсиор 1:1 Аякс Э
- 12.03.2017 Аякс 3:0 Твенте Э
- 05.03.2017 Гронинген 1:1 Аякс Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
- 19.02.2017 Витесс 0:1 Аякс Э
- 12.02.2017 Аякс 2:0 Спарта Роттердам Э
- 05.02.2017 Рода 0:2 Аякс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 22.01.2017 Утрехт 0:1 Аякс Э
- 15.01.2017 ПЕК Зволле 1:3 Аякс Э
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 04.12.2016 Аякс 2:0 Гронинген Э
- 27.11.2016 Херенвен 0:1 Аякс Э
- 20.11.2016 Аякс 5:0 НЕК Неймеген Э
- 06.11.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Э
- 29.10.2016 Аякс 1:0 Эксельсиор Э
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Э
- 16.10.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Э
- 02.10.2016 Аякс 3:2 Утрехт Э
Фейеноорд (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 19.03.2017 Херенвен 1:2 Фейеноорд Э
- 12.03.2017 Фейеноорд 5:2 АЗ Алкмаар Э
- 05.03.2017 Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд Э
- 26.02.2017 Фейеноорд 2:1 ПСВ Э
- 19.02.2017 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Э
- 11.02.2017 Фейеноорд 2:0 Гронинген Э
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 Фейеноорд 4:0 НЕК Неймеген Э
- 21.01.2017 Фейеноорд 1:0 Виллем II Э
- 15.01.2017 Рода 0:2 Фейеноорд Э
- 17.12.2016 Фейеноорд 3:1 Витесс Э
- 11.12.2016 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 04.12.2016 Фейеноорд 6:1 Спарта Роттердам Э
- 27.11.2016 Утрехт 3:3 Фейеноорд Э
- 20.11.2016 Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Э
- 06.11.2016 Гоу Эхед Иглс 1:0 Фейеноорд Э
- 30.10.2016 Фейеноорд 2:2 Херенвен Э
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Э
- 16.10.2016 НЕК Неймеген 1:2 Фейеноорд Э
- 02.10.2016 Виллем II 0:2 Фейеноорд Э
Последние игры между собой
Аякс: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Фейеноорд: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие
- 07.02.2016 Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 08.11.2015 Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие
- 28.10.2015 Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок
- 25.01.2015 Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 21.09.2014 Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие
- 02.03.2014 Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие
- 22.01.2014 Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок
- 18.08.2013 Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 20.01.2013 Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие
- 28.10.2012 Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие
- 29.01.2012 Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие
- 23.10.2011 Аякс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
- 19.01.2011 Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие
- 19.09.2010 Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие
- 06.05.2010 Фейеноорд 1:4 Аякс Кубок
- 25.04.2010 Аякс 2:0 Фейеноорд Кубок
- 31.01.2010 Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие
- 01.11.2009 Аякс 5:1 Фейеноорд Эредивизие
- 15.02.2009 Аякс 2:0 Фейеноорд Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|27
|22
|3
|2
|68 - 17
|69
|2.
|Аякс
|27
|19
|6
|2
|56 - 17
|63
|3.
|ПСВ
|27
|18
|7
|2
|52 - 18
|61
|4.
|Утрехт
|27
|12
|8
|7
|41 - 33
|44
|5.
|Твенте
|27
|11
|8
|8
|38 - 35
|41
|6.
|АЗ Алкмаар
|27
|10
|11
|6
|47 - 40
|41
|7.
|Витесс
|27
|11
|6
|10
|41 - 33
|39
|8.
|Херенвен
|27
|10
|7
|10
|45 - 36
|37
|9.
|Виллем II
|27
|8
|9
|10
|25 - 30
|33
|10.
|Хераклес
|27
|8
|7
|12
|37 - 46
|31
|11.
|ПЕК Зволле
|27
|8
|6
|13
|30 - 50
|30
|12.
|Гронинген
|27
|6
|11
|10
|36 - 40
|29
|13.
|Спарта Роттердам
|27
|7
|7
|13
|35 - 48
|28
|14.
|НЕК Неймеген
|27
|7
|7
|13
|26 - 45
|28
|15.
|Эксельсиор
|27
|5
|9
|13
|32 - 50
|24
|16.
|Рода
|27
|4
|11
|12
|18 - 40
|23
|17.
|АДО Ден Хааг
|27
|6
|4
|17
|21 - 48
|22
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|5
|5
|17
|26 - 48
|20
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Фейеноорд, который состоится 02.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Фейеноорд, который состоится 02.04.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Аякс - Фейеноорд
Аякс
71.2% (74)
Ничья:
22.1% (23)
Фейеноорд
6.7% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аякс:
43.3% (45)
1:0 Аякс:
18.3% (19)
1:1 Ничья:
16.3% (17)
1:2 Фейеноорд:
3.8% (4)
2:0 Аякс:
3.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация