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Стадион:
Аякс
 
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Фейеноорд
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Фейеноорд, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Аякс - Фейеноорд
Аякс
71.2% (74)
Ничья:
22.1% (23)
Фейеноорд
6.7% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
43.3% (45)
Аякс:
18.3% (19)
Ничья:
16.3% (17)
Фейеноорд:
3.8% (4)
Аякс:
3.8% (4)
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