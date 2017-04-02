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Стадион: Киосера
1:0
Первый тайм: 21'
1:0
1' ГолБекер Шеральдо
|
1'
1:0
Состав команд
17
Баккер
Данни
21
Дюплан
Эдуар
АДО Ден Хааг 4-3-3
- Основной состав
- 22 Цвинкелс Роберт Вратарь
- 28 Эбюэхи Тайронн Защитник
- 3 Майсснер Томас Защитник
- 5 Серж Канон Защитник
- 8 Мейерс Арон Защитник
- 2 Малоне Дион Полузащитник
- 17 Баккер Данни Полузащитник
- 23 Abdenasser El Khayati Полузащитник
- 77 Бекер Шеральдо Нападающий
- 9 Хавенар Майк Нападающий
- 21 Дюплан Эдуар Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Де Бур Роди Вратарь
- 1 Шеткус Эрнестас Вратарь
- 27 Trevor David Защитник
- 15 Тамата Абел Защитник
- 20 Схакен Рубен Полузащитник
- 12 Трибулл Том Полузащитник
- 6 Aschraf El Mahdioui Полузащитник
- 11 Волтерс Рэнди Полузащитник
- 19 Фернандес Гюйон Нападающий
- 30 Jerdy Schouten
- Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Кастанер Жервейн Травмирован
- Янсен Кевин Травмирован
- Бёгелсдейк Том Травмирован
Рода 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван Лир Бенжамин Вратарь
- 2 Милец Мартин Защитник
- 20 Веркер Дарил Защитник
- 3 Кум Кристиан Защитник
- 5 Ван Пеппен Ард Защитник
- 4 Ognjen Gnjatic Полузащитник
- 8 Оассар Адиль Полузащитник
- 17 Росхёвел Микхал Полузащитник
- 14 Аджагун Абдул Полузащитник
- 19 Паулиссен Митчелл Полузащитник
- 9 Шахин Дани Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Де Винтер Ив Вратарь
- 27 Frederic Ananou Защитник
- 44 Вербоом Бриан Защитник
- 30 Эль-Макрини Мохамед Полузащитник
- 15 Gyliano van Velzen Полузащитник
- 6 Рютьес Натан Полузащитник
- 7 Ван Хифте Том Полузащитник
- 25 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 11 Бадибанга Бени Нападающий
- 21 Райков Симеон Нападающий
- 35 Twan Roex
- Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Травмы и дисквалификации
- Чёрч Саймон Травмирован
- Гульон Маркос Травмирован
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 19.03.2017 АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Э
- 11.03.2017 АДО Ден Хааг 1:0 НЕК Неймеген Э
- 05.03.2017 Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 24.02.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Э
- 19.02.2017 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Э
- 11.02.2017 Гоу Эхед Иглс 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 03.02.2017 АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 21.01.2017 АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Э
- 14.01.2017 Херенвен 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 18.12.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 10.12.2016 НЕК Неймеген 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 04.12.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Утрехт Э
- 26.11.2016 ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 19.11.2016 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Э
- 05.11.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Э
- 30.10.2016 АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Э
- 22.10.2016 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.10.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Э
- 30.09.2016 ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Э
Рода (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 17.03.2017 Рода 0:3 Твенте Э
- 12.03.2017 Рода 3:1 Гронинген Э
- 04.03.2017 ПСВ 4:0 Рода Э
- 25.02.2017 Херенвен 3:0 Рода Э
- 17.02.2017 Рода 1:0 Гоу Эхед Иглс Э
- 11.02.2017 Хераклес 2:2 Рода Э
- 05.02.2017 Рода 0:2 Аякс Э
- 28.01.2017 Рода 4:0 Эксельсиор Э
- 22.01.2017 НЕК Неймеген 2:0 Рода Э
- 15.01.2017 Рода 0:2 Фейеноорд Э
- 17.12.2016 Рода 0:0 Утрехт Э
- 09.12.2016 Гронинген 2:0 Рода Э
- 03.12.2016 Рода 0:0 ПСВ Э
- 27.11.2016 Спарта Роттердам 2:2 Рода Э
- 20.11.2016 Рода 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 05.11.2016 ПЕК Зволле 0:0 Рода Э
- 28.10.2016 Твенте 0:0 Рода Э
- 22.10.2016 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.10.2016 Эксельсиор 0:1 Рода Э
- 01.10.2016 Рода 0:1 НЕК Неймеген Э
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 5
Рода: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 3
- 22.10.2016 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 06.02.2016 АДО Ден Хааг 2:2 Рода Эредивизие
- 06.11.2015 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 15.02.2014 Рода 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 24.08.2013 АДО Ден Хааг 0:4 Рода Эредивизие
- 26.01.2013 АДО Ден Хааг 2:2 Рода Эредивизие
- 02.11.2012 Рода 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 20.01.2012 АДО Ден Хааг 3:3 Рода Эредивизие
- 16.10.2011 Рода 4:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 22.05.2011 Рода 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 19.05.2011 АДО Ден Хааг 4:2 Рода Эредивизие
- 11.12.2010 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 15.08.2010 АДО Ден Хааг 1:3 Рода Эредивизие
- 26.02.2010 АДО Ден Хааг 1:2 Рода Эредивизие
- 04.12.2009 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 22.03.2009 Рода 2:0 АДО Ден Хааг Премьер-лига
- 13.12.2008 АДО Ден Хааг 1:1 Рода Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|0:1
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Аякс
|1:0
|28
|20
|6
|2
|57 - 17
|66
|3.
|ПСВ
|28
|19
|7
|2
|54 - 18
|64
|4.
|Утрехт
|28
|13
|8
|7
|43 - 33
|47
|5.
|Витесс
|28
|12
|6
|10
|43 - 34
|42
|6.
|АЗ Алкмаар
|28
|10
|12
|6
|47 - 40
|42
|7.
|Твенте
|27
|11
|8
|8
|38 - 35
|41
|8.
|Херенвен
|28
|10
|7
|11
|46 - 40
|37
|9.
|Хераклес
|28
|9
|7
|12
|41 - 47
|34
|10.
|Виллем II
|28
|8
|9
|11
|25 - 32
|33
|11.
|ПЕК Зволле
|28
|8
|7
|13
|31 - 51
|31
|12.
|Гронинген
|28
|6
|12
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Спарта Роттердам
|28
|7
|7
|14
|35 - 50
|28
|14.
|НЕК Неймеген
|28
|7
|7
|14
|27 - 47
|28
|15.
|АДО Ден Хааг
|1:0
|28
|7
|4
|17
|22 - 48
|25
|16.
|Эксельсиор
|28
|5
|10
|13
|33 - 51
|25
|17.
|Рода
|0:1
|28
|4
|11
|13
|18 - 41
|23
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|5
|5
|17
|26 - 48
|20
Первый тайм
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
После дальнего удара, который нанес Бекер Шеральдо мяч отбит вратарем
18'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
17'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Паулиссен Митчелл.
16'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
15'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Кум Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
14'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
14'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг. Это Аджагун Абдул заработал фол.
13'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
12'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
12'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
11'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
11'
Милец Мартин из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
10'
Шахин Дани возвращается на поле, всё в порядке.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
9'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
9'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Шахин Дани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Шахин Дани наказан за толчок Серж Канон
7'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
7'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Оассар Адиль заработал фол.
6'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
6'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
3'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
3'
Кум Кристиан из команды Рода бьет головой мимо ворот
3'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Серж Канон наказан за толчок Шахин Дани
1'
Малоне Дион сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бекер Шеральдо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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