  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
АДО Ден Хааг
1:0
Первый тайм: 21'
Рода
0'
1:0
1' Гол
Бекер Шеральдо
21'
Первый тайм
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
После дальнего удара, который нанес Бекер Шеральдо мяч отбит вратарем
18'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
17'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Паулиссен Митчелл.
Офсайд
16'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
15'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Кум Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
14'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
14'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг. Это Аджагун Абдул заработал фол.
13'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
12'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
12'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
11'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
11'
Милец Мартин из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
Травма, повреждение
10'
Шахин Дани возвращается на поле, всё в порядке.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
9'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
9'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
8'
Шахин Дани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
7'
Шахин Дани наказан за толчок Серж Канон
7'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
7'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Оассар Адиль заработал фол.
6'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
6'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
3'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
3'
Кум Кристиан из команды Рода бьет головой мимо ворот
3'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Серж Канон наказан за толчок Шахин Дани
1'
Малоне Дион сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бекер Шеральдо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация