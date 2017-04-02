Стадион: Гролс Весте Зрители: 26500
1:2
Конец матча
20' Желтая карточкаСхенк Ксандро
1:0
45' ГолУнал Энес
49' Желтая карточкаРицмайер Марсель
51' Желтая карточкаЙебоа Яв
1:1
53' ГолХендрикс Сэм
66' Желтая карточкаВан дер Лели Йерун
1:2
66' ГолРицмайер Марсель
79' Желтая карточкаТескер Штефан
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Sebastien Locigno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Хойвельд Йос из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Sebastien Locigno.
92'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тактическая замена. Ману Элвис уходит с поля и его заменяет Sebastien Locigno
91'
Хойвельд Йос из команды Твенте бьет головой мимо ворот
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Унал Энес пробил головой, вратарь справился с ударом.
90'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает навес
90'
90'
90'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
87'
Тер Авест Хидде блокирует соперника. Кроули Дэниэл заработал своей команде штрафной.
87'
87'
86'
86'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Реджепи Лум
86'
Клих Матеуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Хойвельд Йос из команды Твенте делает пас партнеру.
85'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
84'
Эде Кинеду из команды Твенте бьет головой мимо ворот
84'
84'
Клих Матеуш из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
84'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
83'
Хойвельд Йос из команды Твенте бьет головой мимо ворот
83'
83'
Эде Кинеду из команды Твенте в офсайде
83'
Хойвельд Йос из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
82'
82'
Тактическая замена. Целина Берсант уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
82'
Ассаиди Уссама отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
81'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
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80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Тескер Штефан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Тескер Штефан совершает грубый фол. Ману Элвис был жертвой
78'
78'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
78'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
77'
Тескер Штефан из команды Твенте бьет головой мимо ворот
77'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Ману Элвис наказан за толчок Ассаиди Уссама
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Тактическая замена. Йебоа Яв уходит с поля и его заменяет Эде Кинеду
74'
Тактическая замена. Fredrik Jensen уходит с поля и его заменяет Ассаиди Уссама
74'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес
73'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
71'
70'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Кроули Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
70'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Унал Энес из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
Целина Берсант из команды Твенте делает пас партнеру.
68'
68'
68'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рицмайер Марсель отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
66'
Ван дер Лели Йерун сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Ван дер Лели Йерун совершает грубый фол. Ману Элвис был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Клих Матеуш из команды Твенте в офсайде
64'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс. Это Тескер Штефан заработал фол.
64'
62'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Клих Матеуш.
60'
Антониа Ярхинио ударом издали сотрясает перекладину
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
60'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает навес
60'
59'
Рицмайер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
Ману Элвис коснулся мяча рукой.
58'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
58'
Унал Энес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Клих Матеуш из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
56'
Унал Энес наказан за толчок Фишер Сандер
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
53'
Рицмайер Марсель сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хендрикс Сэм записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
[player1] из команды [team] делает отличный навес.
53'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Fredrik Jensen.
51'
Йебоа Яв получает желтую карточку.
51'
Йебоа Яв атакует сзади соперника. Кроули Дэниэл пострадал.
51'
Целина Берсант из команды Твенте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Fredrik Jensen мяча так и не получил
50'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Рицмайер Марсель получает желтую карточку.
49'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Тер Авест Хидде.
47'
47'
Клих Матеуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Fredrik Jensen сделал результативную передачу.
45'
Унал Энес из команды Твенте добил мяч в ворота.
45'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Йебоа Яв навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Кроули Дэниэл коснулся мяча рукой.
42'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
41'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает неудачный навес.
41'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
40'
Целина Берсант отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Целина Берсант из команды Твенте играет в стеночку. Клих Матеуш был стеночкой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
38'
38'
Целина Берсант из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
35'
Целина Берсант из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
35'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
34'
34'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
34'
34'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
34'
33'
32'
Клих Матеуш бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
32'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Клих Матеуш заработал фол.
31'
Целина Берсант бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
31'
Целина Берсант на финте ушёл от оппонента.
30'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Унал Энес, и мяч снова в игре
29'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
29'
Ману Элвис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
28'
28'
Андерсен Йоаким из команды Твенте бьет головой мимо ворот
28'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
28'
Fredrik Jensen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает пас партнеру.
27'
Йебоа Яв из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
25'
Тер Авест Хидде коснулся мяча рукой.
25'
25'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Удар от ворот произведет Твенте
24'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
24'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
23'
21'
После дальнего удара, который нанес Унал Энес мяч отбит вратарем
21'
Йебоа Яв исполняет штрафной удар, но его блокируют
20'
Схенк Ксандро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
20'
Схенк Ксандро совершает грубый фол. Fredrik Jensen был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Унал Энес пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает отличный навес.
19'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
15'
Йебоа Яв бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает неудачный навес.
13'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Йебоа Яв из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Унал Энес из команды Твенте бьет головой мимо ворот
12'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
12'
Мокоджо Камохело бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Унал Энес из команды Твенте играет в стеночку с партнером по команде. Клих Матеуш это был.
11'
11'
10'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
9'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает навес
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
6'
Целина Берсант отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
6'
Ману Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
После удара головой, который нанес Фишер Сандер, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
4'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Тескер Штефан из команды Твенте делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
3'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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