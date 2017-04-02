  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 26500
Твенте
1:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
20' Желтая карточка
Схенк Ксандро
1:0
45' Гол
Унал Энес
49' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
51' Желтая карточка
Йебоа Яв
1:1
53' Гол
Хендрикс Сэм
66' Желтая карточка
Ван дер Лели Йерун
1:2
66' Гол
Рицмайер Марсель
79' Желтая карточка
Тескер Штефан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
94'
Sebastien Locigno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
94'
Хойвельд Йос из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Sebastien Locigno.

92'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
91'
Клих Матеуш из команды Твенте делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тактическая замена. Ману Элвис уходит с поля и его заменяет Sebastien Locigno
91'
Хойвельд Йос из команды Твенте бьет головой мимо ворот
90'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Унал Энес пробил головой, вратарь справился с ударом.
90'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает навес
90'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Клих Матеуш из команды Твенте делает навес
90'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
Фол, нарушение
87'
Тер Авест Хидде блокирует соперника. Кроули Дэниэл заработал своей команде штрафной.
87'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
86'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
86'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Реджепи Лум
86'
Клих Матеуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Хойвельд Йос из команды Твенте делает пас партнеру.
85'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
84'
Эде Кинеду из команды Твенте бьет головой мимо ворот
84'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
Угловой
84'
Клих Матеуш из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
84'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
83'
Хойвельд Йос из команды Твенте бьет головой мимо ворот
83'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
Офсайд
83'
Эде Кинеду из команды Твенте в офсайде
83'
Хойвельд Йос из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
82'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
82'
Тактическая замена. Целина Берсант уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
82'
Ассаиди Уссама отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
81'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 26500 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
79'
Тескер Штефан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Тескер Штефан совершает грубый фол. Ману Элвис был жертвой
78'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
78'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
77'
Тескер Штефан из команды Твенте бьет головой мимо ворот
77'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Ману Элвис наказан за толчок Ассаиди Уссама
75'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Тактическая замена. Йебоа Яв уходит с поля и его заменяет Эде Кинеду
74'
Тактическая замена. Fredrik Jensen уходит с поля и его заменяет Ассаиди Уссама
74'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес
73'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
70'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
70'
Кроули Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
70'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Унал Энес из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Целина Берсант из команды Твенте делает пас партнеру.
68'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
68'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рицмайер Марсель отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Желтая карточка
66'
Ван дер Лели Йерун сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
66'
Ван дер Лели Йерун совершает грубый фол. Ману Элвис был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
65'
Клих Матеуш из команды Твенте в офсайде
Фол, нарушение
64'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс. Это Тескер Штефан заработал фол.
64'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
62'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Клих Матеуш.
60'
Антониа Ярхинио ударом издали сотрясает перекладину
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает навес
60'
Йебоа Яв из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Рицмайер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
58'
Ману Элвис коснулся мяча рукой.
58'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
58'
Унал Энес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Клих Матеуш из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
56'
Унал Энес наказан за толчок Фишер Сандер
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
53'
Рицмайер Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хендрикс Сэм записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
[player1] из команды [team] делает отличный навес.
Фол, нарушение
53'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Fredrik Jensen.
Желтая карточка
51'
Йебоа Яв получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Йебоа Яв атакует сзади соперника. Кроули Дэниэл пострадал.
51'
Целина Берсант из команды Твенте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Fredrik Jensen мяча так и не получил
50'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
49'
Рицмайер Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Тер Авест Хидде.
47'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
47'
Клих Матеуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Fredrik Jensen сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Унал Энес из команды Твенте добил мяч в ворота.
45'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Йебоа Яв навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Кроули Дэниэл коснулся мяча рукой.
42'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
41'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает неудачный навес.
41'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
40'
Целина Берсант отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Целина Берсант из команды Твенте играет в стеночку. Клих Матеуш был стеночкой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
38'
Целина Берсант из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
37'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Целина Берсант из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
35'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
34'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
34'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
34'
Йебоа Яв из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
32'
Клих Матеуш бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
32'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Клих Матеуш заработал фол.
31'
Целина Берсант бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
31'
Целина Берсант на финте ушёл от оппонента.
30'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Унал Энес, и мяч снова в игре
29'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
29'
Ману Элвис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
28'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
28'
Андерсен Йоаким из команды Твенте бьет головой мимо ворот
Угловой
28'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
28'
Fredrik Jensen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает пас партнеру.
27'
Йебоа Яв из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
25'
Тер Авест Хидде коснулся мяча рукой.
25'
Йебоа Яв из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Удар от ворот произведет Твенте
Угловой
24'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
24'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
23'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
21'
После дальнего удара, который нанес Унал Энес мяч отбит вратарем
21'
Йебоа Яв исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
20'
Схенк Ксандро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
20'
Схенк Ксандро совершает грубый фол. Fredrik Jensen был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Унал Энес пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает отличный навес.
19'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
15'
Йебоа Яв бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает неудачный навес.
13'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Йебоа Яв из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
12'
Унал Энес из команды Твенте бьет головой мимо ворот
Угловой
12'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
12'
Мокоджо Камохело бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Унал Энес из команды Твенте играет в стеночку с партнером по команде. Клих Матеуш это был.
11'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
10'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает навес
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
6'
Целина Берсант отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Клих Матеуш из команды Твенте делает навес
6'
Ману Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
После удара головой, который нанес Фишер Сандер, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
4'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Тескер Штефан из команды Твенте делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
3'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация