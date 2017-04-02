Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 28192
21' Желтая карточкаМанко Венсан
1:0
47' ГолНакулма Преджус
2:0
54' ГолНакулма Преджус
2:1
55' ГолДьедью Фамара
76' Желтая карточкаОливейра Сержиу
86' Красная карточкаСиссоко Исса
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Илоки Жюль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Илоки Жюль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Илоки Жюль на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
89'
89'
89'
Пепе Николя из команды Анже бьет головой мимо ворот
89'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
88'
Жийе Гийом возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Жийе Гийом получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Жийе Гийом на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Сиссоко Исса из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Жийе Гийом.
86'
УДАЛЕНИЕ! Сиссоко Исса получил жёлтую карточку и покинул поле.
85'
85'
85'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
84'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Дьедью Фамара нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
82'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Лима Лукас из команды Нант. Это Пепе Николя заработал фол.
78'
77'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
76'
Оливейра Сержиу совершает грубый фол. Томас Ромен был жертвой
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
76'
Оливейра Сержиу получает желтую карточку.
76'
76'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает навес
74'
74'
73'
Беригод Кевин из команды Анже делает навес
73'
73'
Оливейра Сержиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Сиссоко Исса наказан за толчок Накулма Преджус
71'
71'
Дьедью Фамара из команды Анже. Это Томассон Адриен заработал фол.
70'
70'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
69'
68'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
68'
Оливейра Сержиу из команды Нант. Это Пепе Николя заработал фол.
68'
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67'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
65'
Тактическая замена. Качаниклич Алекс уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
65'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Оливейра Сержиу
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
65'
Томассон Адриен из команды Нант делает передачу за спину защитников.
64'
64'
64'
64'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
63'
После дальнего удара, который нанес Пепе Николя мяч отбит вратарем
63'
63'
Беригод Кевин из команды Анже бьет головой мимо ворот
63'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
62'
61'
Беригод Кевин из команды Анже. Это Качаниклич Алекс заработал фол.
61'
Беригод Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Беригод Кевин на финте ушёл от оппонента.
61'
60'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Беригод Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
58'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
57'
57'
Н'Дойе Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Сиссоко Исса сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дьедью Фамара из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Накулма Преджус выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
54'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
52'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Ронжье Валентин заработал фол.
50'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
47'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Накулма Преджус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Накулма Преджус нанёс удар по воротам.
47'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
47'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
46'
46'
Томассон Адриен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
44'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
43'
43'
43'
Сала Эмилиано из команды Нант бьет головой мимо ворот
42'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
42'
41'
41'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
40'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
40'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
39'
Томас Ромен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
38'
38'
Ронжье Валентин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
37'
37'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
37'
36'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
34'
Экамби Карл Токо из команды Анже наносит неточный удар с лета
34'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
34'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Томас Ромен заработал фол.
34'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
32'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Мангани Томас заработал фол.
30'
30'
30'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
30'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
28'
28'
Манко Венсан выбил мяч подальше от ворот.
27'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
27'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Траоре Исмаэль из команды Анже делает передачу одноклубнику.
27'
Дюбуа Лео выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
23'
23'
23'
Сала Эмилиано из команды Нант играет в стеночку с партнером по команде. Накулма Преджус это был.
21'
21'
20'
Манко Венсан получает желтую карточку.
20'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Качаниклич Алекс заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
19'
Томассон Адриен наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
19'
18'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
18'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
17'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
17'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
16'
Н'Дойе Шейк из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
16'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
15'
Экамби Карл Токо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
15'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Джиджи Коффи коснулся мяча рукой.
13'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Траоре Исмаэль заработал фол.
13'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
13'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
12'
12'
12'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
12'
Качаниклич Алекс из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
Томассон Адриен из команды Нант в офсайде
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
7'
7'
7'
Накулма Преджус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
7'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
4'
3'
3'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 2:1 Анже
Нант
70.5% (148)
Ничья:
23.8% (50)
Анже
5.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
42.4% (89)
2:1 Нант:
21.4% (45)
1:1 Ничья:
19.5% (41)
2:0 Нант:
3.8% (8)
1:2 Анже:
3.3% (7)
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