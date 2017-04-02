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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 28192
Нант
2:1
Конец матча
Анже
0'
21' Желтая карточка
Манко Венсан
1:0
47' Гол
Накулма Преджус
2:0
54' Гол
Накулма Преджус
2:1
55' Гол
Дьедью Фамара
76' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
86' Красная карточка
Сиссоко Исса
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Илоки Жюль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Илоки Жюль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Илоки Жюль на финте ушёл от оппонента.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
90'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
89'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Нант
89'
Пепе Николя из команды Анже бьет головой мимо ворот
89'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
Травма, повреждение
88'
Жийе Гийом возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Жийе Гийом получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Жийе Гийом на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Сиссоко Исса из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Жийе Гийом.
86'
УДАЛЕНИЕ! Сиссоко Исса получил жёлтую карточку и покинул поле.
85'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
85'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
84'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Дьедью Фамара нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
Офсайд
82'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
82'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
81'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
79'
Лима Лукас из команды Нант. Это Пепе Николя заработал фол.
78'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
Фол, нарушение
76'
Оливейра Сержиу совершает грубый фол. Томас Ромен был жертвой
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
76'
Оливейра Сержиу получает желтую карточку.
76'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает навес
74'
Удар от ворот произведет Нант
74'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Беригод Кевин из команды Анже делает навес
73'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Оливейра Сержиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Сиссоко Исса наказан за толчок Накулма Преджус
71'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Дьедью Фамара из команды Анже. Это Томассон Адриен заработал фол.
70'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
69'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
69'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
68'
Оливейра Сержиу из команды Нант. Это Пепе Николя заработал фол.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 28192 болельщиков
67'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
65'
Тактическая замена. Качаниклич Алекс уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
65'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Оливейра Сержиу
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
65'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
65'
Томассон Адриен из команды Нант делает передачу за спину защитников.
64'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
64'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
63'
После дальнего удара, который нанес Пепе Николя мяч отбит вратарем
63'
Удар от ворот произведет Нант
63'
Беригод Кевин из команды Анже бьет головой мимо ворот
63'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
62'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Беригод Кевин из команды Анже. Это Качаниклич Алекс заработал фол.
61'
Беригод Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Беригод Кевин на финте ушёл от оппонента.
61'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Беригод Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
58'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
57'
Удар от ворот произведет Нант
57'
Н'Дойе Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Сиссоко Исса сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дьедью Фамара из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
55'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Накулма Преджус выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
54'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
51'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
50'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Ронжье Валентин заработал фол.
50'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
47'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Накулма Преджус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Накулма Преджус нанёс удар по воротам.
47'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
47'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
46'
Удар от ворот произведет Анже
46'
Томассон Адриен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
44'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
43'
Удар от ворот произведет Анже
43'
Сала Эмилиано из команды Нант бьет головой мимо ворот
Угловой
42'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
42'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
41'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
40'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
39'
Томас Ромен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
38'
Удар от ворот произведет Анже
38'
Ронжье Валентин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
37'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
36'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Удар от ворот произведет Нант
34'
Экамби Карл Токо из команды Анже наносит неточный удар с лета
34'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
34'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Томас Ромен заработал фол.
34'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Дюбуа Лео из команды Нант делает отличный пас
Фол, нарушение
32'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Мангани Томас заработал фол.
30'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
30'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
28'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Манко Венсан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
27'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
27'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Траоре Исмаэль из команды Анже делает передачу одноклубнику.
27'
Дюбуа Лео выбил мяч подальше от ворот.
26'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
23'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сала Эмилиано из команды Нант играет в стеночку с партнером по команде. Накулма Преджус это был.
21'
Удар от ворот произведет Анже
21'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
20'
Манко Венсан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Качаниклич Алекс заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Удар от ворот произведет Анже
19'
Томассон Адриен наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
19'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
Офсайд
18'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
18'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
17'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
16'
Н'Дойе Шейк из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
16'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Экамби Карл Токо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Джиджи Коффи коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
13'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Траоре Исмаэль заработал фол.
Угловой
13'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
13'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
12'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
12'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
12'
Качаниклич Алекс из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Офсайд
10'
Томассон Адриен из команды Нант в офсайде
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Анже
7'
Накулма Преджус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
6'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
4'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 2:1 Анже
Нант
70.5% (148)
Ничья:
23.8% (50)
Анже
5.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
42.4% (89)
Нант:
21.4% (45)
Ничья:
19.5% (41)
Нант:
3.8% (8)
Анже:
3.3% (7)
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