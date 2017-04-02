Стадион: Стад де Мустуар Зрители: 14149
1:0
29' ГолМуканджо Бенжамин
49' Красная карточкаБеллюгу Франсуа
54' Желтая карточкаСиани Мишель
70' Желтая карточкаЯхья Аледдин
81' Красная карточкаДа Сильва Дамьен
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
92'
91'
91'
Мвемба Арнольд коснулся мяча рукой.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
90'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
89'
89'
Марво Сильвен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
88'
88'
Муканджо Бенжамин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
88'
87'
Тактическая замена. Сантини Иван уходит с поля и его заменяет Бен-Юссеф Сиам
86'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян делает подножку. Бессат Венсан заработал фол.
86'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 14149 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Марво Сильвен из команды Лорьян в офсайде
84'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
83'
83'
82'
82'
Мвемба Арнольд бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
81'
УДАЛЕНИЕ! Да Сильва Дамьен получил жёлтую карточку и покинул поле.
81'
Да Сильва Дамьен из команды Кан. Это Муканджо Бенжамин заработал фол.
81'
81'
Макенго Жан-Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
80'
Марво Сильвен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
78'
78'
77'
Да Сильва Дамьен пробил головой, вратарь справился с ударом.
77'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
77'
Роделен Ронни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
76'
76'
76'
Муканджо Бенжамин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
75'
Роделен Ронни из команды Кан бьет головой мимо ворот
75'
74'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
74'
74'
Jordan Tell бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Тактическая замена. Яхья Аледдин уходит с поля и его заменяет Jordan Tell
72'
72'
Муканджо Бенжамин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
Яхья Аледдин получает желтую карточку.
70'
Яхья Аледдин блокирует соперника. Уорис Маджид заработал своей команде штрафной.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
68'
Карамо Янн наказан за толчок Сиани Мишель
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
65'
65'
Роделен Ронни имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
65'
Тактическая замена. Делаплас Джонатан уходит с поля и его заменяет Макенго Жан-Виктор
64'
64'
63'
63'
Да Сильва Дамьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
62'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
59'
59'
Адеоти Жордан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
58'
57'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян делает подножку. Адеоти Жордан заработал фол.
56'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает подножку. Яхья Аледдин заработал фол.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Пейбернес Матьё имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
54'
Сиани Мишель получает желтую карточку за споры
54'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
После дальнего удара, который нанес Роделен Ронни мяч отбит вратарем
53'
53'
52'
Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
52'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
51'
Бессат Венсан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Лаутоа Веслей
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
УДАЛЕНИЕ! Беллюгу Франсуа получил жёлтую карточку и покинул поле.
49'
Беллюгу Франсуа атакует сзади соперника. Делаплас Джонатан пострадал.
49'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников.
48'
Фере Жюльен из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
47'
47'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
46'
46'
46'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
43'
42'
Карамо Янн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Адеоти Жордан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
41'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Филиппото Ромен из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Гильберт Фредерик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
39'
38'
Сиани Мишель из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Яхья Аледдин.
38'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
38'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Карамо Янн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Карамо Янн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
37'
Адеоти Жордан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
37'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
37'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
36'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Делаплас Джонатан наказан за толчок Уорис Маджид
34'
34'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
33'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
33'
33'
33'
33'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
31'
Сиани Мишель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Сиани Мишель.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Муканджо Бенжамин!
29'
Яхья Аледдин ошибается в защите.
29'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
26'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Карамо Янн из команды Кан делает неудачный навес.
24'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Роделен Ронни заработал фол.
24'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
23'
Филиппото Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает отличный навес.
22'
Бессат Венсан коснулся мяча рукой.
21'
21'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
18'
16'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
16'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
15'
Карамо Янн из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Да Сильва Дамьен возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Да Сильва Дамьен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Да Сильва Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян наносит очень неточный удар.
12'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает отличный навес.
11'
11'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
8'
Сантини Иван из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
7'
7'
Сиани Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян подал угловой слева.
7'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
7'
Уорис Маджид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает отличный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
4'
Яхья Аледдин из команды Кан бьет головой мимо ворот
4'
Мвемба Арнольд сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Сиани Мишель из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Карамо Янн.
2'
2'
Филиппото Ромен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Кан
Лорьян
63.2% (132)
Ничья:
26.8% (56)
Кан
10% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лорьян:
32.1% (67)
2:1 Лорьян:
24.9% (52)
1:1 Ничья:
23.4% (49)
1:2 Кан:
5.3% (11)
0:1 Кан:
4.8% (10)
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