Стадион: Велодром Зрители: 35000
15' Желтая карточкаГомис Бафетимби
16' Желтая карточкаChang-Hoon Kwon
38' Желтая карточкаТавареш Жулио
0:1
45' Гол в свои воротаСертик Грегори
1:1
48' ГолПайе Димитри
52' Желтая карточкаАбейд Мехди
67' Желтая карточкаВарро Седрик
72' Желтая карточкаРоланду Жорже
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
94'
94'
Кабелла Реми из команды Марсель делает навес
94'
94'
93'
Удар от ворот произведет Марсель
93'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 35000 болельщиков
92'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
92'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
91'
Тавареш Жулио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
91'
Сертик Грегори из команды Марсель делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
90'
90'
90'
89'
Хаддади Уссама возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Венкёр Вильям уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
89'
Хаддади Уссама получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Хаддади Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Гомис Бафетимби из команды Марсель бьет головой мимо ворот
87'
87'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Мартен Марвен из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Сертик Грегори из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
86'
Пайе Димитри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
83'
Амальфитано Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
82'
Венкёр Вильям имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
82'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
Гомис Бафетимби попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
81'
81'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Гомис Бафетимби на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
79'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
79'
Тактическая замена. Chang-Hoon Kwon уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
79'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
78'
Хаддади Уссама попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Удар от ворот произведет Марсель
77'
Саммаритано Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Хаддади Уссама из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
76'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
76'
Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
73'
73'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
72'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Роланду Жорже получает желтую карточку за толчок соперника.
72'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Бедимо Анри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
68'
68'
Роланду Жорже из команды Марсель бьет головой мимо ворот
68'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Варро Седрик получает желтую карточку за толчок соперника.
67'
Варро Седрик наказан за толчок Бедимо Анри
67'
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Тавареш Жулио, и мяч снова в игре
66'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Chang-Hoon Kwon заработал фол.
65'
После дальнего удара, который нанес Пайе Димитри мяч отбит вратарем
64'
64'
64'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает навес
63'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
62'
Chang-Hoon Kwon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
61'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
61'
Бельмонт Антони получил травму и заменен. Мари Жордан выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Лопес Максим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
60'
60'
60'
59'
58'
57'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает подножку. Сертик Грегори заработал фол.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
54'
54'
ШТАНГА! Товен Флорьян попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
54'
Хаддади Уссама сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
53'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
52'
Абейд Мехди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Бельмонт Антони из команды Дижон делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пайе Димитри отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
47'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
47'
Бельмонт Антони из команды Дижон делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
46'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
48'
48'
47'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
47'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Сертик Грегори отправил мяч в свои ворота.
46'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
45'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
44'
43'
43'
43'
Сансон Морган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
43'
42'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает навес
42'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
41'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
41'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Хаддади Уссама из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Сакаи Хироки возвращается на поле, всё в порядке.
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Тавареш Жулио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Сакаи Хироки получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает подножку. Сакаи Хироки заработал фол.
36'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Абейд Мехди из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Рюфли Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
33'
После дальнего удара, который нанес Амальфитано Ромен мяч отбит вратарем
33'
После дальнего удара, который нанес Бельмонт Антони мяч отбит вратарем
33'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
30'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
29'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Лотье Жордан из команды Дижон делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
27'
Сертик Грегори из команды Марсель в офсайде
26'
26'
Варро Седрик совершает грубый фол. Сакаи Хироки был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
24'
24'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
24'
23'
23'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
22'
22'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
21'
Рюфли Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
21'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Венкёр Вильям из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Бедимо Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
19'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
18'
18'
Сертик Грегори бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
18'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Chang-Hoon Kwon сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Гомис Бафетимби получает желтую карточку за споры
14'
Бедимо Анри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Chang-Hoon Kwon совершает грубый фол. Бедимо Анри был жертвой
13'
13'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
11'
11'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
10'
Бельмонт Антони из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
9'
9'
9'
Товен Флорьян из команды Марсель бьет головой мимо ворот
9'
7'
7'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
7'
Хаддади Уссама выбил мяч на угловой.
7'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Тавареш Жулио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
5'
Тавареш Жулио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
4'
4'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
3'
Лотье Жордан наказан за толчок Гомис Бафетимби
3'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
2'
2'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
1'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Дижон
Марсель
99.5% (209)
Ничья:
0% (0)
Дижон
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
44.3% (93)
2:1 Марсель:
22.9% (48)
1:0 Марсель:
13.3% (28)
3:1 Марсель:
11.4% (24)
3:0 Марсель:
3.3% (7)
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