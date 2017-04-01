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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 35000
Марсель
1:1
Конец матча
Дижон
0'
15' Желтая карточка
Гомис Бафетимби
16' Желтая карточка
Chang-Hoon Kwon
38' Желтая карточка
Тавареш Жулио
0:1
45' Гол в свои ворота
Сертик Грегори
1:1
48' Гол
Пайе Димитри
52' Желтая карточка
Абейд Мехди
67' Желтая карточка
Варро Седрик
72' Желтая карточка
Роланду Жорже
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Кабелла Реми из команды Марсель делает навес
94'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
93'
Удар от ворот произведет Марсель
93'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 35000 болельщиков
Офсайд
92'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
92'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
91'
Тавареш Жулио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Сертик Грегори из команды Марсель делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
90'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
Травма, повреждение
89'
Хаддади Уссама возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Венкёр Вильям уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
Травма, повреждение
89'
Хаддади Уссама получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Хаддади Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Удар от ворот произведет Дижон
88'
Гомис Бафетимби из команды Марсель бьет головой мимо ворот
87'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
87'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Мартен Марвен из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Сертик Грегори из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
86'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
86'
Пайе Димитри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
86'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Амальфитано Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
82'
Венкёр Вильям имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
82'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
Гомис Бафетимби попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
81'
Удар от ворот произведет Дижон
81'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Гомис Бафетимби на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
79'
Тактическая замена. Chang-Hoon Kwon уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
Фол, нарушение
79'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
78'
Хаддади Уссама попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Удар от ворот произведет Марсель
77'
Саммаритано Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Хаддади Уссама из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
76'
Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
76'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
73'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
72'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Роланду Жорже получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
72'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Бедимо Анри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
68'
Удар от ворот произведет Дижон
68'
Роланду Жорже из команды Марсель бьет головой мимо ворот
68'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Варро Седрик получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
67'
Варро Седрик наказан за толчок Бедимо Анри
67'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Тавареш Жулио, и мяч снова в игре
66'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
65'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Chang-Hoon Kwon заработал фол.
65'
После дальнего удара, который нанес Пайе Димитри мяч отбит вратарем
64'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Дижон
64'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
63'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
62'
Chang-Hoon Kwon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
61'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
61'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
61'
Бельмонт Антони получил травму и заменен. Мари Жордан выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Лопес Максим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
60'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
58'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
55'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает подножку. Сертик Грегори заработал фол.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
54'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Дижон
54'
ШТАНГА! Товен Флорьян попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
54'
Хаддади Уссама сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
53'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
Желтая карточка
52'
Абейд Мехди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
51'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
50'
Бельмонт Антони из команды Дижон делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пайе Димитри отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
47'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Бельмонт Антони из команды Дижон делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
48'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
47'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Описание гола
46'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Сертик Грегори отправил мяч в свои ворота.
Угловой
46'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
45'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Удар от ворот произведет Дижон
45'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
43'
Удар от ворот произведет Дижон
43'
Сансон Морган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
42'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает навес
Угловой
42'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
41'
Сертик Грегори выбил мяч на угловой.
41'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Хаддади Уссама из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
38'
Сакаи Хироки возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
38'
Тавареш Жулио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
38'
Сакаи Хироки получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает подножку. Сакаи Хироки заработал фол.
36'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Абейд Мехди из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Рюфли Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
34'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
33'
После дальнего удара, который нанес Амальфитано Ромен мяч отбит вратарем
33'
После дальнего удара, который нанес Бельмонт Антони мяч отбит вратарем
33'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
30'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
29'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
Фол, нарушение
28'
Лотье Жордан из команды Дижон делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
Офсайд
27'
Сертик Грегори из команды Марсель в офсайде
26'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Варро Седрик совершает грубый фол. Сакаи Хироки был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
24'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
22'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
21'
Рюфли Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
21'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Венкёр Вильям из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Бедимо Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
Офсайд
19'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Дижон
18'
Сертик Грегори бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
18'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
16'
Chang-Hoon Kwon сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
15'
Гомис Бафетимби получает желтую карточку за споры
Травма, повреждение
14'
Бедимо Анри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Chang-Hoon Kwon совершает грубый фол. Бедимо Анри был жертвой
13'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Дижон
11'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Бельмонт Антони из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
9'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Дижон
9'
Товен Флорьян из команды Марсель бьет головой мимо ворот
9'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
7'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
7'
Хаддади Уссама выбил мяч на угловой.
7'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
6'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Тавареш Жулио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
5'
Тавареш Жулио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
4'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Лотье Жордан наказан за толчок Гомис Бафетимби
3'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
Фол, нарушение
2'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
Офсайд
1'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Дижон
Марсель
99.5% (209)
Ничья:
0% (0)
Дижон
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
44.3% (93)
Марсель:
22.9% (48)
Марсель:
13.3% (28)
Марсель:
11.4% (24)
Марсель:
3.3% (7)
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