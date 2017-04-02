Стадион: Альянц Ривьера
0:1
9' ГолЛаборд Гаэтан
1:1
16' ПенальтиБалотелли Марио
24' Желтая карточкаЙованович Вукашин
2:1
27' ГолЭйссерик Валентин
40' Желтая карточкаСуке Арно
Второй тайм
62'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
61'
Санхаре Юнусс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
60'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
60'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
60'
60'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
58'
58'
58'
58'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
57'
56'
Камано Франсуа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Йованович Вукашин из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
56'
Кардинал Йоан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
56'
Камано Франсуа исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
53'
Балотелли Марио возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Балотелли Марио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Левчук Игор.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
50'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
50'
Далберт Эстеван выбил мяч на угловой.
50'
Вада Валентин из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Малком Филипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Балотелли Марио бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Беланда Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
45'
Левчук Игор выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Беланда Юнес из команды Ницца делает пас партнеру.
43'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
42'
42'
Кардинал Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Эйссерик Валентин коснулся мяча рукой.
41'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
41'
Эйссерик Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Суке Арно сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
39'
Суке Арно совершает грубый фол. Контенто Диего был жертвой
39'
Сабали Юссуф возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Сабали Юссуф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Рикарду Перейра II бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
37'
37'
37'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
37'
37'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Вада Валентин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Малком Филипе пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
34'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Ле Маршан Максим.
34'
34'
Кардинал Йоан выбил мяч на угловой.
34'
Ле Маршан Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
33'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Камано Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Данте Бонфим из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Лаборд Гаэтан.
31'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает неудачный навес.
30'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Козьелло Венсан коснулся мяча рукой.
29'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
27'
Балотелли Марио сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эйссерик Валентин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
27'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает навес
25'
Балотелли Марио из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Беланда Юнес мяча так и не получил
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Йованович Вукашин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
24'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
23'
22'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
22'
Сабали Юссуф выбил мяч на угловой.
22'
Эйссерик Валентин из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Левчук Игор атакует сзади соперника. Балотелли Марио пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
19'
Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Рикарду Перейра II выбил мяч на угловой.
19'
Малком Филипе из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает подножку. Контенто Диего заработал фол.
16'
Г О О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает пенальти
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
ПЕНАЛЬТИ! – Тулалан Жереми серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Суке Арно заработал пенальти для своей команды
15'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Эйссерик Валентин на финте ушёл от оппонента.
12'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
Малком Филипе из команды Бордо бьет головой мимо ворот
12'
11'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лаборд Гаэтан!
9'
Лаборд Гаэтан на финте ушёл от оппонента.
9'
Данте Бонфим ошибается в защите.
8'
Сабали Юссуф из команды Бордо. Это Далберт Эстеван заработал фол.
7'
Рикарду Перейра II из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Контенто Диего.
7'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
ШТАНГА! Суке Арно попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
6'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
6'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
6'
Йованович Вукашин выбил мяч на угловой.
6'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
3'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
3'
Контенто Диего из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
2'
Суке Арно наказан за толчок Камано Франсуа
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Бордо
Ницца
75.7% (165)
Ничья:
18.8% (41)
Бордо
5.5% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
40.8% (89)
1:0 Ницца:
24.8% (54)
1:1 Ничья:
14.7% (32)
2:0 Ницца:
6.9% (15)
1:2 Бордо:
3.7% (8)
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