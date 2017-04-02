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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ницца
2:1
Второй тайм: 62'
Бордо
0'
0:1
9' Гол
Лаборд Гаэтан
1:1
16' Пенальти
Балотелли Марио
24' Желтая карточка
Йованович Вукашин
2:1
27' Гол
Эйссерик Валентин
40' Желтая карточка
Суке Арно
62'
Второй тайм
Фол, нарушение
62'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
61'
Санхаре Юнусс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
60'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
60'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Ницца
58'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
58'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
57'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Ницца
56'
Камано Франсуа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Йованович Вукашин из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
56'
Кардинал Йоан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
56'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
56'
Камано Франсуа исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
54'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
Травма, повреждение
53'
Балотелли Марио возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Балотелли Марио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Левчук Игор.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
Угловой
50'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
50'
Далберт Эстеван выбил мяч на угловой.
50'
Вада Валентин из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Малком Филипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Балотелли Марио бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Беланда Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
Угловой
46'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
45'
Левчук Игор выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Беланда Юнес из команды Ницца делает пас партнеру.
43'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
42'
Кардинал Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Эйссерик Валентин коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
41'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
41'
Эйссерик Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
40'
Суке Арно сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
39'
Суке Арно совершает грубый фол. Контенто Диего был жертвой
Травма, повреждение
39'
Сабали Юссуф возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Сабали Юссуф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Рикарду Перейра II бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
37'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
37'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
37'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
37'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
37'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Вада Валентин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
36'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Малком Филипе пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
34'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Ле Маршан Максим.
Угловой
34'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
34'
Кардинал Йоан выбил мяч на угловой.
34'
Ле Маршан Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
33'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Камано Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Данте Бонфим из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Лаборд Гаэтан.
Фол, нарушение
31'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
31'
Удар от ворот произведет Ницца
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает неудачный навес.
30'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Козьелло Венсан коснулся мяча рукой.
Офсайд
29'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
27'
Балотелли Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эйссерик Валентин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
27'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает навес
25'
Балотелли Марио из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Беланда Юнес мяча так и не получил
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
24'
Йованович Вукашин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
24'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
23'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
22'
Сабали Юссуф выбил мяч на угловой.
22'
Эйссерик Валентин из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
21'
Левчук Игор атакует сзади соперника. Балотелли Марио пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
19'
Рикарду Перейра II выбил мяч на угловой.
19'
Малком Филипе из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
18'
Рикарду Перейра II из команды Ницца делает подножку. Контенто Диего заработал фол.
Описание гола
16'
Г О О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает пенальти
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
15'
ПЕНАЛЬТИ! – Тулалан Жереми серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Суке Арно заработал пенальти для своей команды
15'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Эйссерик Валентин на финте ушёл от оппонента.
12'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Ницца
12'
Малком Филипе из команды Бордо бьет головой мимо ворот
12'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
11'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лаборд Гаэтан!
9'
Лаборд Гаэтан на финте ушёл от оппонента.
9'
Данте Бонфим ошибается в защите.
Фол, нарушение
8'
Сабали Юссуф из команды Бордо. Это Далберт Эстеван заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Рикарду Перейра II из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Контенто Диего.
7'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
ШТАНГА! Суке Арно попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
6'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
Угловой
6'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
6'
Йованович Вукашин выбил мяч на угловой.
6'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
5'
Суке Арно из команды Ницца в офсайде
4'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
3'
Контенто Диего из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Суке Арно наказан за толчок Камано Франсуа
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Бордо
Ницца
75.7% (165)
Ничья:
18.8% (41)
Бордо
5.5% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
40.8% (89)
Ницца:
24.8% (54)
Ничья:
14.7% (32)
Ницца:
6.9% (15)
Бордо:
3.7% (8)
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