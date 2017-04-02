Первый тайм

47' Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.

47' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

46' Беланда Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' [1] - столько добавил арбитр времени.

45' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

43' Балотелли Марио из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

43' Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.

42' Кардинал Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Эйссерик Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.

40' Суке Арно сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

39' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

39' Сабали Юссуф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.

37' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Вада Валентин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

35' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.

33' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Камано Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Удар от ворот произведет Ницца

30' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.

30' Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эйссерик Валентин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.

27' Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

24' Йованович Вукашин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

23' Игрок клуба " Бордо " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

22' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

19' Игрок клуба " Бордо " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

19' Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

16' Г О О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает пенальти

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.

15' Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

13' Игра остановлена из-за технических проблем.

12' Удар от ворот произведет Ницца

11' Удар от ворот произведет Бордо

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

10' Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лаборд Гаэтан

7' Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' ШТАНГА! Суке Арно попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.

4' Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.

3' Контенто Диего из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

2' Игрок клуба " Бордо " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Бордо ". Встреча началась!