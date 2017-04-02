Стадион: Роазон Парк Зрители: 23673
5' Красная карточкаБенсебаини Рами
0:0
6' Не забитый пенальтиЛяказетт Александр
0:1
53' ГолКорне Максвелл
60' Желтая карточкаДанзе Ромен
1:1
82' ГолМубеле Ндомбе
90' Желтая карточкаЯнга-Мбива Мапу
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
93'
93'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Янга-Мбива Мапу получает желтую карточку.
92'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион. Это Мубеле Ндомбе заработал фол.
92'
91'
Толиссо Корентин из команды Лион бьет головой мимо ворот
91'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
91'
Фекир Набиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
91'
91'
Тусар Люка из команды Лион делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
90'
90'
Дьякаби Адама из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
89'
Морель Жереми коснулся мяча рукой.
89'
88'
88'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
88'
Морель Жереми из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Морель Жереми из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 23673 болельщиков
86'
86'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Прчич Саньин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Прчич Саньин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
84'
84'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
83'
82'
Мешер Андре сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мубеле Ндомбе отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
81'
Мешер Андре выбил мяч подальше от ворот.
81'
81'
Дьякаби Адама на финте ушёл от оппонента.
81'
Гуркюфф Йоанн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
81'
81'
80'
Фигейреду Афоншу из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
80'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
80'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Фекир Набиль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
79'
78'
Дьяаби Муктар выбил мяч на угловой.
78'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
78'
78'
Прчич Саньин выбил мяч подальше от ворот.
78'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
77'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
77'
Депай Мемфис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
76'
Мубеле Ндомбе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
76'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Гуркюфф Йоанн наказан за толчок Тусар Люка
74'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Прчич Саньин заработал фол.
74'
74'
Дардер Серхи из команды Лион делает навес
74'
74'
Андре Бенжамин выбил мяч подальше от ворот.
72'
72'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
71'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Мубеле Ндомбе на финте ушёл от оппонента.
70'
70'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
70'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
68'
Ляказетт Александр из команды Лион. Это Ньяньон Жорис заработал фол.
67'
67'
Сио Жованни имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
67'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Дьяаби Муктар наказан за толчок Сио Жованни
66'
Морель Жереми из команды Лион делает подножку. Данзе Ромен заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
64'
63'
62'
Толиссо Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Толиссо Корентин на финте ушёл от оппонента.
62'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой слева.
61'
Вальбуэна Матьё исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
Данзе Ромен получает желтую карточку.
60'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
59'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
59'
Тактическая замена. Шантом Клеман уходит с поля и его заменяет Фигейреду Афоншу
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Корне Максвелл, и мяч снова в игре
59'
Вальбуэна Матьё на финте ушёл от оппонента.
57'
Ляказетт Александр нарушает правила. Андре Бенжамин пострадал
56'
Шантом Клеман из команды Ренн делает навес
56'
Морель Жереми из команды Лион отвел угрозу отличным подкатом
56'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
55'
Корне Максвелл из команды Лион. Это Гуркюфф Йоанн заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
55'
55'
Морель Жереми из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
54'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
53'
53'
Морель Жереми сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корне Максвелл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Морель Жереми из команды Лион делает пас партнеру.
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
50'
Янга-Мбива Мапу наказан за толчок Сио Жованни
49'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Сио Жованни
48'
48'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес
47'
47'
47'
47'
47'
Рафаэль да Сильва из команды Лион устремляется вперед с мячом.
46'
Вальбуэна Матьё наказан за толчок Мубеле Ндомбе
46'
Дардер Серхи из команды Лион делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Дардер Серхи из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
44'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой слева.
44'
Амальфитано Морган получил травму и заменен. Мубеле Ндомбе выходит на поле.
43'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Тусар Люка выбил мяч подальше от ворот.
43'
42'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
41'
Мешер Андре из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Костил Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Корне Максвелл наказан за толчок Костил Бенуа
37'
37'
Толиссо Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Тусар Люка из команды Лион бьет головой мимо ворот
35'
34'
Вальбуэна Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
33'
Тусар Люка из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
33'
Ляказетт Александр на финте ушёл от оппонента.
33'
33'
Сио Жованни из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
33'
Рафаэль да Сильва ошибается в защите.
33'
33'
32'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион. Это Сио Жованни заработал фол.
31'
Морель Жереми из команды Лион делает неудачный навес.
30'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
Тусар Люка из команды Лион бьет головой мимо ворот
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Прчич Саньин выбил мяч на угловой.
30'
Дардер Серхи из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
29'
29'
28'
Тусар Люка имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
28'
Гуркюфф Йоанн выбил мяч на угловой.
28'
27'
27'
26'
26'
25'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
25'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сио Жованни исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
24'
Амальфитано Морган на финте ушёл от оппонента.
23'
22'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
22'
21'
21'
Толиссо Корентин из команды Лион делает пас партнеру.
21'
21'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Янга-Мбива Мапу заработал фол.
21'
20'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
19'
19'
18'
Янга-Мбива Мапу выбил мяч на угловой.
18'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Толиссо Корентин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
18'
18'
17'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
17'
Тусар Люка из команды Лион делает навес
16'
Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
15'
13'
После дальнего удара, который нанес Толиссо Корентин мяч отбит вратарем
13'
Данзе Ромен ошибается в защите.
12'
Морель Жереми из команды Лион в офсайде
12'
12'
12'
10'
10'
Рафаэль да Сильва выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает пас партнеру.
9'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес
9'
9'
Рафаэль да Сильва бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
8'
8'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
7'
Вальбуэна Матьё из команды Лион в офсайде
6'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ляказетт Александр бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
УДАЛЕНИЕ! Бенсебаини Рами получил жёлтую карточку и покинул поле.
5'
ПЕНАЛЬТИ! Бенсебаини Рами сыграл рукой в своей штрафной площади.
5'
Дардер Серхи бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
5'
Морель Жереми из команды Лион делает пас партнеру.
4'
Морель Жереми из команды Лион устремляется вперед с мячом.
3'
2'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Лион
Ренн
5.7% (12)
Ничья:
26.3% (55)
Лион
67.9% (142)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
34.9% (73)
0:1 Лион:
23% (48)
1:1 Ничья:
23% (48)
0:2 Лион:
4.3% (9)
2:1 Ренн:
2.9% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация