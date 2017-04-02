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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23673
Ренн
1:1
Конец матча
Лион
0'
5' Красная карточка
Бенсебаини Рами
0:0
6' Не забитый пенальти
Ляказетт Александр
0:1
53' Гол
Корне Максвелл
60' Желтая карточка
Данзе Ромен
1:1
82' Гол
Мубеле Ндомбе
90' Желтая карточка
Янга-Мбива Мапу
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
93'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Янга-Мбива Мапу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион. Это Мубеле Ндомбе заработал фол.

92'
Удар от ворот произведет Ренн
91'
Толиссо Корентин из команды Лион бьет головой мимо ворот
Угловой
91'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
91'
Фекир Набиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
91'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
91'
Тусар Люка из команды Лион делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
90'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Дьякаби Адама из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
89'
Морель Жереми коснулся мяча рукой.
89'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
88'
Удар от ворот произведет Ренн
Угловой
88'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
88'
Морель Жереми из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Морель Жереми из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 23673 болельщиков
86'
Удар от ворот произведет Ренн
86'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Удар от ворот произведет Лион
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Прчич Саньин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Прчич Саньин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
84'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
83'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Мешер Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мубеле Ндомбе отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
81'
Мешер Андре выбил мяч подальше от ворот.
81'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Дьякаби Адама на финте ушёл от оппонента.
81'
Гуркюфф Йоанн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Удар от ворот произведет Лион
81'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
80'
Фигейреду Афоншу из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
80'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Фекир Набиль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
78'
Дьяаби Муктар выбил мяч на угловой.
78'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
78'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Прчич Саньин выбил мяч подальше от ворот.
78'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
Фол, нарушение
77'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
77'
Депай Мемфис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
76'
Мубеле Ндомбе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
76'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
75'
Гуркюфф Йоанн наказан за толчок Тусар Люка
Фол, нарушение
74'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Прчич Саньин заработал фол.
74'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дардер Серхи из команды Лион делает навес
74'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Андре Бенжамин выбил мяч подальше от ворот.
72'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
72'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
71'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Мубеле Ндомбе на финте ушёл от оппонента.
70'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
70'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
Фол, нарушение
68'
Ляказетт Александр из команды Лион. Это Ньяньон Жорис заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Лион
67'
Сио Жованни имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
67'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Дьяаби Муктар наказан за толчок Сио Жованни
Фол, нарушение
66'
Морель Жереми из команды Лион делает подножку. Данзе Ромен заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
64'
Удар от ворот произведет Ренн
63'
Удар от ворот произведет Ренн
62'
Толиссо Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Толиссо Корентин на финте ушёл от оппонента.
62'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой слева.
61'
Вальбуэна Матьё исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Желтая карточка
60'
Данзе Ромен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
Офсайд
59'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
59'
Тактическая замена. Шантом Клеман уходит с поля и его заменяет Фигейреду Афоншу
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Корне Максвелл, и мяч снова в игре
59'
Вальбуэна Матьё на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
57'
Ляказетт Александр нарушает правила. Андре Бенжамин пострадал
56'
Шантом Клеман из команды Ренн делает навес
56'
Морель Жереми из команды Лион отвел угрозу отличным подкатом
56'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
55'
Корне Максвелл из команды Лион. Это Гуркюфф Йоанн заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
55'
Морель Жереми из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
54'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
54'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
53'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
53'
Морель Жереми сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корне Максвелл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Морель Жереми из команды Лион делает пас партнеру.
52'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
50'
Янга-Мбива Мапу наказан за толчок Сио Жованни
Фол, нарушение
49'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Сио Жованни
48'
Удар от ворот произведет Ренн
48'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес
47'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
47'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
47'
Рафаэль да Сильва из команды Лион устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
46'
Вальбуэна Матьё наказан за толчок Мубеле Ндомбе
46'
Дардер Серхи из команды Лион делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Лион
47'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Дардер Серхи из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
44'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой слева.
44'
Амальфитано Морган получил травму и заменен. Мубеле Ндомбе выходит на поле.
43'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Тусар Люка выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
42'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Ньяньон Жорис заработал фол.
41'
Мешер Андре из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
41'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
39'
Костил Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Корне Максвелл наказан за толчок Костил Бенуа
37'
Удар от ворот произведет Ренн
37'
Толиссо Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
36'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
35'
Тусар Люка из команды Лион бьет головой мимо ворот
Угловой
35'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой справа.
34'
Вальбуэна Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
34'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
33'
Тусар Люка из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Ляказетт Александр из команды Лион делает навес
33'
Ляказетт Александр на финте ушёл от оппонента.
33'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Сио Жованни из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
33'
Рафаэль да Сильва ошибается в защите.
33'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ляказетт Александр из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
32'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион. Это Сио Жованни заработал фол.
31'
Морель Жереми из команды Лион делает неудачный навес.
30'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Ляказетт Александр из команды Лион делает навес
30'
Тусар Люка из команды Лион бьет головой мимо ворот
Угловой
30'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Прчич Саньин выбил мяч на угловой.
30'
Дардер Серхи из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
29'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
29'
Удар от ворот произведет Ренн
28'
Тусар Люка имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
28'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой справа.
28'
Гуркюфф Йоанн выбил мяч на угловой.
28'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
27'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
26'
Удар от ворот произведет Лион
26'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
25'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сио Жованни исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
24'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
24'
Амальфитано Морган на финте ушёл от оппонента.
23'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
22'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
21'
Толиссо Корентин из команды Лион делает пас партнеру.
21'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
21'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Янга-Мбива Мапу заработал фол.
21'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
20'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Лион
Угловой
19'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
18'
Янга-Мбива Мапу выбил мяч на угловой.
18'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Толиссо Корентин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
18'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
Офсайд
17'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
17'
Тусар Люка из команды Лион делает навес
16'
Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
13'
После дальнего удара, который нанес Толиссо Корентин мяч отбит вратарем
13'
Данзе Ромен ошибается в защите.
Офсайд
12'
Морель Жереми из команды Лион в офсайде
12'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
12'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
10'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Рафаэль да Сильва выбил мяч подальше от ворот.
10'
Удар от ворот произведет Ренн
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает пас партнеру.
9'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес
9'
Удар от ворот произведет Ренн
9'
Рафаэль да Сильва бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
8'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
8'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
7'
Вальбуэна Матьё из команды Лион в офсайде
Описание гола
6'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ляказетт Александр бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
УДАЛЕНИЕ! Бенсебаини Рами получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
5'
ПЕНАЛЬТИ! Бенсебаини Рами сыграл рукой в своей штрафной площади.
5'
Дардер Серхи бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
5'
Морель Жереми из команды Лион делает пас партнеру.
4'
Морель Жереми из команды Лион устремляется вперед с мячом.
3'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Лион
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Лион
Ренн
5.7% (12)
Ничья:
26.3% (55)
Лион
67.9% (142)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
34.9% (73)
Лион:
23% (48)
Ничья:
23% (48)
Лион:
4.3% (9)
Ренн:
2.9% (6)
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