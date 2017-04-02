  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 22217
Монпелье
0:1
Конец матча
Тулуза
0'
26' Желтая карточка
Скири Эйе
0:1
45' Гол
Делор Анди
47' Желтая карточка
Жан Корентин
71' Желтая карточка
Илтон Виторино
73' Желтая карточка
Бодиже Янн
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
97'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
96'
Удар от ворот произведет Тулуза
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

95'
Мунье Стив из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
95'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Скири Эйе из команды Монпелье делает навес
95'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
94'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
94'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
Фол, нарушение
93'
Будебуз Ряд из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Тойвонен Ола.
92'
Удар от ворот произведет Тулуза
92'
Руссийон Жером отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Руссийон Жером из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
92'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает подножку. Мунье Стив заработал фол.
Офсайд
91'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
90'
Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Монпелье
89'
Брайтвайт Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой слева.
88'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
88'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Удар от ворот произведет Тулуза
87'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
Угловой
87'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
87'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
86'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
86'
Удар от ворот произведет Тулуза
86'
Иконе Джонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает пас партнеру.
85'
Удар от ворот произведет Тулуза
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
84'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
82'
Скири Эйе нарушает правила. Делор Анди пострадал
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 22217 болельщиков
81'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
80'
Мунье Стив бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
77'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
77'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
76'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
75'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Бодиже Янн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
73'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
Травма, повреждение
73'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
Травма, повреждение
71'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
71'
Илтон Виторино из команды Монпелье был наказан за старое нарушение.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Тулуза
69'
Мюкиэле Норди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
69'
Удар от ворот произведет Монпелье
69'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
Угловой
69'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
68'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Трехо Оскар из команды Тулуза играет в стеночку. Брайтвайт Мартин был стеночкой.
68'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
66'
Somalia нарушает правила. Скири Эйе пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Тактическая замена. Силла Якуба уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
64'
Somalia из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
63'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой слева.
62'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
62'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Бодиже Янн заработал фол.
Офсайд
61'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
61'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
60'
Somalia возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Somalia получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Somalia на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
58'
Скири Эйе совершает грубый фол. Somalia был жертвой
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
55'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
55'
Мунье Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
53'
Удар от ворот произведет Монпелье
53'
Удар от ворот произведет Монпелье
52'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Удар от ворот произведет Монпелье
Фол, нарушение
51'
Жан Корентин нарушает правила. Руссийон Жером пострадал
51'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Удар от ворот произведет Тулуза
50'
Мюкиэле Норди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
49'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
48'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
47'
Жан Корентин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Жан Корентин совершает грубый фол. Мюкиэле Норди был жертвой
47'
Удар от ворот произведет Монпелье
47'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Илтон Виторино сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
47'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
46'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Жюльен Кристофер сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
45'
Жан Корентин выбил мяч подальше от ворот.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
45'
Удар от ворот произведет Тулуза
45'
Сессеньон Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
44'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Трехо Оскар выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
43'
Скири Эйе нарушает правила. Жан Корентин пострадал
42'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
42'
Покорны Лукаш пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
41'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Мунье Стив из команды Монпелье наносит очень неточный удар.
40'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Монпелье
39'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Тулуза
37'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
35'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
35'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Мубандже Жак-Франсуа выбил мяч на угловой.
34'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Офсайд
33'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
32'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
31'
После дальнего удара, который нанес Силла Якуба мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает навес
30'
Жан Корентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
29'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Силла Якуба нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
28'
Мунье Стив наказан за толчок Лафон Альбан
Угловой
28'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
28'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
28'
Мбенза Исаак не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
27'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза. Это Сессеньон Стефан заработал фол.
Желтая карточка
26'
Скири Эйе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Скири Эйе совершает грубый фол. Трехо Оскар был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Мунье Стив из команды Монпелье делает навес
24'
Удар от ворот произведет Монпелье
24'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает неудачный навес.
24'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
23'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
23'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Мунье Стив из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
22'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Тулуза
21'
Сессеньон Стефан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
21'
Мубандже Жак-Франсуа нарушает правила. Мюкиэле Норди пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Скири Эйе из команды Монпелье делает неудачный навес.
Угловой
19'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
19'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
18'
Мюкиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Мюкиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Мюкиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
13'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Силла Якуба из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
13'
Somalia из команды Тулуза остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Тулуза
12'
Силла Якуба бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
9'
Трехо Оскар имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
9'
Скири Эйе ошибается в защите.
8'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
5'
Удар от ворот произведет Монпелье
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
4'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
4'
Покорны Лукаш выбил мяч на угловой.
4'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Somalia из команды Тулуза делает навес
2'
Жан Корентин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
2'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
2'
Бодиже Янн из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
1'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Тулуза
Монпелье
70% (147)
Ничья:
22.9% (48)
Тулуза
7.1% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
31.9% (67)
Монпелье:
30.5% (64)
Ничья:
18.6% (39)
Монпелье:
4.8% (10)
Ничья:
3.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация