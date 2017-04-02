Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 22217
26' Желтая карточкаСкири Эйе
0:1
45' ГолДелор Анди
47' Желтая карточкаЖан Корентин
71' Желтая карточкаИлтон Виторино
73' Желтая карточкаБодиже Янн
Второй тайм
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
97'
97'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Мунье Стив из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
95'
95'
95'
95'
94'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
94'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
93'
Будебуз Ряд из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Тойвонен Ола.
92'
92'
Руссийон Жером отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Руссийон Жером из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
92'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает подножку. Мунье Стив заработал фол.
91'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
90'
Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
89'
89'
Брайтвайт Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой слева.
88'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
88'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
87'
87'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
86'
86'
86'
Иконе Джонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает пас партнеру.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
84'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Скири Эйе нарушает правила. Делор Анди пострадал
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 22217 болельщиков
81'
80'
Мунье Стив бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
77'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
77'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
76'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
75'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
74'
73'
Бодиже Янн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
73'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
71'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Илтон Виторино из команды Монпелье был наказан за старое нарушение.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
69'
69'
Мюкиэле Норди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
69'
69'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
69'
68'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Трехо Оскар из команды Тулуза играет в стеночку. Брайтвайт Мартин был стеночкой.
68'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Тактическая замена. Силла Якуба уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
63'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой слева.
62'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
62'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Бодиже Янн заработал фол.
61'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
61'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Somalia возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Somalia получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Somalia на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Мунье Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
53'
53'
52'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
Жан Корентин нарушает правила. Руссийон Жером пострадал
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
50'
Мюкиэле Норди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
48'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Жан Корентин получает желтую карточку.
47'
Жан Корентин совершает грубый фол. Мюкиэле Норди был жертвой
47'
47'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Илтон Виторино сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
46'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Жюльен Кристофер сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
45'
Жан Корентин выбил мяч подальше от ворот.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
45'
45'
Сессеньон Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
44'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Трехо Оскар выбил мяч подальше от ворот.
43'
Скири Эйе нарушает правила. Жан Корентин пострадал
42'
42'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
42'
Покорны Лукаш пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
41'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Мунье Стив из команды Монпелье наносит очень неточный удар.
40'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
39'
39'
37'
37'
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Мубандже Жак-Франсуа выбил мяч на угловой.
34'
33'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
32'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
31'
После дальнего удара, который нанес Силла Якуба мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
30'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает навес
30'
Жан Корентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
29'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Силла Якуба нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Мунье Стив наказан за толчок Лафон Альбан
28'
28'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
28'
Мбенза Исаак не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
27'
27'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза. Это Сессеньон Стефан заработал фол.
26'
Скири Эйе получает желтую карточку.
26'
Скири Эйе совершает грубый фол. Трехо Оскар был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Мбенза Исаак из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Мунье Стив из команды Монпелье делает навес
24'
24'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает неудачный навес.
24'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
23'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Мунье Стив из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
22'
21'
21'
Сессеньон Стефан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
21'
Мубандже Жак-Франсуа нарушает правила. Мюкиэле Норди пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
19'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
18'
Мюкиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Мюкиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Мюкиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
14'
13'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Силла Якуба из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
13'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
12'
Силла Якуба бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
9'
Трехо Оскар имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
9'
Скири Эйе ошибается в защите.
8'
7'
6'
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
5'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
4'
Покорны Лукаш выбил мяч на угловой.
4'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Жан Корентин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
2'
2'
Бодиже Янн из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Тулуза
Монпелье
70% (147)
Ничья:
22.9% (48)
Тулуза
7.1% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
31.9% (67)
2:1 Монпелье:
30.5% (64)
1:1 Ничья:
18.6% (39)
2:0 Монпелье:
4.8% (10)
0:0 Ничья:
3.3% (7)
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