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Стадион:
Бастия
 
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Лилль
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До начала матча осталось считанные секунды.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бастия - Лилль, который состоится 01.04.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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:
Прогнозы на матч Бастия - Лилль
Бастия
13.3% (28)
Ничья:
44.1% (93)
Лилль
42.7% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37% (78)
Лилль:
19.4% (41)
Лилль:
15.2% (32)
Бастия:
7.6% (16)
Ничья:
5.7% (12)
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