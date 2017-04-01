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Стадион: Арман Сезари
Состав команд
16
Лека
Жан-Луи
17
Роуз
Линдси
18
Каюзак
Янник
18
Бериа
Френк
8
Xeka
17
Рони
Лопеш
19
Эдер
Лопеш
Бастия 4-1-4-1
- Основной состав
- 16 Лека Жан-Луи Вратарь
- 23 Джику Александр Защитник
- 17 Роуз Линдси Защитник
- 4 Эль-Каутари Абдулхамед Защитник
- 20 Бенгтссон Пьер Защитник
- 18 Каюзак Янник Полузащитник
- 10 Сент-Максимин Аллан Полузащитник
- 15 Онианге Принс Полузащитник
- 14 Мостефа Мехди Полузащитник
- 25 Кулибали Лассана Полузащитник
- 27 Кривелли Энцо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Венсансени Томас Вратарь
- 29 Сиони Жиль Защитник
- 19 Нгандо Аксель Полузащитник
- 8 Даник Гаэль Полузащитник
- 2 Диалло Садио Полузащитник
- 9 Распентино Флориан Нападающий
- 12 Кейта Абдулайе Нападающий
- Главный тренер: Алмейда Руй
- Травмы и дисквалификации
- Скиллачи Себастьян Травмирован
- Булая Фарид Травмирован
- Сан-Рюф Николя Дисквалифицирован
- Нанжис Ленни Дисквалифицирован
Лилль 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эньема Венсан Вратарь
- 2 Коршья Себастьен Защитник
- 23 Сумаоро Адама Защитник
- 22 Алонсо Хуниор Защитник
- 18 Бериа Френк Защитник
- 6 Амаду Ибрагим Полузащитник
- 8 Xeka Полузащитник
- 17 Рони Лопеш Полузащитник
- 9 Бензия Яссин Полузащитник
- 12 Де Превиль Николя Полузащитник
- 19 Эдер Лопеш Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Меньян Майк Вратарь
- 15 Пальмьери Жульян Защитник
- 27 Слити Наим Полузащитник
- 7 Эль-Гази Анвар Полузащитник
- 21 Биссума Ив Полузащитник
- 11 Ботеак Эрик Полузащитник
- 24 Мавуба Рио Полузащитник
- Главный тренер: Пасси Франк
- Травмы и дисквалификации
- Баша Марко Травмирован
- Мендиль Хамза Травмирован
- Терье Мартен Травмирован
Предыдущие игры
Бастия (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 17.03.2017 Мец 1:0 Бастия Л1
- 11.03.2017 Генгам 5:0 Бастия Л1
- 04.03.2017 Бастия 0:0 Сент-Этьен Л1
- 01.03.2017 Бастия 2:2 Нант Л1
- 25.02.2017 Анже 3:0 Бастия Л1
- 17.02.2017 Бастия 1:1 Монако Л1
- 11.02.2017 Тулуза 4:1 Бастия Л1
- 04.02.2017 Монпелье 2:1 Бастия Л1
- 28.01.2017 Бастия 1:1 Кан Л1
- 20.01.2017 Бастия 1:1 Ницца Л1
- 14.01.2017 Нанси 1:0 Бастия Л1
- 21.12.2016 Бастия 1:2 Марсель Л1
- 17.12.2016 Ренн 1:2 Бастия Л1
- 10.12.2016 Бастия 2:0 Мец Л1
- 03.12.2016 Монако 5:0 Бастия Л1
- 30.11.2016 Бастия 1:1 Бордо Л1
- 27.11.2016 Ницца 1:1 Бастия Л1
- 19.11.2016 Бастия 1:1 Монпелье Л1
- 05.11.2016 Лион 2:1 Бастия Л1
- 29.10.2016 Бастия 0:0 Дижон Л1
Лилль (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 17.03.2017 Лилль 0:0 Марсель Л1
- 11.03.2017 Нанси 1:2 Лилль Л1
- 05.03.2017 Тулуза 1:1 Лилль Л1
- 25.02.2017 Лилль 2:3 Бордо Л1
- 18.02.2017 Кан 0:1 Лилль Л1
- 11.02.2017 Лилль 1:2 Анже Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Лилль 0:1 Лорьян Л1
- 28.01.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 21.01.2017 Дижон 0:0 Лилль Л1
- 13.01.2017 Лилль 1:1 Сент-Этьен Л1
- 21.12.2016 Лилль 1:1 Ренн Л1
- 18.12.2016 Марсель 2:0 Лилль Л1
- 10.12.2016 Лилль 2:1 Монпелье Л1
- 03.12.2016 Бордо 0:1 Лилль Л1
- 29.11.2016 Лилль 4:2 Кан Л1
- 26.11.2016 Нант 0:0 Лилль Л1
- 18.11.2016 Лилль 0:1 Лион Л1
- 05.11.2016 Анже 1:0 Лилль Л1
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Бастия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
- 22.10.2016 Лилль 2:1 Бастия Лига 1
- 12.03.2016 Бастия 1:2 Лилль Лига 1
- 07.11.2015 Лилль 1:1 Бастия Лига 1
- 21.02.2015 Бастия 2:1 Лилль Лига 1
- 03.01.2015 Бастия 2:0 Лилль Кубок Франции
- 27.09.2014 Лилль 1:0 Бастия Лига 1
- 02.05.2014 Бастия 1:1 Лилль Лига 1
- 15.12.2013 Лилль 2:1 Бастия Лига 1
- 21.04.2013 Бастия 1:2 Лилль Лига 1
- 01.12.2012 Лилль 0:0 Бастия Лига 1
- 28.11.2012 Бастия 0:3 Лилль Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|87 - 26
|71
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|60 - 21
|68
|3.
|Ницца
|Заявка
|30
|18
|10
|2
|48 - 24
|64
|4.
|Лион
|Заявка
|29
|16
|2
|11
|60 - 35
|50
|5.
|Марсель
|1:1 Заявка
|31
|13
|8
|10
|44 - 38
|47
|6.
|Бордо
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 37
|46
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|34 - 24
|44
|8.
|Генгам
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 39
|41
|9.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|31 - 38
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|28 - 33
|39
|11.
|Нант
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|28 - 44
|38
|12.
|Тулуза
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|32 - 33
|37
|13.
|Мец
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|30 - 53
|35
|14.
|Лилль
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|29 - 37
|34
|15.
|Монпелье
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 54
|33
|16.
|Кан
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|31 - 51
|32
|17.
|Дижон
|1:1 Заявка
|31
|6
|11
|14
|39 - 48
|29
|18.
|Нанси
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|21 - 41
|28
|19.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|32 - 61
|25
|20.
|Бастия
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|24 - 44
|25
-
До начала матча осталось считанные секунды.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бастия - Лилль, который состоится 01.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бастия - Лилль, который состоится 01.04.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бастия - Лилль
Бастия
13.3% (28)
Ничья:
44.1% (93)
Лилль
42.7% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37% (78)
0:1 Лилль:
19.4% (41)
1:2 Лилль:
15.2% (32)
1:0 Бастия:
7.6% (16)
0:0 Ничья:
5.7% (12)
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