Стадион: Терф Мур Зрители: 19881
24' Желтая карточкаУорд Стивен
30' Желтая карточкаБартон Джоуи
1:0
58' ГолБойд Джордж
76' Желтая карточкаАдам Чарли
88' Желтая карточкаИнди Мартинс
90' Желтая карточкаБойд Джордж
Новости после матча
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 19881 болельщиков
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
96'
Инди Мартинс из команды Сток Сити. Это Барнс Эшли заработал фол.
95'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
95'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
95'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Бойд Джордж заработал фол.
94'
93'
Арнаутович Марко наказан за толчок Барнс Эшли
93'
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
92'
91'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
91'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли устремляется вперед с мячом.
91'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
91'
Барнс Эшли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Бойд Джордж получает желтую карточку.
90'
Бойд Джордж совершает грубый фол. Муньеса Марк был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
88'
Инди Мартинс получает желтую карточку.
88'
Инди Мартинс из команды Сток Сити. Это Барнс Эшли заработал фол.
88'
88'
88'
88'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает навес
87'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает подножку. Барнс Эшли заработал фол.
86'
86'
85'
Тактическая замена. Аллен Джо уходит с поля и его заменяет Афеллай Ибрагим
85'
Тактическая замена. Воукс Сэм уходит с поля и его заменяет Тарковски Джеймс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
84'
84'
84'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает навес
84'
84'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно играет. Чуть не пострадал Кэмерон Джефф.
83'
Крауч Питер наказан за толчок Лоутон Мэттью
82'
82'
81'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
79'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
79'
79'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает подножку. Кэмерон Джефф заработал фол.
78'
78'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Барнс Эшли
78'
Крауч Питер наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
78'
Диуф Маме Бирам бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
77'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
77'
77'
Бартон Джоуи наказан за толчок Аллен Джо
76'
Адам Чарли получает желтую карточку.
76'
Адам Чарли совершает грубый фол. Воукс Сэм был жертвой
76'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
75'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
73'
73'
Адам Чарли из команды Сток Сити сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
73'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
71'
Тактическая замена. Бераино Сайдо уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
71'
Грэй Андре наказан за толчок Муньеса Марк
71'
Брэйди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Инди Мартинс из команды Сток Сити делает подножку. Хендрик Джефф заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Бартон Джоуи наказан за толчок Адам Чарли
69'
68'
Брэйди Роберт бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
68'
Инди Мартинс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
67'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бойд Джордж бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
67'
66'
66'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
66'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
66'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает навес
65'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
62'
61'
Арнаутович Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой справа.
61'
Ми Бен выбил мяч на угловой.
60'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
60'
Адам Чарли бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
58'
Хендрик Джефф сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бойд Джордж записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Хендрик Джефф на финте ушёл от оппонента.
58'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли устремляется вперед с мячом.
58'
57'
Тактическая замена. Дефур Стивен уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает подножку. Грэй Андре заработал фол.
52'
Бойд Джордж из команды Бёрнли в офсайде
52'
51'
51'
Дефур Стивен из команды Бёрнли подал угловой справа.
51'
Кэмерон Джефф выбил мяч на угловой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Шоукросс Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Хендрик Джефф наказан за толчок Аллен Джо
49'
Адам Чарли коснулся мяча рукой.
49'
Адам Чарли из команды Сток Сити разыграл угловой с правого угла.
48'
Уорд Стивен выбил мяч на угловой.
48'
47'
47'
47'
Адам Чарли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
46'
Адам Чарли выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Питерс Эрик наказан за толчок Воукс Сэм
45'
Арнаутович Марко бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
45'
Арнаутович Марко оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
44'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Адам Чарли из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Бартон Джоуи.
44'
После дальнего удара, который нанес Адам Чарли мяч отбит вратарем
44'
Адам Чарли на финте ушёл от оппонента.
43'
43'
43'
43'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
42'
Арнаутович Марко на финте ушёл от оппонента.
42'
42'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
42'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой справа.
41'
Уорд Стивен выбил мяч на угловой.
41'
41'
Арнаутович Марко на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Адам Чарли пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити подал угловой слева.
39'
Арнаутович Марко бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
39'
39'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
38'
38'
37'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
32'
31'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает навес
31'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
30'
Бартон Джоуи получает желтую карточку.
30'
Адам Чарли атакует сзади соперника. Бартон Джоуи пострадал.
30'
Дефур Стивен из команды Бёрнли подал угловой справа.
30'
Адам Чарли выбил мяч на угловой.
30'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
29'
28'
28'
28'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити в офсайде
27'
26'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
24'
Уорд Стивен получает желтую карточку.
24'
Уорд Стивен из команды Бёрнли. Это Диуф Маме Бирам заработал фол.
24'
Грант Ли вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Муньеса Марк сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
22'
22'
Кин Майкл пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает подножку. Бойд Джордж заработал фол.
21'
21'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
Воукс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
16'
Диуф Маме Бирам нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
14'
12'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
9'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает подножку. Грэй Андре заработал фол.
8'
8'
8'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает навес
7'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
6'
6'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
5'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
3'
Арнаутович Марко наказан за толчок Бартон Джоуи
3'
3'
2'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Сток Сити
Бёрнли
40.7% (85)
Ничья:
45.9% (96)
Сток Сити
13.4% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.2% (82)
1:0 Бёрнли:
25.4% (53)
2:1 Бёрнли:
11.5% (24)
1:2 Сток Сити:
7.2% (15)
0:0 Ничья:
5.3% (11)
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