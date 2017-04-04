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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 19881
Бёрнли
1:0
Конец матча
Сток Сити
0'
24' Желтая карточка
Уорд Стивен
30' Желтая карточка
Бартон Джоуи
1:0
58' Гол
Бойд Джордж
76' Желтая карточка
Адам Чарли
88' Желтая карточка
Инди Мартинс
90' Желтая карточка
Бойд Джордж
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 19881 болельщиков
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
96'
Инди Мартинс из команды Сток Сити. Это Барнс Эшли заработал фол.
95'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
95'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.

Фол, нарушение
95'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Бойд Джордж заработал фол.
94'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Арнаутович Марко наказан за толчок Барнс Эшли
93'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
92'
Удар от ворот произведет Сток Сити
91'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
91'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли устремляется вперед с мячом.
91'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
91'
Барнс Эшли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Желтая карточка
90'
Бойд Джордж получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Бойд Джордж совершает грубый фол. Муньеса Марк был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
Желтая карточка
88'
Инди Мартинс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Инди Мартинс из команды Сток Сити. Это Барнс Эшли заработал фол.
88'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
88'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
87'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает подножку. Барнс Эшли заработал фол.
86'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Бёрнли
85'
Тактическая замена. Аллен Джо уходит с поля и его заменяет Афеллай Ибрагим
85'
Тактическая замена. Воукс Сэм уходит с поля и его заменяет Тарковски Джеймс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
84'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
84'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает навес
84'
Бойд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно играет. Чуть не пострадал Кэмерон Джефф.
Фол, нарушение
83'
Крауч Питер наказан за толчок Лоутон Мэттью
82'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает навес
82'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Удар от ворот произведет Бёрнли
79'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
79'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
79'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает подножку. Кэмерон Джефф заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Бёрнли
78'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Барнс Эшли
78'
Крауч Питер наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
78'
Диуф Маме Бирам бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
77'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
77'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
77'
Бартон Джоуи наказан за толчок Аллен Джо
Желтая карточка
76'
Адам Чарли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Адам Чарли совершает грубый фол. Воукс Сэм был жертвой
76'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Удар от ворот произведет Бёрнли
73'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
73'
Адам Чарли из команды Сток Сити сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
73'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
71'
Тактическая замена. Бераино Сайдо уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
Фол, нарушение
71'
Грэй Андре наказан за толчок Муньеса Марк
71'
Брэйди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
70'
Инди Мартинс из команды Сток Сити делает подножку. Хендрик Джефф заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
69'
Бартон Джоуи наказан за толчок Адам Чарли
69'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Брэйди Роберт бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
68'
Инди Мартинс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бойд Джордж бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
67'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
66'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
66'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает навес
65'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Бёрнли
61'
Арнаутович Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой справа.
61'
Ми Бен выбил мяч на угловой.
Угловой
60'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
60'
Адам Чарли бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
58'
Хендрик Джефф сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бойд Джордж записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Хендрик Джефф на финте ушёл от оппонента.
58'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли устремляется вперед с мячом.
58'
Удар от ворот произведет Бёрнли
57'
Тактическая замена. Дефур Стивен уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
54'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает подножку. Грэй Андре заработал фол.
Офсайд
53'
Воукс Сэм из команды Бёрнли в офсайде
Офсайд
52'
Бойд Джордж из команды Бёрнли в офсайде
52'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Дефур Стивен из команды Бёрнли подал угловой справа.
51'
Кэмерон Джефф выбил мяч на угловой.
50'
Удар от ворот произведет Бёрнли
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Шоукросс Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Хендрик Джефф наказан за толчок Аллен Джо
Фол, нарушение
49'
Адам Чарли коснулся мяча рукой.
Угловой
49'
Адам Чарли из команды Сток Сити разыграл угловой с правого угла.
48'
Уорд Стивен выбил мяч на угловой.
48'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
47'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Бёрнли
47'
Адам Чарли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Адам Чарли выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Питерс Эрик наказан за толчок Воукс Сэм
45'
Арнаутович Марко бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
45'
Арнаутович Марко оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Адам Чарли из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Бартон Джоуи.
44'
После дальнего удара, который нанес Адам Чарли мяч отбит вратарем
44'
Адам Чарли на финте ушёл от оппонента.
43'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
43'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Арнаутович Марко на финте ушёл от оппонента.
42'
Удар от ворот произведет Бёрнли
42'
Аллен Джо из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
42'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Бойд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой справа.
41'
Уорд Стивен выбил мяч на угловой.
41'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
41'
Арнаутович Марко на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Адам Чарли пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
40'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити подал угловой слева.
39'
Арнаутович Марко бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
39'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
39'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
38'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
37'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
37'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
32'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает навес
Офсайд
31'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
Желтая карточка
30'
Бартон Джоуи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Адам Чарли атакует сзади соперника. Бартон Джоуи пострадал.
Угловой
30'
Дефур Стивен из команды Бёрнли подал угловой справа.
30'
Адам Чарли выбил мяч на угловой.
30'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Бёрнли
28'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
28'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Офсайд
27'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити в офсайде
27'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
24'
Уорд Стивен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Уорд Стивен из команды Бёрнли. Это Диуф Маме Бирам заработал фол.
24'
Грант Ли вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Муньеса Марк сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Кин Майкл пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Муньеса Марк из команды Сток Сити делает подножку. Бойд Джордж заработал фол.
21'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Удар от ворот произведет Сток Сити
20'
Воукс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Диуф Маме Бирам нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Воукс Сэм из команды Бёрнли в офсайде
12'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает навес
11'
Удар от ворот произведет Сток Сити
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает подножку. Грэй Андре заработал фол.
8'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает навес
7'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
Офсайд
5'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
5'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
Фол, нарушение
3'
Арнаутович Марко наказан за толчок Бартон Джоуи
3'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Бойд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Сток Сити
Бёрнли
40.7% (85)
Ничья:
45.9% (96)
Сток Сити
13.4% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.2% (82)
Бёрнли:
25.4% (53)
Бёрнли:
11.5% (24)
Сток Сити:
7.2% (15)
Ничья:
5.3% (11)
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