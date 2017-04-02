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Стадион:
Суонси
 
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Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Суонси - Тоттенхэм, который состоится 05.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Суонси - Тоттенхэм
Суонси
3.5% (3)
Ничья:
17.6% (15)
Тоттенхэм
78.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
50.6% (43)
Ничья:
12.9% (11)
Тоттенхэм:
9.4% (8)
Тоттенхэм:
8.2% (7)
Тоттенхэм:
4.7% (4)
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