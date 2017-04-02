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Стадион:
Арсенал
 
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Вест Хэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Вест Хэм, который состоится 05.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм
Арсенал
90.5% (76)
Ничья:
4.8% (4)
Вест Хэм
4.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
36.9% (31)
Арсенал:
22.6% (19)
Арсенал:
15.5% (13)
Арсенал:
9.5% (8)
Ничья:
3.6% (3)
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