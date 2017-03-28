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Стадион:
Лестер
 
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Сандерленд
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Сандерленд, который состоится 04.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Сандерленд
Лестер
90.5% (67)
Ничья:
4.1% (3)
Сандерленд
5.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
37.8% (28)
Лестер:
21.6% (16)
Лестер:
20.3% (15)
Лестер:
6.8% (5)
Сандерленд:
2.7% (2)
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