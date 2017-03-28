- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кинг Пауэр
Позже
Предыдущие игры
Лестер (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 01.04.2017 Лестер 2:0 Сток Сити ПЛ
- 18.03.2017 Вест Хэм 2:3 Лестер ПЛ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 27.02.2017 Лестер 3:1 Ливерпуль ПЛ
- 12.02.2017 Суонси 2:0 Лестер ПЛ
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.01.2017 Бёрнли 1:0 Лестер ПЛ
- 22.01.2017 Саутгемптон 3:0 Лестер ПЛ
- 14.01.2017 Лестер 0:3 Челси ПЛ
- 02.01.2017 Мидлсбро 0:0 Лестер ПЛ
- 31.12.2016 Лестер 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.12.2016 Лестер 0:2 Эвертон ПЛ
- 17.12.2016 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 13.12.2016 Борнмут 1:0 Лестер ПЛ
- 10.12.2016 Лестер 4:2 Манчестер Сити ПЛ
- 03.12.2016 Сандерленд 2:1 Лестер ПЛ
- 26.11.2016 Лестер 2:2 Мидлсбро ПЛ
- 19.11.2016 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 06.11.2016 Лестер 1:2 Вест Бромвич ПЛ
- 29.10.2016 Тоттенхэм 1:1 Лестер ПЛ
Сандерленд (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 01.04.2017 Уотфорд 1:0 Сандерленд ПЛ
- 18.03.2017 Сандерленд 0:0 Бёрнли ПЛ
- 05.03.2017 Сандерленд 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2017 Эвертон 2:0 Сандерленд ПЛ
- 11.02.2017 Сандерленд 0:4 Саутгемптон ПЛ
- 04.02.2017 Кристал Пэлас 0:4 Сандерленд ПЛ
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 21.01.2017 Вест Бромвич 2:0 Сандерленд ПЛ
- 14.01.2017 Сандерленд 1:3 Сток Сити ПЛ
- 02.01.2017 Сандерленд 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 31.12.2016 Бёрнли 4:1 Сандерленд ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Сандерленд 1:0 Уотфорд ПЛ
- 14.12.2016 Сандерленд 0:1 Челси ПЛ
- 10.12.2016 Суонси 3:0 Сандерленд ПЛ
- 03.12.2016 Сандерленд 2:1 Лестер ПЛ
- 26.11.2016 Ливерпуль 2:0 Сандерленд ПЛ
- 19.11.2016 Сандерленд 3:0 Халл Сити ПЛ
- 05.11.2016 Борнмут 1:2 Сандерленд ПЛ
- 29.10.2016 Сандерленд 1:4 Арсенал ПЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сандерленд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 03.12.2016 Сандерленд 2:1 Лестер Премьер-лига
- 10.04.2016 Сандерленд 0:2 Лестер Премьер-лига
- 08.08.2015 Лестер 4:2 Сандерленд Премьер-лига
- 16.05.2015 Сандерленд 0:0 Лестер Премьер-лига
- 22.11.2014 Лестер 0:0 Сандерленд Премьер-лига
- 11.08.2012 Лестер 1:0 Сандерленд Международные матчи (клубы)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|60 - 23
|69
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|57 - 21
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|64 - 37
|59
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|54 - 30
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|42 - 23
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|56 - 34
|50
|7.
|Эвертон
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|52 - 33
|50
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 38
|44
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 44
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|33 - 36
|34
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|34 - 48
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|42 - 54
|34
|13.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|35 - 47
|33
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|41 - 54
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|31 - 44
|32
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|38 - 47
|31
|17.
|Суонси
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|36 - 63
|27
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 59
|27
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|20 - 33
|22
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|29
|5
|5
|19
|24 - 51
|20
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Сандерленд, который состоится 04.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Сандерленд, который состоится 04.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Лестер - Сандерленд
Лестер
90.5% (67)
Ничья:
4.1% (3)
Сандерленд
5.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
37.8% (28)
2:0 Лестер:
21.6% (16)
1:0 Лестер:
20.3% (15)
3:1 Лестер:
6.8% (5)
0:1 Сандерленд:
2.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация