Стадион: Абе Ленстра Зрители: 20800
3:0
Конец матча
10' Желтая карточкаКобаяси Юки
1:0
56' ГолВан Амерсфоорт Пелле
59' Желтая карточкаSherel Floranus
2:0
72' ГолВан Акен Йост
77' Желтая карточкаKenneth Dougal
3:0
81' ГолГучаннеджад Реза
84' Желтая карточкаДейкстра Март
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 20800 болельщиков
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
88'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
87'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает подножку. Бейкер Лукас заработал фол.
86'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Эдегор Мартин
86'
Ларссон Сэм исполняет штрафной удар, но его блокируют
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Дейкстра Март сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
84'
Дейкстра Март совершает грубый фол. Ларссон Сэм был жертвой
84'
84'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Denzel Dumfries, и мяч снова в игре
83'
83'
83'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
81'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен добил мяч в ворота.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Сэм, и мяч снова в игре
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Ilias Alhalft уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
78'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
77'
Kenneth Dougal сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Kenneth Dougal совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
76'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
74'
73'
Sherel Floranus бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
73'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Акен Йост из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
72'
72'
Тактическая замена. Мендес Давид уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
72'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Ван Морсел Пако
71'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
69'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
69'
68'
68'
68'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
68'
67'
67'
67'
66'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
65'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
64'
64'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Схарс Стейн
62'
Бейкер Лукас наказан за толчок Kenneth Dougal
62'
61'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
59'
Sherel Floranus сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Sherel Floranus совершает грубый фол. Слагвеер Лусиано был жертвой
59'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Амерсфоорт Пелле заработал фол.
57'
56'
Марцо Стефано сделал результативную передачу.
56'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ван Амерсфоорт Пелле из команды команды Херенвен.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
55'
Слагвеер Лусиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
52'
Ларссон Сэм коснулся мяча рукой.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Гучаннеджад Реза, и мяч снова в игре
52'
52'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Thomas Verhaar заработал фол.
51'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
50'
49'
49'
48'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
48'
Марцо Стефано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Thomas Verhaar заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
Кобаяси Юки наказан за толчок Kenneth Dougal
45'
Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен подал угловой справа.
44'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
44'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
43'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
42'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фас Ваут заработал фол.
42'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Мендес Давид
41'
Kenneth Dougal бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
41'
41'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
39'
Гучаннеджад Реза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает подножку. Пушич Мартин заработал фол.
38'
Ван Амерсфоорт Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
33'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Пушич Мартин заработал фол.
32'
Дейкстра Март коснулся мяча рукой.
31'
31'
Ван Амерсфоорт Пелле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
28'
28'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
28'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен подал угловой справа.
28'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
27'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Гучаннеджад Реза, и мяч снова в игре
27'
26'
26'
26'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
25'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой справа.
25'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
25'
Гучаннеджад Реза имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
24'
Гучаннеджад Реза на финте ушёл от оппонента.
24'
Ларссон Сэм из команды Херенвен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
23'
23'
Пушич Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
23'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Sherel Floranus бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
22'
22'
21'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
20'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
20'
20'
19'
19'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
19'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
18'
18'
18'
Пушич Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
17'
17'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
12'
12'
Дейкстра Март нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Кобаяси Юки сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
Кобаяси Юки из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Denzel Dumfries.
8'
8'
8'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
8'
7'
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Марцо Стефано заработал фол.
6'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
5'
5'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам делает навес
5'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
3'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Мендес Давид
2'
2'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Ларссон Сэм из команды Херенвен играет в стеночку с партнером по команде. Гучаннеджад Реза это был.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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