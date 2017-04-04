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Стадион: Зрители: 20800
Херенвен
3:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
10' Желтая карточка
Кобаяси Юки
1:0
56' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
59' Желтая карточка
Sherel Floranus
2:0
72' Гол
Ван Акен Йост
77' Желтая карточка
Kenneth Dougal
3:0
81' Гол
Гучаннеджад Реза
84' Желтая карточка
Дейкстра Март
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 20800 болельщиков
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

88'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
87'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
Фол, нарушение
87'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает подножку. Бейкер Лукас заработал фол.
86'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Эдегор Мартин
86'
Ларссон Сэм исполняет штрафной удар, но его блокируют
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
85'
Дейкстра Март сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
84'
Дейкстра Март совершает грубый фол. Ларссон Сэм был жертвой
84'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Denzel Dumfries, и мяч снова в игре
Угловой
83'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
83'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
83'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
Описание гола
81'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен добил мяч в ворота.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Сэм, и мяч снова в игре
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Ilias Alhalft уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
Офсайд
78'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
Желтая карточка
77'
Kenneth Dougal сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
77'
Kenneth Dougal совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
76'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
76'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Херенвен
73'
Sherel Floranus бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Акен Йост из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
72'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Мендес Давид уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
72'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Ван Морсел Пако
Фол, нарушение
71'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Саксела Янне из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
69'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
69'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
68'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
68'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
68'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
66'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
65'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
65'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
64'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Схарс Стейн
Фол, нарушение
62'
Бейкер Лукас наказан за толчок Kenneth Dougal
62'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Sherel Floranus сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Sherel Floranus совершает грубый фол. Слагвеер Лусиано был жертвой
59'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
58'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Амерсфоорт Пелле заработал фол.
57'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Марцо Стефано сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ван Амерсфоорт Пелле из команды команды Херенвен.
56'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
56'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
55'
Слагвеер Лусиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Ларссон Сэм коснулся мяча рукой.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Гучаннеджад Реза, и мяч снова в игре
52'
Удар от ворот произведет Херенвен
52'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Thomas Verhaar заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
49'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
48'
Марцо Стефано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
47'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Thomas Verhaar заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
46'
Кобаяси Юки наказан за толчок Kenneth Dougal
45'
Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
45'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен подал угловой справа.
44'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
44'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
43'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
43'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
43'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
42'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фас Ваут заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Мендес Давид
41'
Kenneth Dougal бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
41'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Гучаннеджад Реза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает подножку. Пушич Мартин заработал фол.
38'
Ван Амерсфоорт Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
37'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
34'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Пушич Мартин заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Дейкстра Март коснулся мяча рукой.
31'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
31'
Ван Амерсфоорт Пелле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
28'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
28'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
Угловой
28'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен подал угловой справа.
28'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
27'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Гучаннеджад Реза, и мяч снова в игре
27'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
26'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
25'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой справа.
25'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
25'
Гучаннеджад Реза имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
24'
Гучаннеджад Реза на финте ушёл от оппонента.
24'
Ларссон Сэм из команды Херенвен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Пушич Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
23'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
22'
Sherel Floranus бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
22'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Саксела Янне из команды Спарта Роттердам делает навес
21'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
20'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
20'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
Угловой
19'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
19'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
19'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
18'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Херенвен
18'
Пушич Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
17'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
17'
Фас Ваут выбил мяч на угловой.
17'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Дейкстра Март нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Саксела Янне из команды Спарта Роттердам делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
10'
Кобаяси Юки сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
10'
Кобаяси Юки из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Denzel Dumfries.
8'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
8'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Марцо Стефано заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Саксела Янне из команды Спарта Роттердам делает навес
5'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам делает навес
5'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Мендес Давид
2'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
2'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Ларссон Сэм из команды Херенвен играет в стеночку с партнером по команде. Гучаннеджад Реза это был.
1'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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