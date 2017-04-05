Стадион: Кингстон Коммьюникейшн Зрители: 20380
0:1
5' ГолНегредо Альваро
1:1
14' ГолМаркович Лазар
19' Желтая карточкаКлукас Сэм
21' Желтая карточкаКлэйтон Адам
2:1
27' ГолНиассе Умар
3:1
33' ГолЭрнандес Абель
3:2
45' ГолДе Рон Мартен
4:2
70' ГолМагир Гарри
85' Желтая карточкаН'Диайе Альфред
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
94'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
92'
Доусон Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Даунинг Стюарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Н'Диайе Альфред наказан за толчок Гедиура Адлен
91'
Эвандро Гоэбел наказан за толчок Де Рон Мартен
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
89'
Клэйтон Адам выбил мяч подальше от ворот.
88'
Тактическая замена. Гросицки Камил уходит с поля и его заменяет Хенриксен Маркус
87'
87'
86'
Маркович Лазар нарушает правила. Даунинг Стюарт пострадал
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Даунинг Стюарт коснулся мяча рукой.
85'
Гедиура Адлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Доусон Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Н'Диайе Альфред - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
85'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити. Это Траоре Адама заработал фол.
83'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
83'
Якупович Элдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро делает навес
82'
82'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает навес
82'
Игроки ФК "Халл Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Жестед Рюди уходит с поля и его заменяет Стуани Кристиан
81'
Магир Гарри получил травму и заменен. Доусон Майкл выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Магир Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
78'
77'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает подножку. Эвандро Гоэбел заработал фол.
77'
Бэмфорд Патрик нарушает правила. Магир Гарри пострадал
76'
76'
Магир Гарри выбил мяч подальше от ворот.
76'
Барраган Антонио из команды Мидлсбро делает подножку. Робертсон Эндрю заработал фол.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Ниассе Умар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Ниассе Умар из команды Халл Сити устремляется вперед с мячом.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 20380 болельщиков
71'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Бэмфорд Патрик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Робертсон Эндрю сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Магир Гарри из клуба "Халл Сити" отправил мяч головой в ворота.
70'
Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает подножку. Клукас Сэм заработал фол.
68'
Клукас Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес прямо в штрафную.
67'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
66'
66'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес прямо в штрафную.
66'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити устремляется вперед с мячом.
65'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает подножку. Ниассе Умар заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Магир Гарри из команды Халл Сити бьет головой мимо ворот
64'
64'
Айяла Даниэль выбил мяч на угловой.
64'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
63'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро отвел угрозу отличным подкатом
63'
62'
Клукас Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Эвандро Гоэбел из команды Халл Сити делает навес
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает неудачный навес.
59'
Тактическая замена. Хасбенд Джеймс уходит с поля и его заменяет Гедиура Адлен
57'
57'
Гросицки Камил отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Н'Диайе Альфред, и мяч снова в игре
57'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро. Это Магир Гарри заработал фол.
55'
55'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Клэйтон Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Траоре Адама выбил мяч на угловой.
54'
54'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро делает подножку. Маркович Лазар заработал фол.
53'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити. Это Траоре Адама заработал фол.
52'
Ниассе Умар нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает пас партнеру.
52'
52'
Ниассе Умар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро подал угловой слева.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Эрнандес Абель получил травму и заменен. Эвандро Гоэбел выходит на поле.
50'
Эрнандес Абель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
49'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Гибсон Бен наказан за толчок Магир Гарри
47'
Даунинг Стюарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Магир Гарри наказан за толчок Негредо Альваро
46'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
48'
Жестед Рюди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Гибсон Бен сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Рон Мартен из клуба "Мидлсбро" отправил мяч головой в ворота.
46'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро делает передачу одноклубнику.
46'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро подал угловой справа.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Жестед Рюди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Маркович Лазар из команды Халл Сити делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
44'
Траоре Адама из команды Мидлсбро устремляется вперед с мячом.
41'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
40'
40'
Негредо Альваро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Н'Диайе Альфред наказан за толчок Траоре Адама
40'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Гросицки Камил из команды Халл Сити разыграл угловой с левого угла.
39'
Барраган Антонио выбил мяч на угловой.
39'
39'
39'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает навес
37'
37'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает навес
37'
Якупович Элдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро подал угловой справа.
37'
Траоре Адама из команды Мидлсбро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
36'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро бьет головой мимо ворот
36'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает навес
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
36'
Жестед Рюди имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
35'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает навес прямо в штрафную.
35'
Айяла Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро подал угловой справа.
33'
Гросицки Камил сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Абель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает пас партнеру.
33'
Магир Гарри из команды Халл Сити делает отличный пас
33'
Негредо Альваро мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
33'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
32'
Эль-Мухамади Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Айяла Даниэль из команды Мидлсбро делает навес
32'
32'
31'
Эль-Мухамади Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Барраган Антонио из команды Мидлсбро делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Мидлсбро совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Маркович Лазар из команды Халл Сити делает подножку. Хасбенд Джеймс заработал фол.
27'
Эрнандес Абель сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ниассе Умар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Де Рон Мартен совершает грубый фол. Н'Диайе Альфред был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
24'
Эрнандес Абель из команды Халл Сити делает навес
22'
22'
Эрнандес Абель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
21'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро был наказан за старое нарушение.
21'
Айяла Даниэль из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Маркович Лазар.
21'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро нарушает. Маркович Лазар пострадал, однако рефери не останавливает игру.
21'
Маркович Лазар из команды Халл Сити устремляется вперед с мячом.
21'
Де Рон Мартен возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Де Рон Мартен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Клукас Сэм сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Де Рон Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Клукас Сэм из команды Халл Сити опасно играет. Чуть не пострадал Де Рон Мартен.
17'
16'
Траоре Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Траоре Адама из команды Мидлсбро устремляется вперед с мячом.
16'
16'
16'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Маркович Лазар оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
14'
Гибсон Бен ошибается в защите.
14'
Эрнандес Абель имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
14'
13'
13'
Гросицки Камил отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Маркович Лазар из команды Халл Сити делает навес
12'
12'
Магир Гарри из команды Халл Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает навес
12'
11'
Барраган Антонио из команды Мидлсбро делает подножку. Гросицки Камил заработал фол.
10'
Айяла Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
9'
Даунинг Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
8'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
8'
7'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Траоре Адама сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Негредо Альваро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает пас партнеру.
5'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников.
4'
Мидлсбро совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Эрнандес Абель из команды Халл Сити. Это Гибсон Бен заработал фол.
3'
Ниассе Умар из команды Халл Сити в офсайде
3'
Маркович Лазар из команды Халл Сити делает пас партнеру.
3'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро в офсайде
2'
Клэйтон Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Халл Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KCOM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Халл Сити 4:2 Мидлсбро
Халл Сити
75.4% (153)
Ничья:
20.7% (42)
Мидлсбро
3.9% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Халл Сити:
46.3% (94)
2:1 Халл Сити:
18.7% (38)
1:1 Ничья:
14.8% (30)
2:0 Халл Сити:
8.9% (18)
0:0 Ничья:
3.9% (8)
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