Второй тайм

95' Судья свистит, и матч окончен

95' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

94' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Доусон Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Даунинг Стюарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' [5] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

89' Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

85' Гедиура Адлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Доусон Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Н'Диайе Альфред - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Якупович Элдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.

81' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

79' Магир Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.

76' Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.

75' Удар от ворот произведет Мидлсбро

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

74' Ниассе Умар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

72' Сегодняшная посещаемость составляет 20380 болельщиков

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

70' Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Клукас Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

65' Удар от ворот произведет Мидлсбро

61' Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.

61' Игрок клуба " Халл Сити " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.

57' Удар от ворот произведет Мидлсбро

57' Гросицки Камил отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

57' Вратарь парирует удар, который нанес Н'Диайе Альфред , и мяч снова в игре

55' Игрок клуба " Халл Сити " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' Клэйтон Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

52' Игрок клуба " Халл Сити " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

52' Ниассе Умар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

50' Эрнандес Абель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.

49' Игрок клуба " Мидлсбро " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Даунинг Стюарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара