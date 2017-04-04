Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20090
2:0
Конец матча
1:0
13' ГолНьянг М'Байе
40' Желтая карточкаБритос Мигель
43' Желтая карточкаРобсон-Кану Хэл
45' Желтая карточкаМакклин Джеймс
2:0
49' ГолДини Трой
58' Желтая карточкаЛивермо Джейк
65' Вторая желтая карточкаБритос Мигель
69' Желтая карточкаНьянг М'Байе
83' Желтая карточкаНьом Аллан
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
95'
Моррисон Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
94'
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Ньом Аллан, и мяч снова в игре
94'
Саксесс Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Дини Трой из команды Уотфорд. Это Доусон Крэйг заработал фол.
92'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает подножку. Саксесс Исаак заработал фол.
92'
Ньом Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает навес
91'
90'
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Саксесс Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
Ньом Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
Клеверли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает навес
85'
85'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
84'
Ньом Аллан выбил мяч на угловой.
84'
Холебас Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 20090 болельщиков
83'
Ньом Аллан получает желтую карточку.
83'
Ньом Аллан совершает грубый фол. Клеверли Том был жертвой
83'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд. Это Робсон-Кану Хэл заработал фол.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
81'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает подножку. Саксесс Исаак заработал фол.
81'
81'
80'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд нарушает. Флетчер Даррен пострадал, однако рефери не останавливает игру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
80'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
79'
Ньянг М'Байе выбил мяч на угловой.
79'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает навес
78'
Брант Крис из команды Вест Бромвич. Это Дини Трой заработал фол.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Флетчер Даррен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
77'
77'
76'
Робсон-Кану Хэл нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
76'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Гомес Эурелио неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
76'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич сыграл в стеночку. Рондон Саломон не смог опередить голкипера.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
73'
73'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич бьет головой мимо ворот
73'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич делает навес
73'
Флетчер Даррен нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
71'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
70'
70'
Рондон Саломон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
Ньянг М'Байе получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Ньянг М'Байе наказан за толчок Ньом Аллан
69'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Мариаппа Эдриан
68'
68'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
67'
Холебас Хосе выбил мяч на угловой.
67'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
67'
Каткарт Крейг выбил мяч на угловой.
66'
Моррисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Бритос Мигель получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Бритос Мигель из команды Уотфорд. Это Рондон Саломон заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает навес
64'
Филлипс Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Холебас Хосе из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Ньом Аллан наказан за толчок Ньянг М'Байе
61'
61'
Тактическая замена. Ливермо Джейк уходит с поля и его заменяет Рондон Саломон
61'
После удара головой, который сделал Робсон-Кану Хэл мяч попадает в перекладину
61'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
60'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
60'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
60'
Ньянг М'Байе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
58'
Ливермо Джейк получает желтую карточку.
58'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает подножку. Янмат Дарил заработал фол.
58'
58'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич наносит неточный удар с лета
58'
57'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Флетчер Даррен заработал фол.
56'
Тактическая замена. Макаули Гарет уходит с поля и его заменяет Моррисон Джеймс
56'
56'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
55'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Шадли Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает подножку. Шадли Насер заработал фол.
53'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
51'
51'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
51'
51'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает навес
51'
Дини Трой из команды Уотфорд делает подножку. Эванс Джонни заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
49'
Ньянг М'Байе сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дини Трой записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников.
46'
46'
Брант Крис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Макклин Джеймс уходит с поля и его заменяет Филлипс Мэтт
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
Макклин Джеймс получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
50'
49'
Макаули Гарет из команды Вест Бромвич делает навес
49'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Прёдль Себастьян получил травму и заменен. Янмат Дарил выходит на поле.
47'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес
46'
Прёдль Себастьян возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Прёдль Себастьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Прёдль Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
44'
Флетчер Даррен наказан за толчок Клеверли Том
43'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Робсон-Кану Хэл получает желтую карточку.
43'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич. Это Холебас Хосе заработал фол.
41'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
После штрафного удара, который произвел Шадли Насер мяч попадает в штангу
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
40'
Бритос Мигель получает желтую карточку.
39'
Бритос Мигель из команды Уотфорд. Это Робсон-Кану Хэл заработал фол.
37'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Ньянг М'Байе возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Макаули Гарет возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Ньянг М'Байе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Макаули Гарет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Макаули Гарет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд делает подножку. Робсон-Кану Хэл заработал фол.
32'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
31'
Доусон Крэйг нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Клеверли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
29'
29'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
29'
Доусон Крэйг выбил мяч на угловой.
29'
Амрабат Нордин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Ливермо Джейк нарушает правила. Капу Этьен пострадал
27'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Ливермо Джейк заработал фол.
27'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд делает навес
26'
25'
Бритос Мигель из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
25'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
25'
Холебас Хосе из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Эванс Джонни атакует сзади соперника. Капу Этьен пострадал.
24'
Клеверли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Доусон Крэйг атакует сзади соперника. Ньянг М'Байе пострадал.
20'
20'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
19'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич делает подножку. Амрабат Нордин заработал фол.
18'
17'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич бьет головой мимо ворот
17'
Шадли Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Бритос Мигель наказан за толчок Робсон-Кану Хэл
16'
16'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд наносит неточный удар с лета
16'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
13'
Дини Трой сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ньянг М'Байе отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
12'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
7'
Шадли Насер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Шадли Насер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
6'
6'
6'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич разыграл угловой с левого угла.
5'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает пас партнеру.
5'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
4'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич. Это Капу Этьен заработал фол.
2'
Робсон-Кану Хэл наказан за толчок Прёдль Себастьян
1'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 2:0 Вест Бромвич
Уотфорд
31.7% (65)
Ничья:
51.7% (106)
Вест Бромвич
16.6% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.9% (92)
1:0 Уотфорд:
16.1% (33)
2:1 Уотфорд:
12.2% (25)
1:2 Вест Бромвич:
12.2% (25)
0:0 Ничья:
4.4% (9)
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