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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Эвертон
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Эвертон, который состоится 04.04.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед
78.1% (57)
Ничья:
12.3% (9)
Эвертон
9.6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
46.6% (34)
Манчестер Юнайтед:
16.4% (12)
Манчестер Юнайтед:
9.6% (7)
Ничья:
6.8% (5)
Эвертон:
4.1% (3)
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