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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 51959
Аякс
4:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
16' Гол
Траоре Бертран
43' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
1:1
55' Гол
Вегхорст Ваут
60' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
2:1
71' Гол
Санчес Давинсон
3:1
82' Пенальти
Шоне Лассе
4:1
88' Гол
Юнес Амин
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
92'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
91'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
89'
Гарсия Леви коснулся мяча рукой.
88'
Онана Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юнес Амин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Юнес Амин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
88'
Удар от ворот произведет Аякс
88'
Соуза Дабни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Джаханбакш Алиреза бьет в штангу и упускает момент забить!
87'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
87'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Хапс Ридгесиано отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
86'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
86'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
85'
Нерес Давид из команды Аякс делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
84'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
82'
Г О О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс забивает пенальти
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ! – Ван Эйден Ренс серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Траоре Бертран заработал пенальти для своей команды
81'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
80'
Траоре Бертран из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Эйден Ренс.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
80'
Ван Эйден Ренс наказан за толчок Юнес Амин
79'
Удар от ворот произведет Аякс
79'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
79'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
Офсайд
79'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
78'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
Угловой
77'
Юнес Амин из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
77'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
77'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный навес.
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Санчес Давинсон из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Нури Абдельхак
73'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Санчес Давинсон выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
71'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
71'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
69'
Шоне Лассе из команды Аякс делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
67'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
66'
Зиеш Хаким из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Соуза Дабни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
65'
Траоре Бертран из команды Аякс в офсайде
Фол, нарушение
64'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
64'
Фиргевер Ник имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
64'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
63'
Люккассен Деррик выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
62'
Траоре Бертран наказан за толчок Люккассен Деррик
62'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
62'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Желтая карточка
60'
Ван Оверем Йорис получает желтую карточку за споры
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Зиеш Хаким отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
59'
Джаханбакш Алиреза блокирует соперника. Юнес Амин заработал своей команде штрафной.
58'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
Удар от ворот произведет Аякс
57'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
Угловой
57'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
57'
Джаханбакш Алиреза бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
56'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
55'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вегхорст Ваут из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
55'
Джаханбакш Алиреза выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
54'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Люккассен Деррик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
54'
Синкгравен Дэйли ошибается в защите.
54'
Удар от ворот произведет Аякс
Фол, нарушение
53'
Фиргевер Ник из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Вегхорст Ваут.
52'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
50'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
50'
Траоре Бертран из команды Аякс бьет головой мимо ворот
50'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 51959 болельщиков
49'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
48'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Удар от ворот произведет Аякс
47'
Вегхорст Ваут бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Классен Дэви получил травму и заменен. Ван де Бек Донни выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
46'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Клюйверт Джастин.
43'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Клюйверт Джастин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
41'
Клюйверт Джастин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
41'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
41'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
40'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
40'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
40'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Тете Кенни из команды Аякс делает навес
39'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
38'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Зиеш Хаким выбил мяч подальше от ворот.
36'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
Траоре Бертран бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Офсайд
34'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
34'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Йоханссон Маттиас отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
33'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
33'
Удар от ворот произведет Аякс
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Классен Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Классен Дэви из команды Аякс делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
31'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
Офсайд
31'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар в офсайде
30'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
29'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
29'
Шоне Лассе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
28'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Классен Дэви.
28'
Ван Эйден Ренс ошибается в защите.
27'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
27'
Шоне Лассе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Соуза Дабни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
26'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
25'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар. Это Санчес Давинсон заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Фол, нарушение
25'
Тете Кенни наказан за толчок Вюйтенс Стейн
24'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
24'
Тете Кенни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
23'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Зиеш Хаким.
Фол, нарушение
23'
Джаханбакш Алиреза коснулся мяча рукой.
22'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
Офсайд
21'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс в офсайде
20'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
20'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
20'
Йоханссон Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
19'
Траоре Бертран имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
19'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
18'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
17'
Тете Кенни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
16'
Клюйверт Джастин сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран эффектным ударом переправил мяч в ворота.
16'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный навес.
15'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
14'
Фиргевер Ник из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Классен Дэви из команды Аякс бьет головой мимо ворот
Угловой
14'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
14'
Траоре Бертран имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
14'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный навес.
13'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
13'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает отличный навес.
13'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
12'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Йоханссон Маттиас заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Сёнтьенс Матс
11'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
10'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Йоханссон Маттиас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Фиргевер Ник выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
8'
Удар от ворот произведет Аякс
8'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
8'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
6'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
6'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
5'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Джаханбакш Алиреза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Траоре Бертран из команды Аякс в офсайде
3'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Санчес Давинсон выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
1'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Фиргевер Ник
1'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Траоре Бертран отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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