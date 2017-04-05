Стадион: Амстердам Арена Зрители: 51959
4:1
Конец матча
1:0
16' ГолТраоре Бертран
43' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
1:1
55' ГолВегхорст Ваут
60' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
2:1
71' ГолСанчес Давинсон
3:1
82' ПенальтиШоне Лассе
4:1
88' ГолЮнес Амин
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
92'
91'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
89'
Гарсия Леви коснулся мяча рукой.
88'
Онана Андре сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юнес Амин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
88'
Соуза Дабни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Джаханбакш Алиреза бьет в штангу и упускает момент забить!
87'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
87'
87'
Хапс Ридгесиано отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
86'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
86'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Нерес Давид из команды Аякс делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
84'
83'
Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Г О О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс забивает пенальти
82'
ПЕНАЛЬТИ! – Ван Эйден Ренс серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Траоре Бертран заработал пенальти для своей команды
81'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Траоре Бертран из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Эйден Ренс.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Ван Эйден Ренс наказан за толчок Юнес Амин
79'
79'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
79'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
79'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
78'
77'
77'
77'
77'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный навес.
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Санчес Давинсон из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
74'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Нури Абдельхак
73'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Санчес Давинсон выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
71'
71'
71'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Шоне Лассе из команды Аякс делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
68'
67'
67'
67'
66'
Зиеш Хаким из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
66'
Соуза Дабни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Траоре Бертран из команды Аякс в офсайде
64'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
64'
64'
Фиргевер Ник имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
64'
63'
Люккассен Деррик выбил мяч на угловой.
62'
Траоре Бертран наказан за толчок Люккассен Деррик
62'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
62'
61'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
60'
60'
Ван Оверем Йорис получает желтую карточку за споры
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Зиеш Хаким отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
59'
Джаханбакш Алиреза блокирует соперника. Юнес Амин заработал своей команде штрафной.
58'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
57'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
57'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
57'
Джаханбакш Алиреза бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
56'
56'
55'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вегхорст Ваут из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
55'
Джаханбакш Алиреза выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
54'
54'
Люккассен Деррик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
54'
Синкгравен Дэйли ошибается в защите.
54'
53'
Фиргевер Ник из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Вегхорст Ваут.
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
50'
50'
Траоре Бертран из команды Аякс бьет головой мимо ворот
50'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
50'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 51959 болельщиков
49'
48'
48'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Вегхорст Ваут бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Классен Дэви получил травму и заменен. Ван де Бек Донни выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
46'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
44'
44'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку.
43'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Клюйверт Джастин.
43'
43'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Клюйверт Джастин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
41'
Клюйверт Джастин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
41'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
40'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
40'
40'
Тете Кенни из команды Аякс делает навес
39'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
38'
Люккассен Деррик наказан за толчок Клюйверт Джастин
38'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
37'
Зиеш Хаким выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
Траоре Бертран бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
35'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
34'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
34'
34'
Йоханссон Маттиас отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
33'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Классен Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Классен Дэви из команды Аякс делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
31'
31'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар в офсайде
30'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
29'
29'
29'
Шоне Лассе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
28'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Классен Дэви.
28'
Ван Эйден Ренс ошибается в защите.
27'
27'
Шоне Лассе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Соуза Дабни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
26'
26'
25'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар. Это Санчес Давинсон заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
25'
Тете Кенни наказан за толчок Вюйтенс Стейн
24'
24'
Тете Кенни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Зиеш Хаким.
23'
Джаханбакш Алиреза коснулся мяча рукой.
22'
22'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
21'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс в офсайде
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
20'
20'
Йоханссон Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Траоре Бертран имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
19'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
19'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отвел угрозу отличным подкатом
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
18'
17'
17'
Тете Кенни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
16'
Клюйверт Джастин сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран эффектным ударом переправил мяч в ворота.
16'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный навес.
15'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
14'
Фиргевер Ник из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Классен Дэви из команды Аякс бьет головой мимо ворот
14'
14'
Траоре Бертран имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
14'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный навес.
13'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
13'
13'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает отличный навес.
13'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Йоханссон Маттиас заработал фол.
12'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Сёнтьенс Матс
11'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Йоханссон Маттиас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Фиргевер Ник выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
8'
8'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
8'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
7'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
6'
6'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
6'
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
4'
Джаханбакш Алиреза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Траоре Бертран из команды Аякс в офсайде
3'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Санчес Давинсон выбил мяч подальше от ворот.
1'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Фиргевер Ник
1'
1'
Траоре Бертран отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация