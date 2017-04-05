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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Полман
Состав команд
21
Госенс
Робин
10
Брюнс
Томас
1
Ром
Элой
17
Дикс
Кевин
37
Кашия
Гурам
19
Миазга
Мэтт
11
Натан
Аллан
34
Бэйкер
Льюис
25
Фор
Наварон
Хераклес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кастро Брам Вратарь
- 2 Брейкерс Тим Защитник
- 4 Проппер Робин Защитник
- 27 Хоогма Джастин Защитник
- 21 Госенс Робин Защитник
- 10 Брюнс Томас Полузащитник
- 14 Пелюпесси Йоей Полузащитник
- 29 Reuven Niemeijer Полузащитник
- 17 Кювас Брандлей Нападающий
- 9 Арментерос Самуэль Нападающий
- 18 Петерсон Кристофер Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Фей Рензе Вратарь
- 28 Браувер Микаэль Вратарь
- 26 Сандер Томас Полузащитник
- 7 Дарри Браим Полузащитник
- 15 Навратил Ярослав Полузащитник
- 31 Marijn de Kler
- 30 Tim van den Berg
- Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Фледдерус Марк-Ян Травмирован
- Ван Ойен Петер Травмирован
- Gor Agbaljan Травмирован
- Вермейж Винсент Травмирован
Витесс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ром Элой Вратарь
- 17 Дикс Кевин Защитник
- 37 Кашия Гурам Защитник
- 19 Миазга Мэтт Защитник
- 28 Бюттнер Александер Защитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 11 Натан Аллан Полузащитник
- 34 Бэйкер Льюис Полузащитник
- 7 Рашица Милот Нападающий
- 13 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 25 Фор Наварон Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Хаувен Йерун Вратарь
- 23 Тернес Микаэль Вратарь
- 6 Круйсвийк Арнолд Защитник
- 5 Леердам Келвин Защитник
- 9 Юйнин Чжан Нападающий
- 30 Корян Аршак Нападающий
- 8 Mukhtar Ali
- 16 Mitchel van Bergen
- Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Ван дер Верфф Майкел Травмирован
Предыдущие игры
Хераклес (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 01.04.2017 Хераклес 4:1 Херенвен Э
- 18.03.2017 Спарта Роттердам 3:1 Хераклес Э
- 11.03.2017 Хераклес 2:1 Утрехт Э
- 05.03.2017 НЕК Неймеген 3:1 Хераклес Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
- 18.02.2017 Хераклес 4:0 Эксельсиор Э
- 11.02.2017 Хераклес 2:2 Рода Э
- 04.02.2017 Виллем II 1:3 Хераклес Э
- 28.01.2017 Хераклес 1:2 ПСВ Э
- 20.01.2017 Твенте 1:0 Хераклес Э
- 14.01.2017 Хераклес 1:4 Гронинген Э
- 18.12.2016 Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Э
- 11.12.2016 Утрехт 2:0 Хераклес Э
- 02.12.2016 Хераклес 2:0 НЕК Неймеген Э
- 27.11.2016 АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес Э
- 19.11.2016 Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс Э
- 06.11.2016 Витесс 1:2 Хераклес Э
- 29.10.2016 Хераклес 2:2 Спарта Роттердам Э
- 23.10.2016 Херенвен 3:1 Хераклес Э
- 15.10.2016 ПСВ 1:1 Хераклес Э
Витесс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 02.04.2017 Витесс 2:1 НЕК Неймеген Э
- 18.03.2017 ПСВ 1:0 Витесс Э
- 10.03.2017 Витесс 5:0 Спарта Роттердам Э
- 04.03.2017 ПЕК Зволле 3:1 Витесс Э
- 26.02.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 Витесс Э
- 19.02.2017 Витесс 0:1 Аякс Э
- 11.02.2017 Витесс 0:2 Виллем II Э
- 03.02.2017 АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Э
- 29.01.2017 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Э
- 21.01.2017 Гронинген 1:1 Витесс Э
- 15.01.2017 Витесс 3:1 Твенте Э
- 17.12.2016 Фейеноорд 3:1 Витесс Э
- 11.12.2016 Спарта Роттердам 0:1 Витесс Э
- 03.12.2016 Витесс 3:1 ПЕК Зволле Э
- 26.11.2016 Витесс 2:2 Эксельсиор Э
- 19.11.2016 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 06.11.2016 Витесс 1:2 Хераклес Э
- 29.10.2016 Витесс 0:2 ПСВ Э
- 23.10.2016 НЕК Неймеген 1:1 Витесс Э
- 15.10.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Витесс Э
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 06.11.2016 Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие
- 16.04.2016 Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие
- 13.12.2015 Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие
- 23.09.2015 Хераклес 4:1 Витесс Кубок
- 07.03.2015 Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие
- 21.12.2014 Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие
- 21.12.2013 Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие
- 04.08.2013 Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие
- 23.02.2013 Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие
- 22.09.2012 Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие
- 16.03.2012 Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
- 17.12.2011 Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
- 26.02.2011 Хераклес 6:1 Витесс Эредивизие
- 20.11.2010 Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
- 23.01.2010 Хераклес 1:2 Витесс Эредивизие
- 24.10.2009 Витесс 0:2 Хераклес Эредивизие
- 03.05.2009 Витесс 1:0 Хераклес Премьер-лига
- 08.11.2008 Хераклес 0:0 Витесс Премьер-лига
- 19.01.2008 Витесс 2:0 Хераклес Премьер-лига
- 20.10.2007 Хераклес 2:2 Витесс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|28
|22
|3
|3
|69 - 19
|69
|2.
|Аякс
|28
|20
|6
|2
|58 - 18
|66
|3.
|ПСВ
|28
|19
|7
|2
|54 - 18
|64
|4.
|Утрехт
|29
|14
|8
|7
|46 - 34
|50
|5.
|Витесс
|0:0
|29
|12
|7
|10
|43 - 34
|43
|6.
|АЗ Алкмаар
|28
|10
|12
|6
|47 - 40
|42
|7.
|Твенте
|28
|11
|8
|9
|39 - 37
|41
|8.
|Херенвен
|29
|11
|7
|11
|49 - 40
|40
|9.
|Хераклес
|0:0
|29
|9
|8
|12
|41 - 47
|35
|10.
|Виллем II
|28
|8
|9
|11
|25 - 32
|33
|11.
|ПЕК Зволле
|28
|8
|7
|13
|31 - 51
|31
|12.
|Гронинген
|28
|6
|12
|10
|36 - 40
|30
|13.
|НЕК Неймеген
|28
|7
|7
|14
|27 - 47
|28
|14.
|Спарта Роттердам
|29
|7
|7
|15
|35 - 53
|28
|15.
|АДО Ден Хааг
|28
|7
|4
|17
|25 - 49
|25
|16.
|Эксельсиор
|29
|5
|10
|14
|34 - 54
|25
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|28
|6
|5
|17
|28 - 49
|23
|18.
|Рода
|28
|4
|11
|13
|19 - 44
|23
Первый тайм
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Арментерос Самуэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Ван Волфсвинкель Рикки мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
20'
Натан Аллан из команды Витесс делает пас партнеру.
20'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
19'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Натан Аллан и мяч снова в игре
18'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Фор Наварон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
16'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
16'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Хераклес
14'
Дикс Кевин из команды Витесс делает неудачный навес.
13'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
12'
Хоогма Джастин из команды Хераклес в офсайде
12'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
12'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
11'
Дикс Кевин выбил мяч на угловой.
11'
Госенс Робин из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Проппер Робин возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Пелюпесси Йоей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Проппер Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
9'
Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Проппер Робин из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Натан Аллан.
8'
Дикс Кевин из команды Витесс делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
7'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
7'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
6'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
5'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
5'
Проппер Робин ошибается в защите.
3'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Арментерос Самуэль, и мяч снова в игре
3'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
3'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
2'
Ван Волфсвинкель Рикки блокирует соперника. Проппер Робин заработал своей команде штрафной.
2'
Миазга Мэтт выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
Бэйкер Льюис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
1'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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