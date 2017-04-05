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Стадион:
Хераклес
0:0
Первый тайм: 23'
Витесс
0' 23'
Первый тайм
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Арментерос Самуэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Ван Волфсвинкель Рикки мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
20'
Натан Аллан из команды Витесс делает пас партнеру.
20'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
19'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Натан Аллан и мяч снова в игре
18'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Фор Наварон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
16'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
16'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Хераклес
14'
Дикс Кевин из команды Витесс делает неудачный навес.
13'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
12'
Хоогма Джастин из команды Хераклес в офсайде
12'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
12'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
11'
Дикс Кевин выбил мяч на угловой.
11'
Госенс Робин из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
10'
Проппер Робин возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Пелюпесси Йоей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
9'
Проппер Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
9'
Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Проппер Робин из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Натан Аллан.
Фол, нарушение
8'
Дикс Кевин из команды Витесс делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
7'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
7'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
6'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
5'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
5'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
5'
Проппер Робин ошибается в защите.
Фол, нарушение
3'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Арментерос Самуэль, и мяч снова в игре
3'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
3'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
2'
Ван Волфсвинкель Рикки блокирует соперника. Проппер Робин заработал своей команде штрафной.
2'
Миазга Мэтт выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
Бэйкер Льюис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
1'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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