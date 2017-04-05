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Стадион: Зрители: 15500
Дармштадт
0:2
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
15' Гол
Брандт Юлиан
36' Желтая карточка
Едвай Тин
39' Желтая карточка
Топрак Омер
0:2
56' Гол
Фолланд Кевин
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 15500 болельщиков
91'
Платте Феликс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

91'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
Фол, нарушение
90'
Хильберт Роберто наказан за толчок Сулу Айтач
90'
Венделл Боргес отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
89'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
Фол, нарушение
89'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Байер Л
86'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
86'
Алтынтоп Хамит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Розентал Ян заработал фол.
86'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Байер Л
85'
Федецкий Артём бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Холланд Фабиан наказан за толчок Хильберт Роберто
82'
Хавец Кай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Хавец Кай на финте ушёл от оппонента.
81'
Удар от ворот произведет Байер Л
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
80'
Фолланд Кевин наказан за толчок Сулу Айтач
78'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
78'
Хавец Кай из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
78'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
77'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
76'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Брандт Юлиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
76'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
75'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт в офсайде
75'
Хильберт Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Тактическая замена. Беллараби Карим уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
74'
Платте Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гувара Леон из команды СК Дармштадт делает навес
74'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
74'
Хавец Кай из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
72'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Едвай Тин.
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
70'
Беллараби Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Хильберт Роберто из команды Байер Л сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
69'
Хавец Кай из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Удар от ворот произведет Байер Л
68'
Розентал Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт устремляется вперед с мячом.
68'
Фолланд Кевин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
67'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Платте Феликс, и мяч снова в игре
66'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Кампль Кевин заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Байер Л
66'
Алтынтоп Хамит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
65'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Бойд Терренс уходит с поля и его заменяет Платте Феликс
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
61'
Гувара Леон из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
Угловой
60'
Кампль Кевин из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
59'
Баумгартлингер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Федецкий Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
59'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
57'
Хавец Кай из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
56'
сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фолланд Кевин!
56'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Тактическая замена. Вранчич Марио уходит с поля и его заменяет Розентал Ян
Фол, нарушение
55'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Алтынтоп Хамит заработал фол.
54'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
54'
Бангор Патрик из команды СК Дармштадт отвел угрозу отличным подкатом
54'
Беллараби Карим на финте ушёл от оппонента.
52'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Холланд Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
52'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
После дальнего удара, который нанес Вранчич Марио мяч отбит вратарем
51'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
Фол, нарушение
48'
Хавец Кай наказан за толчок Бангор Патрик
Фол, нарушение
47'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает подножку. Гувара Леон заработал фол.
46'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Алтынтоп Хамит совершает грубый фол. Брандт Юлиан был жертвой
46'
Гувара Леон из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Хильберт Роберто из команды Байер Л подал угловой слева.
44'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Брандт Юлиан на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
43'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
42'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Байер Л
41'
После штрафного удара, который нанес Вранчич Марио, мяч попадает в перекладину
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
39'
Топрак Омер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
39'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт устремляется вперед с мячом.
38'
Хавец Кай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Хавец Кай из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
38'
Гондорф Жером наказан за толчок Хавец Кай
37'
Удар от ворот произведет Байер Л
37'
Вранчич Марио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
36'
Едвай Тин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Едвай Тин совершает грубый фол. Вранчич Марио был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
34'
Федецкий Артём выбил мяч на угловой.
34'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
33'
Удар от ворот произведет Байер Л
33'
Алтынтоп Хамит бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
32'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
30'
Фолланд Кевин из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Сулу Айтач.
Фол, нарушение
29'
Бойд Терренс наказан за толчок Топрак Омер
28'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
Фол, нарушение
28'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
27'
Сэм Сидней получил травму и заменен. Гувара Леон выходит на поле.
27'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
Офсайд
26'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
25'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт в офсайде
25'
Вранчич Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Хильберт Роберто из команды Байер Л подал угловой справа.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Сэм Сидней получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Холланд Фабиан выбил мяч на угловой.
24'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
22'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Удар от ворот произведет Байер Л
19'
Хеллер Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
19'
Едвай Тин выбил мяч на угловой.
19'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
18'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Бойд Терренс наказан за толчок Топрак Омер
17'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает навес
Угловой
17'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт разыграл угловой с правого угла.
17'
Венделл Боргес выбил мяч на угловой.
15'
Фолланд Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брандт Юлиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
15'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт делает навес
14'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает навес
Фол, нарушение
13'
Венделл Боргес из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
13'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Гондорф Жером наказан за толчок Фолланд Кевин
12'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
11'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Хильберт Роберто из команды Байер Л подал угловой справа.
10'
Бангор Патрик выбил мяч на угловой.
10'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
9'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Бойд Терренс наказан за толчок Едвай Тин
8'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
7'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хеллер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Хильберт Роберто из команды Байер Л подал угловой справа.
6'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает неудачный навес.
4'
Удар от ворот произведет Байер Л
4'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Венделл Боргес коснулся мяча рукой.
2'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jonathan-Heimes-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дармштадт 0:2 Байер Л
Дармштадт
6.9% (14)
Ничья:
13.7% (28)
Байер Л
79.4% (162)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
39.2% (80)
Байер Л:
23.5% (48)
Ничья:
10.3% (21)
Байер Л:
9.3% (19)
Дармштадт:
5.4% (11)
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