Стадион: Джонатан-Хаймес-Штадион ам Белленфалльтор Зрители: 15500
0:1
15' ГолБрандт Юлиан
36' Желтая карточкаЕдвай Тин
39' Желтая карточкаТопрак Омер
0:2
56' ГолФолланд Кевин
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 15500 болельщиков
91'
Платте Феликс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
91'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
90'
Хильберт Роберто наказан за толчок Сулу Айтач
90'
Венделл Боргес отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
89'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
89'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
87'
86'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
86'
Алтынтоп Хамит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Розентал Ян заработал фол.
86'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
85'
85'
Федецкий Артём бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Холланд Фабиан наказан за толчок Хильберт Роберто
82'
Хавец Кай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Хавец Кай на финте ушёл от оппонента.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Фолланд Кевин наказан за толчок Сулу Айтач
78'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
78'
77'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
76'
76'
Брандт Юлиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
76'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт в офсайде
75'
Хильберт Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Тактическая замена. Беллараби Карим уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
74'
Платте Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
Гувара Леон из команды СК Дармштадт делает навес
74'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
72'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Едвай Тин.
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
70'
Беллараби Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Хильберт Роберто из команды Байер Л сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
68'
68'
Розентал Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт устремляется вперед с мячом.
68'
Фолланд Кевин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
67'
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Платте Феликс, и мяч снова в игре
66'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Кампль Кевин заработал фол.
66'
66'
Алтынтоп Хамит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
65'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
65'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Бойд Терренс уходит с поля и его заменяет Платте Феликс
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
64'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
61'
Гувара Леон из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
60'
Кампль Кевин из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
59'
Баумгартлингер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Федецкий Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
59'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Хавец Кай из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
56'
сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фолланд Кевин!
56'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Тактическая замена. Вранчич Марио уходит с поля и его заменяет Розентал Ян
55'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Алтынтоп Хамит заработал фол.
54'
54'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
54'
Бангор Патрик из команды СК Дармштадт отвел угрозу отличным подкатом
54'
Беллараби Карим на финте ушёл от оппонента.
52'
52'
Холланд Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
52'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
После дальнего удара, который нанес Вранчич Марио мяч отбит вратарем
51'
51'
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
51'
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
49'
48'
Хавец Кай наказан за толчок Бангор Патрик
47'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает подножку. Гувара Леон заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Алтынтоп Хамит совершает грубый фол. Брандт Юлиан был жертвой
46'
Гувара Леон из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
45'
Хильберт Роберто из команды Байер Л подал угловой слева.
44'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Брандт Юлиан на финте ушёл от оппонента.
43'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
42'
42'
41'
После штрафного удара, который нанес Вранчич Марио, мяч попадает в перекладину
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Топрак Омер получает желтую карточку.
39'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
39'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт устремляется вперед с мячом.
38'
Хавец Кай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Гондорф Жером наказан за толчок Хавец Кай
37'
37'
Вранчич Марио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
Едвай Тин получает желтую карточку.
36'
Едвай Тин совершает грубый фол. Вранчич Марио был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
34'
Федецкий Артём выбил мяч на угловой.
34'
33'
33'
Алтынтоп Хамит бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
32'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
31'
Вранчич Марио наказан за толчок Баумгартлингер Юлиан
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Фолланд Кевин из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Сулу Айтач.
29'
Бойд Терренс наказан за толчок Топрак Омер
28'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
28'
28'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
27'
Сэм Сидней получил травму и заменен. Гувара Леон выходит на поле.
27'
26'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
26'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт в офсайде
25'
Вранчич Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Сэм Сидней получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Холланд Фабиан выбил мяч на угловой.
24'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
22'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
19'
Хеллер Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
19'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
19'
Едвай Тин выбил мяч на угловой.
19'
18'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бойд Терренс наказан за толчок Топрак Омер
17'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает навес
17'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт разыграл угловой с правого угла.
17'
Венделл Боргес выбил мяч на угловой.
15'
Фолланд Кевин сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брандт Юлиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
15'
14'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт делает навес
14'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает навес
13'
Венделл Боргес из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
13'
13'
Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Гондорф Жером наказан за толчок Фолланд Кевин
12'
11'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
11'
10'
10'
Бангор Патрик выбил мяч на угловой.
10'
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
9'
8'
Бойд Терренс наказан за толчок Едвай Тин
8'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
7'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хеллер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
5'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает неудачный навес.
4'
4'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Венделл Боргес коснулся мяча рукой.
2'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jonathan-Heimes-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дармштадт 0:2 Байер Л
Дармштадт
6.9% (14)
Ничья:
13.7% (28)
Байер Л
79.4% (162)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
39.2% (80)
0:1 Байер Л:
23.5% (48)
1:1 Ничья:
10.3% (21)
0:2 Байер Л:
9.3% (19)
2:1 Дармштадт:
5.4% (11)
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