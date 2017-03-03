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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 01.04.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Б
- 17.03.2017 Боруссия Д 1:0 Ингольштадт Б
- 11.03.2017 Герта 2:1 Боруссия Д Б
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Б
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Б
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Б
- 11.02.2017 Дармштадт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
Гамбург (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.04.2017 Гамбург 2:1 Кёльн Б
- 18.03.2017 Айнтрахт Фр 0:0 Гамбург Б
- 12.03.2017 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 05.03.2017 Гамбург 1:0 Герта Б
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Гамбург 2:2 Фрайбург Б
- 11.02.2017 РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Б
- 03.02.2017 Гамбург 1:0 Байер Л Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Майнц 3:1 Гамбург Б
- 10.12.2016 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 04.12.2016 Дармштадт 0:2 Гамбург Б
- 26.11.2016 Гамбург 2:2 Вердер Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 21.10.2016 Гамбург 0:3 Айнтрахт Фр Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Гамбург: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Бундеслига
- 17.04.2016 Боруссия Д 3:0 Гамбург Бундеслига
- 20.11.2015 Гамбург 3:1 Боруссия Д Бундеслига
- 07.03.2015 Гамбург 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 04.10.2014 Боруссия Д 0:1 Гамбург Бундеслига
- 22.02.2014 Гамбург 3:0 Боруссия Д Бундеслига
- 14.09.2013 Боруссия Д 6:2 Гамбург Бундеслига
- 21.07.2013 Боруссия Д 1:0 Гамбург Телеком Кап
- 09.02.2013 Боруссия Д 1:4 Гамбург Бундеслига
- 22.09.2012 Гамбург 3:2 Боруссия Д Бундеслига
- 04.08.2012 Гамбург 0:1 Боруссия Д Кубок LIGAtotal! по футболу
- 22.01.2012 Гамбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига
- 05.08.2011 Боруссия Д 3:1 Гамбург Бундеслига
- 09.04.2011 Гамбург 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 12.11.2010 Боруссия Д 2:0 Гамбург Бундеслига
- 23.01.2010 Боруссия Д 1:0 Гамбург Бундеслига
- 15.08.2009 Гамбург 4:1 Боруссия Д Бундеслига
- 25.04.2009 Боруссия Д 2:0 Гамбург Бундеслига
- 08.11.2008 Гамбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 15.03.2008 Гамбург 1:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|67 - 13
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|47 - 28
|52
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|12
|12
|2
|49 - 26
|48
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|55 - 28
|47
|5.
|Герта
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|35 - 33
|40
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|26 - 27
|37
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|38 - 31
|37
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 47
|35
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 28
|34
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 34
|33
|11.
|Вердер
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|39 - 46
|32
|12.
|Байер Л
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 40
|31
|13.
|Гамбург
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|26 - 47
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 41
|29
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|23 - 34
|29
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|24 - 40
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|23 - 42
|19
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|4
|3
|19
|17 - 51
|15
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Гамбург, который состоится 04.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Гамбург, который состоится 04.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д
94.5% (69)
Ничья:
1.4% (1)
Гамбург
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Боруссия Д:
30.1% (22)
2:1 Боруссия Д:
24.7% (18)
1:0 Боруссия Д:
11% (8)
3:0 Боруссия Д:
11% (8)
3:1 Боруссия Д:
11% (8)
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