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Стадион:
Боруссия Д
 
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Гамбург
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Гамбург, который состоится 04.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д
94.5% (69)
Ничья:
1.4% (1)
Гамбург
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
30.1% (22)
Боруссия Д:
24.7% (18)
Боруссия Д:
11% (8)
Боруссия Д:
11% (8)
Боруссия Д:
11% (8)
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