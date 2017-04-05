Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 24179
0:1
Конец матча
72' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
0:1
78' ГолНидерлехнер Флориан
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Майораль Борха наказан за толчок Булут Онур
94'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает навес
92'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург в офсайде
92'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Нидермайер Георг
92'
91'
Грифо Винченцо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кнохе Робин атакует сзади соперника. Нидерлехнер Флориан пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Шволов Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Майораль Борха имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Майораль Борха из команды Вольфсбург играет в стеночку. Волльшайд Филипп был стеночкой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Булут Онур
84'
Тактическая замена. Виейринья уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
84'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
82'
82'
Петерсен Нильс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
81'
Петерсен Нильс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Нидерлехнер Флориан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
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79'
79'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
78'
Петерсен Нильс сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нидерлехнер Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
74'
74'
74'
74'
74'
Гомес Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Трэш Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Нидерлехнер Флориан получает желтую карточку.
72'
Нидерлехнер Флориан совершает грубый фол. Трэш Кристиан был жертвой
71'
Сеюнджю Чаглар атакует сзади соперника. Гомес Марио пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Дидави Даниэль коснулся мяча рукой.
69'
Тактическая замена. Гуэде Карим уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
69'
Виейринья из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Хаберер Яник.
68'
68'
67'
Тактическая замена. Блащиковский Якуб уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
67'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Кастельс Коэн.
66'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
65'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Кюблер Лукас.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Гуэде Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
62'
62'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
62'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
62'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
61'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
61'
Хорн Яннес выбил мяч на угловой.
61'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург в офсайде
59'
58'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
58'
Грифо Винченцо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
57'
57'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург в офсайде
55'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Нидерлехнер Флориан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
53'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
52'
52'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
52'
51'
51'
51'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
50'
Виейринья отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Виейринья из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
48'
48'
Хорн Яннес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
48'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Гуэде Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
Нидерлехнер Флориан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Гомес Марио коснулся мяча рукой.
45'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
43'
Хаберер Яник из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Виейринья.
43'
43'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
43'
41'
41'
41'
41'
Хаберер Яник бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
40'
40'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
39'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
38'
38'
38'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
37'
Гуэде Карим из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Кнохе Робин.
36'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Игнёвски Александр заработал фол.
36'
36'
Волльшайд Филипп из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
35'
35'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
35'
Гомес Марио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
34'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
34'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
33'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
30'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
30'
30'
30'
29'
Виейринья имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
29'
Игнёвски Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает подножку. Трэш Кристиан заработал фол.
28'
Гуэде Карим из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Базур Рихедли.
28'
28'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
27'
26'
25'
25'
Шустер Юлиан наказан за толчок Арнольд Максимилиан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
22'
После дальнего удара, который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбит вратарем
22'
21'
Нидерлехнер Флориан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
20'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
18'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
17'
16'
16'
Базур Рихедли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
14'
Игнёвски Александр наказан за толчок Арнольд Максимилиан
13'
13'
Волльшайд Филипп имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
13'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
13'
Базур Рихедли имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
13'
13'
12'
10'
10'
Виейринья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Гуэде Карим из команды Фрайбург делает подножку. Волльшайд Филипп заработал фол.
8'
8'
Гомес Марио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
6'
5'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Гомес Марио заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
3'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Франц Майк заработал фол.
2'
Гуэде Карим из команды Фрайбург. Это Волльшайд Филипп заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Фрайбург
Вольфсбург
83.8% (171)
Ничья:
12.3% (25)
Фрайбург
3.9% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вольфсбург:
44.6% (91)
1:0 Вольфсбург:
22.1% (45)
2:0 Вольфсбург:
12.3% (25)
1:1 Ничья:
9.3% (19)
1:2 Фрайбург:
2.5% (5)
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