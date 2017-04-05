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Стадион: Зрители: 24179
Вольфсбург
0:1
Конец матча
Фрайбург
0'
72' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
0:1
78' Гол
Нидерлехнер Флориан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
94'
Майораль Борха наказан за толчок Булут Онур
94'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает навес
Офсайд
92'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург в офсайде
Угловой
92'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Нидермайер Георг

92'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Грифо Винченцо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Кнохе Робин атакует сзади соперника. Нидерлехнер Флориан пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
89'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Фрайбург
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Шволов Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Майораль Борха имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Майораль Борха из команды Вольфсбург играет в стеночку. Волльшайд Филипп был стеночкой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Булут Онур
84'
Тактическая замена. Виейринья уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
Фол, нарушение
84'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Фрайбург
82'
Петерсен Нильс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Петерсен Нильс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Нидерлехнер Флориан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Офсайд
80'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 24179 болельщиков
79'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
78'
Петерсен Нильс сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нидерлехнер Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
74'
Гомес Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
73'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Трэш Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
72'
Нидерлехнер Флориан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Нидерлехнер Флориан совершает грубый фол. Трэш Кристиан был жертвой
Фол, нарушение
71'
Сеюнджю Чаглар атакует сзади соперника. Гомес Марио пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Дидави Даниэль коснулся мяча рукой.
69'
Тактическая замена. Гуэде Карим уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
Фол, нарушение
69'
Виейринья из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Хаберер Яник.
68'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Тактическая замена. Блащиковский Якуб уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
Фол, нарушение
67'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Кастельс Коэн.
66'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
65'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Кюблер Лукас.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Гуэде Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
62'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
62'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
62'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
62'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
Угловой
61'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
61'
Хорн Яннес выбил мяч на угловой.
61'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
59'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург в офсайде
59'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
58'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
58'
Грифо Винченцо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
57'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
57'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург в офсайде
Фол, нарушение
55'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Нидерлехнер Флориан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
53'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Фрайбург
52'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
52'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч на угловой.
51'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
51'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Удар от ворот произведет Фрайбург
50'
Виейринья отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Виейринья из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
48'
Удар от ворот произведет Фрайбург
48'
Хорн Яннес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
48'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Гуэде Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
46'
Нидерлехнер Флориан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Гомес Марио коснулся мяча рукой.
45'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
43'
Хаберер Яник из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Виейринья.
43'
Удар от ворот произведет Фрайбург
43'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
43'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
41'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
41'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
41'
Хаберер Яник бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
39'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
38'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
38'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч на угловой.
38'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
37'
Гуэде Карим из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Кнохе Робин.
Фол, нарушение
36'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Игнёвски Александр заработал фол.
36'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Волльшайд Филипп из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
35'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гомес Марио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
34'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
34'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
33'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч на угловой.
30'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
30'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
29'
Виейринья имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
29'
Игнёвски Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает подножку. Трэш Кристиан заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Гуэде Карим из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Базур Рихедли.
28'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
27'
Удар от ворот произведет Фрайбург
26'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
25'
Шустер Юлиан наказан за толчок Арнольд Максимилиан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
22'
После дальнего удара, который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбит вратарем
22'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
21'
Нидерлехнер Флориан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
Офсайд
20'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
19'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
Фол, нарушение
18'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
17'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Фрайбург
16'
Базур Рихедли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Удар от ворот произведет Фрайбург
13'
Удар от ворот произведет Фрайбург
13'
Волльшайд Филипп имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
13'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
13'
Базур Рихедли имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
13'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
12'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Фрайбург
10'
Виейринья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
8'
Гуэде Карим из команды Фрайбург делает подножку. Волльшайд Филипп заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Фрайбург
8'
Гомес Марио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
6'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Гомес Марио заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Фол, нарушение
3'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Франц Майк заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Гуэде Карим из команды Фрайбург. Это Волльшайд Филипп заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Фрайбург
Вольфсбург
83.8% (171)
Ничья:
12.3% (25)
Фрайбург
3.9% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
44.6% (91)
Вольфсбург:
22.1% (45)
Вольфсбург:
12.3% (25)
Ничья:
9.3% (19)
Фрайбург:
2.5% (5)
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