Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

92' Игрок клуба " Вольфсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91' Грифо Винченцо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

90' Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок клуба " Фрайбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

88' Удар от ворот произведет Фрайбург

88' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

87' Шволов Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Майораль Борха имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

82' Удар от ворот произведет Фрайбург

82' Петерсен Нильс попал в створ, но вратарь справился с ударом.

81' Игрок клуба " Фрайбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

81' Петерсен Нильс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

81' Нидерлехнер Флориан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.

80' Сегодняшная посещаемость составляет 24179 болельщиков

79' Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нидерлехнер Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

75' Игрок клуба " Вольфсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

74' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Гомес Марио имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!

73' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

72' Трэш Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

70' Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

64' Гуэде Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Удар от ворот произведет Вольфсбург

62' Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

58' Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Грифо Винченцо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.

57' Игрок клуба " Фрайбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

52' Удар от ворот произведет Фрайбург

52' Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!

52' Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок клуба " Фрайбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

50' Удар от ворот произведет Фрайбург

50' Виейринья отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

50' Виейринья из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

48' Хорн Яннес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!

48' Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Гуэде Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Нидерлехнер Флориан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.