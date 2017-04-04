Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
1:0
24' ГолГебреселассие Теодор
73' Желтая карточкаГоретцка Леон
2:0
76' ПенальтиКрузе Макс
3:0
80' ГолЭггештайн Максимилиан
80' Желтая карточкаФерман Ральф
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
92'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04. Это Мойсандер Никлас заработал фол.
91'
Гебреселассие Теодор коснулся мяча рукой.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Горетцка Леон наказан за толчок Юнузович Златко
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
89'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
87'
87'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
86'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
86'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
84'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
83'
Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
82'
81'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
81'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
80'
Ферман Ральф получает желтую карточку за споры
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эггештайн Максимилиан из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
80'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
79'
79'
79'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает навес
79'
79'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
78'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
78'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает пенальти
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Хёведес Бенедикт фолит в штрафной площади. Бартельс Фин пострадал
75'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
73'
Горетцка Леон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Горетцка Леон совершает грубый фол. Гриллич Флориан был жертвой
73'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
72'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Видвальд Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Гарсия Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Керер Тило из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
70'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Шальке 04. Это Мойсандер Никлас заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Бартельс Фин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Бартельс Фин на финте ушёл от оппонента.
68'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 подал угловой слева.
68'
Горетцка Леон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Калиджиури Даниэль заработал фол.
66'
66'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
65'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
65'
64'
63'
63'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
63'
62'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
62'
Тактическая замена. Чупо-Мотинг Эрик уходит с поля и его заменяет Коноплянка Евгений
62'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
62'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
62'
62'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Бартельс Фин
60'
Мейер Максимилиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
60'
Мейер Максимилиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
59'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер бьет головой мимо ворот
59'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
59'
Крузе Макс из команды Вердер играет в стеночку. Писарро Клаудио был стеночкой.
58'
58'
58'
Шёпф Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Хёведес Бенедикт из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
56'
Писарро Клаудио из команды Вердер. Это Керер Тило заработал фол.
56'
Керер Тило наказан за толчок Гебреселассие Теодор
55'
55'
Калиджиури Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
54'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
54'
53'
53'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Юнузович Златко отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
51'
Настасич Матия из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
50'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Чупо-Мотинг Эрик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
50'
49'
49'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
48'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
47'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Эггештайн Максимилиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Гриллич Флориан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
45'
44'
Горетцка Леон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
43'
Калиджиури Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Чупо-Мотинг Эрик наказан за толчок Гебреселассие Теодор
42'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Видвальд Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мейер Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Керер Тило заработал фол.
39'
39'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес
38'
37'
37'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Керер Тило из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Гебреселассие Теодор.
34'
32'
Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Керер Тило наказан за толчок Гебреселассие Теодор
30'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
29'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
29'
28'
Калиджиури Даниэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Мейер Максимилиан бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
27'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Кальдирола Лука заработал фол.
27'
Кальдирола Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
26'
Крузе Макс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Шёпф Алессандро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
25'
24'
Юнузович Златко сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гебреселассие Теодор из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
24'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный навес.
24'
24'
24'
Керер Тило коснулся мяча рукой.
23'
Гриллич Флориан наказан за толчок Мейер Максимилиан
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
18'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
18'
Крузе Макс наказан за толчок Керер Тило
17'
Шёпф Алессандро наказан за толчок Гарсия Сантьяго
17'
17'
16'
16'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
13'
Шёпф Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 играет в стеночку. Мейер Максимилиан был стеночкой.
13'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
13'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес
11'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 в офсайде
11'
10'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Мойсандер Никлас
10'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
9'
8'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
6'
6'
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Гарсия Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
4'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
3'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
2'
Юнузович Златко пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
2'
1'
Бургшталлер Гвидо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 3:0 Шальке 04
Вердер
28.4% (59)
Ничья:
43.3% (90)
Шальке 04
28.4% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.1% (73)
1:2 Шальке 04:
19.2% (40)
2:1 Вердер:
15.9% (33)
1:0 Вердер:
8.2% (17)
2:2 Ничья:
6.3% (13)
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