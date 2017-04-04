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Стадион: Зрители: 42100
Вердер
3:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
24' Гол
Гебреселассие Теодор
73' Желтая карточка
Горетцка Леон
2:0
76' Пенальти
Крузе Макс
3:0
80' Гол
Эггештайн Максимилиан
80' Желтая карточка
Ферман Ральф
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
92'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04. Это Мойсандер Никлас заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Гебреселассие Теодор коснулся мяча рукой.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
90'
Горетцка Леон наказан за толчок Юнузович Златко
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
89'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
87'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
86'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
86'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
84'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
83'
Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
82'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
82'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
81'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
80'
Ферман Ральф получает желтую карточку за споры
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эггештайн Максимилиан из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
80'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
79'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает навес
79'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
Угловой
78'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
78'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
76'
Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает пенальти
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Хёведес Бенедикт фолит в штрафной площади. Бартельс Фин пострадал
75'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Желтая карточка
73'
Горетцка Леон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
73'
Горетцка Леон совершает грубый фол. Гриллич Флориан был жертвой
73'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
72'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Видвальд Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
72'
Гарсия Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
71'
Керер Тило из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
70'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Шальке 04. Это Мойсандер Никлас заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Бартельс Фин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Бартельс Фин на финте ушёл от оппонента.
68'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
68'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 подал угловой слева.
68'
Горетцка Леон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
67'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Калиджиури Даниэль заработал фол.
66'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
66'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
65'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
65'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
63'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
62'
Тактическая замена. Чупо-Мотинг Эрик уходит с поля и его заменяет Коноплянка Евгений
Фол, нарушение
62'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
62'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
62'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Удар от ворот произведет Вердер
60'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Бартельс Фин
60'
Мейер Максимилиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
60'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
60'
Мейер Максимилиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Удар от ворот произведет Шальке 04
59'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер бьет головой мимо ворот
59'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
59'
Крузе Макс из команды Вердер играет в стеночку. Писарро Клаудио был стеночкой.
58'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Вердер
58'
Шёпф Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Хёведес Бенедикт из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
56'
Писарро Клаудио из команды Вердер. Это Керер Тило заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Керер Тило наказан за толчок Гебреселассие Теодор
55'
Удар от ворот произведет Вердер
55'
Калиджиури Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
54'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
54'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
52'
Юнузович Златко отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
51'
Настасич Матия из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
Фол, нарушение
50'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Чупо-Мотинг Эрик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
50'
Удар от ворот произведет Шальке 04
49'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
47'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Эггештайн Максимилиан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Гриллич Флориан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
45'
Удар от ворот произведет Вердер
44'
Горетцка Леон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Удар от ворот произведет Вердер
43'
Калиджиури Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Видвальд Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мейер Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
40'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Керер Тило заработал фол.
39'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
39'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес
38'
Удар от ворот произведет Вердер
37'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
35'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
35'
Керер Тило из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Гебреселассие Теодор.
34'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
Фол, нарушение
31'
Керер Тило наказан за толчок Гебреселассие Теодор
30'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Удар от ворот произведет Шальке 04
Фол, нарушение
29'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
29'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Калиджиури Даниэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Мейер Максимилиан бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
27'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Кальдирола Лука заработал фол.
27'
Кальдирола Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
27'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
26'
Крузе Макс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Шёпф Алессандро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
24'
Юнузович Златко сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гебреселассие Теодор из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
24'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный навес.
24'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Керер Тило коснулся мяча рукой.
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Удар от ворот произведет Вердер
18'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
Фол, нарушение
18'
Крузе Макс наказан за толчок Керер Тило
Фол, нарушение
17'
Шёпф Алессандро наказан за толчок Гарсия Сантьяго
17'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
17'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Удар от ворот произведет Вердер
13'
Шёпф Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 играет в стеночку. Мейер Максимилиан был стеночкой.
13'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
13'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
13'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает навес
Офсайд
11'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 в офсайде
11'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
9'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
7'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Шальке 04
6'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Гарсия Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
4'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
4'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
3'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Юнузович Златко пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
2'
Удар от ворот произведет Вердер
1'
Бургшталлер Гвидо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 3:0 Шальке 04
Вердер
28.4% (59)
Ничья:
43.3% (90)
Шальке 04
28.4% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.1% (73)
Шальке 04:
19.2% (40)
Вердер:
15.9% (33)
Вердер:
8.2% (17)
Ничья:
6.3% (13)
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