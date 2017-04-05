Стадион: Опель-Арена Зрители: 26379
2:3
Конец матча
30' Желтая карточкаЮпамекано Део
0:1
48' ГолЗабитцер Марсель
0:2
52' ГолВернер Тимо
56' Желтая карточкаБернардо Фернандес
1:2
69' ПенальтиХайро Самперио
71' Желтая карточкаБрозински Даниэль
71' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
74' Желтая карточкаХайро Самперио
75' Желтая карточкаКордоба Джон
78' Желтая карточкаФрай Фабиан
1:3
81' ГолКейта Наби
89' Красная карточкаГбамин Жан-Филипп
2:3
90' ГолМуто Йосинори
90' Желтая карточкаДе Бласис Пабло
90' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
90' Желтая карточкаДонати Джулио
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
95'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Донати Джулио получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Ильзанкер Штефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
93'
Де Бласис Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Озтунали Левин сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Муто Йосинори из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
91'
91'
Муто Йосинори из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
90'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
УДАЛЕНИЕ! Гбамин Жан-Филипп получил жёлтую карточку и покинул поле.
89'
Гбамин Жан-Филипп совершает грубый фол. Хедира Рани был жертвой
88'
Тактическая замена. Кордоба Джон уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
88'
Поульсен Юссуф коснулся мяча рукой.
87'
Поульсен Юссуф нарушает правила. Брозински Даниэль пострадал
87'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
87'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
87'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Кайзер Доминик из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Хайро Самперио наказан за толчок Ильзанкер Штефан
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 26379 болельщиков
86'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Кейта Наби получил травму и заменен. Кайзер Доминик выходит на поле.
84'
Кейта Наби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Вернер Тимо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Забитцер Марсель не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
81'
Поульсен Юссуф сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кейта Наби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Кейта Наби на финте ушёл от оппонента.
80'
Муто Йосинори из команды Майнц делает подножку. Забитцер Марсель заработал фол.
80'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Кейта Наби заработал фол.
79'
Хедира Рани из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Хайро Самперио заработал фол.
79'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Забитцер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Фрай Фабиан получает желтую карточку.
78'
Фрай Фабиан совершает грубый фол. Забитцер Марсель был жертвой
77'
Поульсен Юссуф нарушает правила. Брозински Даниэль пострадал
77'
Поульсен Юссуф коснулся мяча рукой.
77'
Донати Джулио из команды Майнц. Это Хальстенберг Марсель заработал фол.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Хедира Рани
75'
Кордоба Джон получает желтую карточку за споры
75'
Матч остановлен
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Хайро Самперио получает желтую карточку.
74'
Хайро Самперио из команды Майнц. Это Бернардо Фернандес заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
74'
ШТАНГА! – Муто Йосинори ударом головой попадает в штангу
73'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
73'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
73'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Забитцер Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Брозински Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
71'
Кордоба Джон наказан за толчок Ильзанкер Штефан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
69'
Г О О О О О Л - Хайро Самперио из команды Майнц забивает пенальти
68'
ПЕНАЛЬТИ! – Демме Диего серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Донати Джулио заработал пенальти для своей команды
68'
Донати Джулио на финте ушёл от оппонента.
67'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Озтунали Левин заработал фол.
67'
Тактическая замена. Кркич Боян уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
67'
67'
Кейта Наби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
65'
Хайро Самперио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
64'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Фрай Фабиан заработал фол.
64'
Демме Диего выбил мяч на угловой.
63'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
63'
Хак Александер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
63'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает навес
63'
61'
Забитцер Марсель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Вернер Тимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге устремляется вперед с мячом.
58'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
58'
Хайро Самперио из команды Майнц бьет головой мимо ворот
58'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает навес
56'
Бернардо Фернандес получает желтую карточку.
56'
Бернардо Фернандес совершает грубый фол. Брозински Даниэль был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
55'
Тактическая замена. Кайсон Робин уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
55'
Кркич Боян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Кордоба Джон из команды Майнц сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
54'
54'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
52'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вернер Тимо из клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" отправил мяч головой в ворота.
52'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
52'
Хак Александер выбил мяч на угловой.
51'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
51'
Бель Штефан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
51'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Орбан Вилли наказан за толчок Озтунали Левин
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Поульсен Юссуф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Забитцер Марсель из клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" отправил мяч головой в ворота.
47'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
46'
Донати Джулио из команды Майнц делает неудачный навес.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Ильзанкер Штефан заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
43'
Гбамин Жан-Филипп бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге. Это Кордоба Джон заработал фол.
41'
Тактическая замена. Юпамекано Део уходит с поля и его заменяет Вернер Тимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Кайсон Робин нарушает правила. Бернардо Фернандес пострадал
39'
39'
Кайсон Робин из команды Майнц. Это Кейта Наби заработал фол.
38'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
37'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
34'
Озтунали Левин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
33'
Фрай Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Юпамекано Део наказан за толчок Кордоба Джон
32'
Бернардо Фернандес наказан за толчок Кайсон Робин
31'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Юпамекано Део получает желтую карточку.
30'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
29'
Забитцер Марсель совершает грубый фол. Кордоба Джон был жертвой
28'
Кордоба Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
28'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Поульсен Юссуф заработал фол.
27'
27'
Поульсен Юссуф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
27'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге устремляется вперед с мячом.
26'
26'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге бьет головой мимо ворот
26'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
25'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
24'
24'
Гбамин Жан-Филипп бьет и мяч от рикошета проходит мимо
24'
24'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Фрай Фабиан заработал фол.
22'
Забитцер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Матч остановлен
21'
Кркич Боян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
17'
Юпамекано Део из команды Расенбаллспорт Лейпциге отвел угрозу отличным подкатом
16'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Забитцер Марсель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Забитцер Марсель на финте ушёл от оппонента.
13'
12'
12'
Орбан Вилли выбил мяч на угловой.
12'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге остановил атаку, перехватив мяч.
12'
11'
Кркич Боян из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
10'
Кейта Наби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
9'
Юпамекано Део из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
8'
Кайсон Робин коснулся мяча рукой.
8'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кркич Боян из команды Майнц делает навес
7'
7'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Гбамин Жан-Филипп исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
6'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Кайсон Робин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
5'
5'
Фрай Фабиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Юпамекано Део из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
4'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
3'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
3'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Забитцер Марсель и мяч снова в игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 2:3 РБ Лейпциг
Майнц
6.8% (14)
Ничья:
26.8% (55)
РБ Лейпциг
66.3% (136)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
38% (78)
1:1 Ничья:
23.9% (49)
0:1 РБ Лейпциг:
16.6% (34)
0:2 РБ Лейпциг:
4.4% (9)
1:0 Майнц:
3.4% (7)
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