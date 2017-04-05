Стадион: ВВК Арена Зрители: 29528
2:3
Конец матча
0:1
24' ГолКиттель Сонни
0:2
35' ГолКоэн Альмог
45' Желтая карточкаКу Джа-Чхоль
64' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
66' Желтая карточкаМоравек Ян
0:3
67' ГолКоэн Альмог
75' Желтая карточкаРоджер Бернардо
1:3
76' ПенальтиВерхаг Пауль
80' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
2:3
81' ГолАлтынтоп Халил
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
94'
93'
92'
Финнбогасон Альфред наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
92'
91'
Финнбогасон Альфред атакует сзади соперника. Моралес Альфредо пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
Верхаг Пауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
89'
88'
88'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
87'
85'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает подножку. Макс Филипп заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
84'
Тактическая замена. Киттель Сонни уходит с поля и его заменяет Моралес Альфредо
84'
84'
Зуттнер Маркус бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
83'
Макс Филипп наказан за толчок Гросс Паскаль
81'
Верхаг Пауль сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алтынтоп Халил записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
81'
Алтынтоп Халил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Хинтереггер Мартин получает желтую карточку.
80'
Хинтереггер Мартин наказан за толчок Хинтерзеер Лукас
78'
Тактическая замена. Моравек Ян уходит с поля и его заменяет Алтынтоп Халил
76'
Тактическая замена. Лескано Дарио уходит с поля и его заменяет Хинтерзеер Лукас
76'
76'
Г О О О О О Л - Верхаг Пауль из команды Аугсбург забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Роджер Бернардо получает желтую карточку.
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Роджер Бернардо серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Чжи Дон-Вонь заработал пенальти для своей команды
75'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
75'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
75'
Матип Марвин из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
74'
74'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
74'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
73'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
73'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Коэн Альмог, и мяч снова в игре
72'
72'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
72'
72'
72'
72'
Тактическая замена. Стафилидис Костас уходит с поля и его заменяет Макс Филипп
72'
Ку Джа-Чхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Брежери Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
70'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
70'
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 29528 болельщиков
69'
69'
После дальнего удара, который нанес Киттель Сонни мяч отбит вратарем
67'
Зуттнер Маркус сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коэн Альмог из клуба "Ингольштадт" отправил мяч головой в ворота.
67'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает отличный навес.
67'
66'
Тактическая замена. Качар Гойко уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
66'
Моравек Ян получает желтую карточку.
66'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Хадергьонай Флорент зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
63'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
63'
Финнбогасон Альфред попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный навес.
63'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
63'
62'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
62'
62'
62'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
61'
61'
60'
Бобадилья Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
59'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой справа.
58'
57'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
56'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников.
56'
56'
Стафилидис Костас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Тиссеран Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
53'
53'
Лескано Дарио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает навес
53'
53'
52'
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Бобадилья Рауль, и мяч снова в игре
52'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает навес
51'
51'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
50'
50'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
47'
47'
Качар Гойко из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
46'
Матип Марвин выбил мяч на угловой.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Роджер Бернардо возвращается на поле, всё в порядке.
46'
46'
Роджер Бернардо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Роджер Бернардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Ку Джа-Чхоль получает желтую карточку.
45'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Роджер Бернардо.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Финнбогасон Альфред наказан за толчок Роджер Бернардо
44'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Дансо Кевин заработал фол.
44'
43'
43'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает неудачный навес.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Брежери Ромен.
39'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
37'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Киттель Сонни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коэн Альмог из клуба "Ингольштадт" отправил мяч головой в ворота.
34'
34'
Качар Гойко из команды Аугсбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
33'
Хинтереггер Мартин возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Хинтереггер Мартин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Стафилидис Костас наказан за толчок Хадергьонай Флорент
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
29'
29'
29'
Тиссеран Марсель выбил мяч на угловой.
28'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
28'
28'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
26'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Киттель Сонни выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
24'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
23'
23'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
23'
23'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт. Это Бобадилья Рауль заработал фол.
22'
21'
20'
20'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
19'
Бобадилья Рауль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
18'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает подножку. Финнбогасон Альфред заработал фол.
18'
Гросс Паскаль наказан за толчок Стафилидис Костас
17'
16'
16'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает навес
15'
После дальнего удара, который нанес Бобадилья Рауль мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
15'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
15'
15'
Роджер Бернардо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
12'
12'
Дансо Кевин из команды Аугсбург делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
12'
Моравек Ян из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Дансо Кевин заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
9'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
9'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
9'
Байер Даниэль коснулся мяча рукой.
8'
7'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Зуттнер Маркус заработал фол.
7'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Хинтереггер Мартин заработал фол.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
3'
3'
2'
2'
После дальнего удара, который нанес Хинтереггер Мартин мяч отбит вратарем
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 2:3 Ингольштадт
Аугсбург
73% (149)
Ничья:
20.6% (42)
Ингольштадт
6.4% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Аугсбург:
41.2% (84)
2:1 Аугсбург:
26% (53)
1:1 Ничья:
16.7% (34)
2:0 Аугсбург:
3.9% (8)
0:1 Ингольштадт:
3.4% (7)
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