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Стадион: Зрители: 29528
Аугсбург
2:3
Конец матча
Ингольштадт
0'
0:1
24' Гол
Киттель Сонни
0:2
35' Гол
Коэн Альмог
45' Желтая карточка
Ку Джа-Чхоль
64' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
66' Желтая карточка
Моравек Ян
0:3
67' Гол
Коэн Альмог
75' Желтая карточка
Роджер Бернардо
1:3
76' Пенальти
Верхаг Пауль
80' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
2:3
81' Гол
Алтынтоп Халил
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
95'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
94'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
93'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
92'
Финнбогасон Альфред наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
92'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес

Фол, нарушение
91'
Финнбогасон Альфред атакует сзади соперника. Моралес Альфредо пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
91'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
89'
Верхаг Пауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
89'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
88'
Удар от ворот произведет Аугсбург
88'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
87'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает подножку. Макс Филипп заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
84'
Тактическая замена. Киттель Сонни уходит с поля и его заменяет Моралес Альфредо
84'
Удар от ворот произведет Аугсбург
84'
Зуттнер Маркус бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
83'
Макс Филипп наказан за толчок Гросс Паскаль
81'
Верхаг Пауль сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алтынтоп Халил записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Алтынтоп Халил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
80'
Хинтереггер Мартин получает желтую карточку.
78'
Тактическая замена. Моравек Ян уходит с поля и его заменяет Алтынтоп Халил
76'
Тактическая замена. Лескано Дарио уходит с поля и его заменяет Хинтерзеер Лукас
Офсайд
76'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
Описание гола
76'
Г О О О О О Л - Верхаг Пауль из команды Аугсбург забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
75'
Роджер Бернардо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Роджер Бернардо серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Чжи Дон-Вонь заработал пенальти для своей команды
75'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
75'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
75'
Матип Марвин из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
74'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
74'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
74'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
73'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Коэн Альмог, и мяч снова в игре
72'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
72'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
72'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Стафилидис Костас уходит с поля и его заменяет Макс Филипп
72'
Ку Джа-Чхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Брежери Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
70'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
70'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
70'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 29528 болельщиков
Офсайд
69'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
69'
После дальнего удара, который нанес Киттель Сонни мяч отбит вратарем
67'
Зуттнер Маркус сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коэн Альмог из клуба "Ингольштадт" отправил мяч головой в ворота.
67'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает отличный навес.
67'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Качар Гойко уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
Желтая карточка
66'
Моравек Ян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
64'
Хадергьонай Флорент зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
63'
Финнбогасон Альфред попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный навес.
63'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
Офсайд
62'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Аугсбург
62'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
Угловой
61'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
61'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Бобадилья Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
59'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой справа.
58'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
56'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников.
56'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
56'
Стафилидис Костас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Удар от ворот произведет Аугсбург
55'
Тиссеран Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Аугсбург
53'
Лескано Дарио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает навес
53'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Бобадилья Рауль, и мяч снова в игре
52'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает навес
51'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
51'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
50'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой справа.
47'
Качар Гойко из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой справа.
46'
Матип Марвин выбил мяч на угловой.
46'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
46'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Травма, повреждение
47'
Роджер Бернардо возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
46'
Роджер Бернардо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Роджер Бернардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Желтая карточка
45'
Ку Джа-Чхоль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Роджер Бернардо.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
44'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Дансо Кевин заработал фол.
44'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
43'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает неудачный навес.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
41'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
40'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Брежери Ромен.
Фол, нарушение
39'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
37'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Киттель Сонни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
37'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коэн Альмог из клуба "Ингольштадт" отправил мяч головой в ворота.
34'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Качар Гойко из команды Аугсбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
Травма, повреждение
33'
Хинтереггер Мартин возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Хинтереггер Мартин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
30'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Удар от ворот произведет Аугсбург
29'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
29'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой справа.
29'
Тиссеран Марсель выбил мяч на угловой.
28'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
28'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
26'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Киттель Сонни выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
24'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
23'
Удар от ворот произведет Аугсбург
23'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
23'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
23'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
22'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт. Это Бобадилья Рауль заработал фол.
22'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
21'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
20'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
20'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
19'
Бобадилья Рауль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
18'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает подножку. Финнбогасон Альфред заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Гросс Паскаль наказан за толчок Стафилидис Костас
17'
Удар от ворот произведет Аугсбург
16'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает навес
15'
После дальнего удара, который нанес Бобадилья Рауль мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Удар от ворот произведет Аугсбург
15'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
Угловой
15'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
15'
Роджер Бернардо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
Офсайд
12'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
12'
Дансо Кевин из команды Аугсбург делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
12'
Моравек Ян из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
10'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Дансо Кевин заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Фол, нарушение
9'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
9'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
9'
Байер Даниэль коснулся мяча рукой.
8'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Фол, нарушение
7'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Зуттнер Маркус заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Хинтереггер Мартин заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Аугсбург
5'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
4'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
Офсайд
3'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Аугсбург
2'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
После дальнего удара, который нанес Хинтереггер Мартин мяч отбит вратарем
1'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 2:3 Ингольштадт
Аугсбург
73% (149)
Ничья:
20.6% (42)
Ингольштадт
6.4% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Аугсбург:
41.2% (84)
Аугсбург:
26% (53)
Ничья:
16.7% (34)
Аугсбург:
3.9% (8)
Ингольштадт:
3.4% (7)
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