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Стадион:
Хоффенхайм
 
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Бавария
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хоффенхайм - Бавария, который состоится 04.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм
2.7% (2)
Ничья:
13.5% (10)
Бавария
83.8% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
33.8% (25)
Бавария:
12.2% (9)
Бавария:
12.2% (9)
Бавария:
10.8% (8)
Ничья:
6.8% (5)
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