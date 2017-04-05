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Стадион: Зрители: 44347
Боруссия М
1:0
Конец матча
Герта
0'
1:0
16' Гол
Бенеш Ласло
68' Желтая карточка
Торунарига Джордан
89' Желтая карточка
Азар Торган
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Аллаги Сами пробил головой, вратарь справился с ударом.
94'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
93'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Штарк Никлас из команды Герта остановил атаку, перехватив мяч.

93'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
92'
Каде Юлиус из команды Герта в офсайде
92'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Боруссия М
91'
Штокер Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Угловой
90'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой слева.
90'
Каде Юлиус из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Шульц Нико
Желтая карточка
89'
Азар Торган сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
89'
Азар Торган совершает грубый фол. Пекарик Петер был жертвой
88'
Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
87'
Удар от ворот произведет Боруссия М
87'
Шелбред Пер-Сильян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
87'
Хан Андре из команды Боруссия М делает подножку. Лангкамп Себастьян заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
85'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Хан Андре заработал фол.
85'
Тактическая замена. Бенеш Ласло уходит с поля и его заменяет Хан Андре
Фол, нарушение
84'
Торунарига Джордан наказан за толчок Эльведи Нико
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 44347 болельщиков
82'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Ибрахими Траоре из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
81'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Каде Юлиус из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Каде Юлиус
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
80'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Эшвайн Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Дауд Махмуд бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
77'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Дауд Махмуд заработал фол.
76'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
76'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Ибрахими Траоре
76'
Эшвайн Александер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
74'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Штокер Валентин из команды Герта делает навес
73'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Вендт Оскар, и мяч снова в игре
Угловой
71'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
71'
Эльведи Нико из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Герта
70'
Азар Торган отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Пекарик Петер из команды Герта делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
69'
Штокер Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Торунарига Джордан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
68'
Торунарига Джордан совершает грубый фол. Херрман Патрик был жертвой
67'
Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
67'
Эшвайн Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
66'
Тактическая замена. Харагуси Генки уходит с поля и его заменяет Аллаги Сами
66'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Азар Торган попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
63'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Бенеш Ласло заработал фол.
63'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
62'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Харагуси Генки наказан за толчок Бенеш Ласло
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
60'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Хофманн Йонас пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
59'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
59'
Штарк Никлас выбил мяч на угловой.
58'
Хофманн Йонас бьет в штангу и упускает момент забить!
58'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
57'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Дауд Махмуд заработал фол.
56'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Штиндль Ларс, и мяч снова в игре
56'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Удар от ворот произведет Боруссия М
55'
Калу Саломон из команды Герта бьет головой мимо ворот
55'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
55'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
54'
Удар от ворот произведет Герта
54'
Хофманн Йонас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
53'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
Травма, повреждение
52'
Штиндль Ларс возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Штиндль Ларс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Штиндль Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Удар от ворот произведет Герта
50'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
50'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
49'
Азар Торган бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
47'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
47'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М подал угловой справа.
46'
Торунарига Джордан выбил мяч на угловой.
46'
Вендт Оскар выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
После штрафного удара, который нанес Калу Саломон, мяч попадает в перекладину
Фол, нарушение
48'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
47'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Торунарига Джордан из команды Герта делает навес
46'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
46'
Херрман Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
39'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
38'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
38'
Дарида Владимир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
36'
Харагуси Генки наказан за толчок Бенеш Ласло
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
34'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Герта
33'
Вендт Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Штарк Никлас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М делает навес
33'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
32'
Штокер Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М подал угловой справа.
32'
Штарк Никлас выбил мяч на угловой.
32'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Пекарик Петер из команды Герта остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
Эшвайн Александер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
27'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
26'
Удар от ворот произведет Боруссия М
26'
Дарида Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
24'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Штарк Никлас заработал фол.
23'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
23'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой слева.
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Пекарик Петер, и мяч снова в игре
22'
Штокер Валентин из команды Герта делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
20'
Пекарик Петер из команды Герта в офсайде
20'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
19'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
16'
Штиндль Ларс сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бенеш Ласло отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Герта
13'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
Угловой
13'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
13'
Штиндль Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
Фол, нарушение
12'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Дауд Махмуд заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Боруссия М
11'
Штокер Валентин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
11'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
11'
Штокер Валентин из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Бенеш Ласло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
8'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Пекарик Петер из команды Герта остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
7'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Вестергор Янник из команды Боруссия М остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Эшвайн Александер из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Герта
6'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Угловой
5'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М подал угловой слева.
5'
Дауд Махмуд бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Герта
4'
Херрман Патрик из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
3'
Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Эльведи Нико заработал фол.
2'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта
Боруссия М
78.4% (160)
Ничья:
15.2% (31)
Герта
6.4% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
36.8% (75)
Боруссия М:
23.5% (48)
Ничья:
12.7% (26)
Боруссия М:
11.3% (23)
Герта:
4.9% (10)
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