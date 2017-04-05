Стадион: Боруссия Парк Зрители: 44347
1:0
Конец матча
1:0
16' ГолБенеш Ласло
68' Желтая карточкаТорунарига Джордан
89' Желтая карточкаАзар Торган
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Аллаги Сами пробил головой, вратарь справился с ударом.
94'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
93'
93'
Штарк Никлас из команды Герта остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Каде Юлиус из команды Герта в офсайде
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Штокер Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой слева.
90'
Каде Юлиус из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Шульц Нико
89'
Азар Торган сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
89'
Азар Торган совершает грубый фол. Пекарик Петер был жертвой
88'
Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
87'
87'
Шелбред Пер-Сильян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
87'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
87'
Хан Андре из команды Боруссия М делает подножку. Лангкамп Себастьян заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Хан Андре заработал фол.
85'
Тактическая замена. Бенеш Ласло уходит с поля и его заменяет Хан Андре
84'
Торунарига Джордан наказан за толчок Эльведи Нико
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 44347 болельщиков
82'
82'
Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Ибрахими Траоре из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
81'
81'
81'
Каде Юлиус из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Каде Юлиус
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Вестергор Янник наказан за толчок Торунарига Джордан
80'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Эшвайн Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Дауд Махмуд бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
76'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
76'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Ибрахими Траоре
76'
Эшвайн Александер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
74'
74'
Штокер Валентин из команды Герта делает навес
73'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Вендт Оскар, и мяч снова в игре
71'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
71'
Эльведи Нико из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
70'
70'
Азар Торган отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Пекарик Петер из команды Герта делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
69'
Штокер Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Торунарига Джордан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
68'
Торунарига Джордан совершает грубый фол. Херрман Патрик был жертвой
67'
Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Эшвайн Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Тактическая замена. Харагуси Генки уходит с поля и его заменяет Аллаги Сами
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Азар Торган попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Бенеш Ласло заработал фол.
63'
62'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
62'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
61'
Харагуси Генки наказан за толчок Бенеш Ласло
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Кристенсен Андреас наказан за толчок Торунарига Джордан
59'
Хофманн Йонас пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
59'
59'
59'
59'
Штарк Никлас выбил мяч на угловой.
58'
Хофманн Йонас бьет в штангу и упускает момент забить!
58'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
56'
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Штиндль Ларс, и мяч снова в игре
56'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Калу Саломон из команды Герта бьет головой мимо ворот
55'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
55'
54'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
54'
54'
Хофманн Йонас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
53'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
52'
Штиндль Ларс возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Штиндль Ларс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Штиндль Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
50'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
50'
49'
49'
Азар Торган бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
47'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М подал угловой справа.
46'
Торунарига Джордан выбил мяч на угловой.
46'
Вендт Оскар выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
После штрафного удара, который нанес Калу Саломон, мяч попадает в перекладину
48'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
47'
47'
Торунарига Джордан из команды Герта делает навес
46'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Херрман Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
39'
38'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
38'
Дарида Владимир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Харагуси Генки наказан за толчок Бенеш Ласло
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
33'
33'
Вендт Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Штарк Никлас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М делает навес
33'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
32'
Штокер Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М подал угловой справа.
32'
Штарк Никлас выбил мяч на угловой.
32'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Пекарик Петер из команды Герта остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
29'
Эшвайн Александер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
27'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
26'
26'
26'
Дарида Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Штарк Никлас заработал фол.
23'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
23'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой слева.
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Пекарик Петер, и мяч снова в игре
22'
Штокер Валентин из команды Герта делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Пекарик Петер из команды Герта в офсайде
20'
20'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
19'
18'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
16'
Штиндль Ларс сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бенеш Ласло отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
13'
13'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
13'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
13'
Штиндль Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
12'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
11'
11'
11'
Штокер Валентин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
11'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
11'
Штокер Валентин из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Бенеш Ласло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
8'
8'
Пекарик Петер из команды Герта остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
7'
7'
Вестергор Янник из команды Боруссия М остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Эшвайн Александер из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М подал угловой слева.
5'
Дауд Махмуд бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
4'
4'
Херрман Патрик из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
3'
Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Эльведи Нико заработал фол.
2'
2'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта
Боруссия М
78.4% (160)
Ничья:
15.2% (31)
Герта
6.4% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
36.8% (75)
1:0 Боруссия М:
23.5% (48)
1:1 Ничья:
12.7% (26)
2:0 Боруссия М:
11.3% (23)
1:2 Герта:
4.9% (10)
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