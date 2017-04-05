Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

93' Игрок клуба " Герта " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

91' Штокер Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

91' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

89' Азар Торган сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

88' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Шелбред Пер-Сильян бьет из пределов штрафной и упускает момент!

87' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 44347 болельщиков

82' Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.

82' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Игрок клуба " Герта " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

81' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

80' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

80' Эшвайн Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Дауд Махмуд бьет и мяч от рикошета проходит мимо

76' Игрок клуба " Герта " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

76' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

74' Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.

71' Вратарь парирует удар, который нанес Вендт Оскар , и мяч снова в игре

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

70' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' Удар от ворот произведет Герта

70' Азар Торган отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

70' Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Штокер Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Торунарига Джордан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

67' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Эшвайн Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

64' Азар Торган попал в створ, но вратарь справился с ударом.

63' Игрок клуба " Герта " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

60' Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хофманн Йонас пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу

59' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

59' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хофманн Йонас бьет в штангу и упускает момент забить!

56' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

56' Вратарь парирует удар, который нанес Штиндль Ларс , и мяч снова в игре

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

55' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Герта

54' Хофманн Йонас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

53' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

51' Штиндль Ларс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

51' Штиндль Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

50' Удар от ворот произведет Герта

50' Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

50' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Азар Торган бьет и мяч от рикошета проходит мимо

47' Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.