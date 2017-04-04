Стадион: Рейн Энерги Зрители: 49300
1:0
Конец матча
1:0
53' ГолЙойич Милош
74' Желтая карточкаВольф Мариус
90' Желтая карточкаГачинович Мийат
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Гачинович Мийат получает желтую карточку.
95'
Вальехо Хесус наказан за толчок Модест Антони
94'
Удар от ворот произведет Кельн
94'
Ребич Анте отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
94'
Ощипка Бастиан на финте ушёл от оппонента.
93'
93'
Модест Антони на финте ушёл от оппонента.
92'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Удар от ворот произведет Кельн
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
90'
90'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
90'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
90'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
89'
89'
Вальехо Хесус из команды Айнтрахт Фр делает навес
89'
88'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Модест Антони заработал фол.
87'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает навес
87'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Ощипка Бастиан наказан за толчок Клюнтер Лукас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
84'
Удар от ворот произведет Кельн
84'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Вальехо Хесус заработал фол.
84'
Тактическая замена. Рауш Константин уходит с поля и его заменяет Эзкан Салих
83'
Удар от ворот произведет Кельн
83'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
83'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
82'
Удар от ворот произведет Кельн
82'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
81'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
79'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Абрахам Давид коснулся мяча рукой.
78'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
77'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
77'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
75'
Тактическая замена. Вольф Мариус уходит с поля и его заменяет Ордоньес Андерсон
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
74'
Вольф Мариус получает желтую карточку.
74'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр. Это Хайнц Доминик заработал фол.
73'
Вольф Мариус возвращается на поле, всё в порядке.
73'
72'
Баркок Аймен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Вольф Мариус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Вольф Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Тактическая замена. Клеменс Кристиан уходит с поля и его заменяет Суботич Невен
71'
Соренсен Фредерик из команды Кельн. Это Ребич Анте заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 49300 болельщиков
69'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
68'
68'
Ребич Анте отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
67'
Соренсен Фредерик из команды Кельн. Это Сеферович Харис заработал фол.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Тактическая замена. Фабиан Марко уходит с поля и его заменяет Хргота Бранимир
66'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Рауш Константин заработал фол.
65'
Рауш Константин из команды Кельн. Это Вольф Мариус заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
64'
Гачинович Мийат наказан за толчок Клюнтер Лукас
63'
62'
Клеменс Кристиан наказан за толчок Гачинович Мийат
62'
Тактическая замена. Тавата Талеб уходит с поля и его заменяет Баркок Аймен
62'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Биттенкорт Леонардо заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Кельн
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Рауш Константин возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Рауш Константин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Рауш Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Йойич Милош из команды Кельн делает навес
57'
Клеменс Кристиан наказан за толчок Гачинович Мийат
56'
56'
Рауш Константин из команды Кельн в офсайде
56'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
Йойич Милош атакует сзади соперника. Маскарель Омар пострадал.
54'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Рауш Константин заработал фол.
53'
ГОООООЛ - Йойич Милош из команды Кельн забивает из-за штрафной площади
53'
Йойич Милош отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
53'
53'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
52'
52'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает навес
52'
Маскарель Омар наказан за толчок Биттенкорт Леонардо
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
49'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр. Это Леманн Маттиас заработал фол.
49'
49'
48'
Удар от ворот произведет Кельн
47'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
46'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Клеменс Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
44'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Хектор Йонас выбил мяч подальше от ворот.
43'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хёгер Марко заработал фол.
43'
Гачинович Мийат нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
42'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
40'
40'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
39'
39'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр. Это Клюнтер Лукас заработал фол.
36'
Гачинович Мийат коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
35'
Хайнц Доминик атакует сзади соперника. Фабиан Марко пострадал.
34'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр. Это Йойич Милош заработал фол.
33'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Йойич Милош из команды Кельн делает навес
33'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Кельн
31'
Гачинович Мийат бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
30'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
29'
Удар от ворот произведет Кельн
29'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Леманн Маттиас из команды Кельн. Это Гачинович Мийат заработал фол.
28'
28'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
26'
Ребич Анте попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
После удара головой, который сделал Ребич Анте мяч попадает в перекладину
26'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
23'
23'
Вальехо Хесус из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
22'
Удар от ворот произведет Кельн
22'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
22'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
22'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр играет в стеночку. Вольф Мариус был стеночкой.
21'
21'
Йойич Милош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
20'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Клюнтер Лукас заработал фол.
20'
20'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
20'
Удар от ворот произведет Кельн
19'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр наносит неточный удар с лета
19'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает навес
19'
19'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Йойич Милош из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
18'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Маскарель Омар заработал фол.
17'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
15'
Модест Антони из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
13'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
13'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
12'
Удар от ворот произведет Кельн
12'
Ощипка Бастиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
11'
Хайнц Доминик из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Ребич Анте.
11'
11'
Хайнц Доминик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Модест Антони из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
10'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр. Это Рауш Константин заработал фол.
10'
Рауш Константин на финте ушёл от оппонента.
8'
Хорн Тимо выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
6'
Йойич Милош из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
5'
Модест Антони из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Маскарель Омар.
3'
3'
Ощипка Бастиан выбил мяч подальше от ворот.
3'
2'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр
Кёльн
77.9% (162)
Ничья:
17.8% (37)
Айнтрахт Фр
4.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кёльн:
39.4% (82)
2:1 Кёльн:
28.4% (59)
1:1 Ничья:
14.9% (31)
2:0 Кёльн:
5.3% (11)
1:2 Айнтрахт Фр:
2.9% (6)
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