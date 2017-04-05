Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 12800
1:2
Конец матча
0:1
21' ГолAbdenasser El Khayati
1:1
25' ГолУларе Обби
1:2
42' ГолХавенар Майк
58' Желтая карточкаХайе Том
90' Желтая карточкаБекер Шеральдо
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 12800 болельщиков
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
96'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Бекер Шеральдо зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
94'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
93'
Фран Соль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
93'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает отличный навес.
92'
Фалкенбург Эрик исполняет штрафной удар, но его блокируют
92'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ван Анхолт Пеле.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фернандес Гюйон возвращается на поле, всё в порядке.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Фернандес Гюйон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
89'
Фернандес Гюйон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Лахман Даррил из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Фернандес Гюйон.
87'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Бёгелсдейк Том
87'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
87'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
86'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Баккер Данни.
86'
86'
Питерс Йорденс из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Лифтинк Эльмо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
84'
84'
84'
Фалкенбург Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ойо Фунсо.
84'
84'
82'
81'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II в офсайде
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Хавенар Майк получил травму и заменен. Фернандес Гюйон выходит на поле.
79'
79'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
78'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает навес
78'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
77'
77'
Кали Анур бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Тактическая замена. Катуку Тшиманга уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
74'
Тактическая замена. Дюплан Эдуар уходит с поля и его заменяет Волтерс Рэнди
73'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
72'
72'
Фалкенбург Эрик нанёс удар по воротам.
72'
Хавенар Майк пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Кали Анур коснулся мяча рукой.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Уларе Обби получил травму и заменен. Фран Соль выходит на поле.
66'
Уларе Обби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Уларе Обби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Уларе Обби пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает навес
64'
64'
Хавенар Майк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Уларе Обби из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
Лахман Даррил выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
58'
Хайе Том получает желтую карточку.
58'
Хайе Том из команды Виллем II. Это Баккер Данни заработал фол.
58'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Кру Йорди.
57'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
56'
Лахман Даррил из команды Виллем II в офсайде
56'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
53'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II в офсайде
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Фалкенбург Эрик, и мяч снова в игре
53'
53'
Уларе Обби из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
53'
Питерс Йорденс выбил мяч подальше от ворот.
52'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
51'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
51'
Питерс Йорденс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Ойо Фунсо атакует сзади соперника. Дюплан Эдуар пострадал.
48'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
47'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг делает навес
47'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
47'
Абденассер Кайати нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
46'
Уларе Обби из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Майсснер Томас.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Фалкенбург Эрик бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
48'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
46'
Уларе Обби из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
45'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
42'
Дюплан Эдуар сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хавенар Майк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
42'
Фалкенбург Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает неудачный навес.
40'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
39'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
36'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
36'
Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
36'
36'
36'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
35'
Хавенар Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
32'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
31'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
30'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Йоппен Гус получил травму и заменен. Катуку Тшиманга выходит на поле.
29'
Йоппен Гус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Йоппен Гус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Уларе Обби из команды Виллем II добил мяч в ворота.
25'
Цвинкелс Роберт ошибается в защите.
25'
После удара головой, который нанес Ван Анхолт Пеле, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
25'
25'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
24'
Уларе Обби попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Фалкенбург Эрик исполняет штрафной удар, но его блокируют
22'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
21'
Дюплан Эдуар сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абденассер Кайати записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Абденассер Кайати на финте ушёл от оппонента.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
18'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II в офсайде
17'
17'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
17'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
16'
Малоне Дион бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Кру Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
15'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
15'
15'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
13'
13'
Йоппен Гус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Уларе Обби из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
8'
Кру Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает навес
6'
5'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
4'
4'
Уларе Обби имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
4'
Йоппен Гус из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
Фалкенбург Эрик имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Фалкенбург Эрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
2'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Лахман Даррил.
1'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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