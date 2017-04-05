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Стадион: Зрители: 12800
Виллем II
1:2
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
0:1
21' Гол
Abdenasser El Khayati
1:1
25' Гол
Уларе Обби
1:2
42' Гол
Хавенар Майк
58' Желтая карточка
Хайе Том
90' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 12800 болельщиков
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
96'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
94'
Бекер Шеральдо зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.

94'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Фран Соль из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
94'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
93'
Фран Соль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
93'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает отличный навес.
92'
Фалкенбург Эрик исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
92'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ван Анхолт Пеле.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
90'
Фернандес Гюйон возвращается на поле, всё в порядке.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Фернандес Гюйон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
89'
Фернандес Гюйон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Лахман Даррил из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Фернандес Гюйон.
87'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Бёгелсдейк Том
87'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
87'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
86'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Баккер Данни.
86'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
86'
Питерс Йорденс из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
85'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой справа.
85'
Лифтинк Эльмо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Угловой
85'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
84'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фалкенбург Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ойо Фунсо.
84'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Удар от ворот произведет Виллем II
Офсайд
81'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II в офсайде
81'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
81'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Хавенар Майк получил травму и заменен. Фернандес Гюйон выходит на поле.
79'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
79'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
78'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает навес
78'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
77'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
77'
Кали Анур бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Тактическая замена. Катуку Тшиманга уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
74'
Тактическая замена. Дюплан Эдуар уходит с поля и его заменяет Волтерс Рэнди
73'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
72'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
72'
Фалкенбург Эрик нанёс удар по воротам.
72'
Хавенар Майк пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
69'
Кали Анур коснулся мяча рукой.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Уларе Обби получил травму и заменен. Фран Соль выходит на поле.
Травма, повреждение
66'
Уларе Обби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
65'
Уларе Обби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Уларе Обби пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает навес
64'
Удар от ворот произведет Виллем II
64'
Хавенар Майк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Уларе Обби из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
Лахман Даррил выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Желтая карточка
58'
Хайе Том получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Хайе Том из команды Виллем II. Это Баккер Данни заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Кру Йорди.
57'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
Офсайд
56'
Лахман Даррил из команды Виллем II в офсайде
56'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
55'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Кру Йорди из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
Офсайд
53'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II в офсайде
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Фалкенбург Эрик, и мяч снова в игре
53'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Уларе Обби из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
53'
Питерс Йорденс выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
52'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
51'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
51'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
51'
Питерс Йорденс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
49'
Ойо Фунсо атакует сзади соперника. Дюплан Эдуар пострадал.
48'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
47'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
47'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
47'
Абденассер Кайати нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Уларе Обби из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Майсснер Томас.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Фалкенбург Эрик бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
48'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
46'
Уларе Обби из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
45'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Удар от ворот произведет Виллем II
44'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
42'
Дюплан Эдуар сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хавенар Майк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
42'
Фалкенбург Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
41'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает неудачный навес.
40'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
39'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Фол, нарушение
36'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
36'
Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
36'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
35'
Хавенар Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
32'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
31'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
30'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Йоппен Гус получил травму и заменен. Катуку Тшиманга выходит на поле.
Травма, повреждение
29'
Йоппен Гус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Йоппен Гус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
25'
Уларе Обби из команды Виллем II добил мяч в ворота.
25'
Цвинкелс Роберт ошибается в защите.
25'
После удара головой, который нанес Ван Анхолт Пеле, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
25'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
24'
Уларе Обби попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Фалкенбург Эрик исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
22'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
21'
Дюплан Эдуар сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абденассер Кайати записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Абденассер Кайати на финте ушёл от оппонента.
20'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
20'
Хайе Том из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
19'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
19'
Кали Анур из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
Офсайд
18'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II в офсайде
17'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
17'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
16'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
16'
Малоне Дион бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Кру Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
15'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
15'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
15'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
14'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
13'
Йоппен Гус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Уларе Обби из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
9'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Кру Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает навес
6'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
4'
Уларе Обби имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
4'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
4'
Йоппен Гус из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
3'
Фалкенбург Эрик имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Фалкенбург Эрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Кру Йорди из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
2'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Лахман Даррил.
Фол, нарушение
1'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Виллем II
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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