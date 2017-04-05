Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
8:0
Конец матча
1:0
9' ГолТоорнстра Йенс
2:0
15' ГолЭлия Эльеро
3:0
30' ГолКёйт Дирк
4:0
41' ГолТоорнстра Йенс
5:0
45' ГолВан дер Хейден Ян-Ари
6:0
50' ГолБоттегин Эрик
7:0
72' ГолКрамер Михил
8:0
90' ГолТоорнстра Йенс
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
92'
92'
Вейинович Марко из команды Фейеноорд делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Крамер Михил из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
90'
Крамер Михил сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
89'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Ван дер Хейден Ян-Ари заработал фол.
88'
Де Когел Леон из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Нелом Микел заработал фол.
87'
86'
86'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
84'
84'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
84'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает навес
83'
83'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает навес
83'
83'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ману Элвис получил травму и заменен. Де Когел Леон выходит на поле.
81'
Ману Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс отвел угрозу отличным подкатом
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Кёйт Дирк, и мяч снова в игре
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
79'
78'
78'
Тоорнстра Йенс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс отвел угрозу отличным подкатом
76'
Эль-Ахмади Карим на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Вейинович Марко
74'
74'
Кёйт Дирк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Крамер Михил из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
72'
72'
71'
71'
71'
Тео Звартед выбил мяч на угловой.
71'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд делает навес
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
70'
70'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
70'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд делает навес
69'
Тактическая замена. Ниукоп Барт уходит с поля и его заменяет Хамер Густаво
67'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Дёйтс Сандер заработал фол.
66'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
65'
64'
63'
Крамер Михил нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Ханссон Эмиль
59'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Joey Groenbast выбил мяч подальше от ворот.
58'
58'
Тоорнстра Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
57'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Ману Элвис
56'
56'
Ману Элвис наказан за толчок Ниукоп Барт
55'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
55'
Схенк Ксандро выбил мяч на угловой.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
55'
54'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
54'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
53'
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
52'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
52'
Игроки ФК "Гоу Эхед Иглс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу одноклубнику.
51'
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Боттегин Эрик из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
50'
Схенк Ксандро выбил мяч на угловой.
50'
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
46'
Сук Йоэй из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Кёйт Дирк заработал фол.
46'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Sebastien Locigno
46'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ван дер Хейден Ян-Ари!
45'
Фишер Сандер ошибается в защите.
45'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Кроули Дэниэл атакует сзади соперника. Кёйт Дирк пострадал.
43'
43'
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Крамер Михил не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
41'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд добил мяч в ворота.
41'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
Хендрикс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
38'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
38'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
38'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
38'
36'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
35'
Крамер Михил из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
35'
34'
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
32'
Нелом Микел из команды Фейеноорд в офсайде
32'
32'
31'
31'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Ману Элвис на финте ушёл от оппонента.
30'
Бергёйс Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Крамер Михил сделал результативную передачу.
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кёйт Дирк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
29'
29'
29'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
28'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
27'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
27'
27'
Крамер Михил бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
26'
26'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
26'
25'
25'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
25'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
24'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
24'
23'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
Бергёйс Стивен выбил мяч подальше от ворот.
21'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
19'
19'
19'
19'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Элия Эльеро наказан за толчок Joey Groenbast
18'
Бергёйс Стивен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
17'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Ван дер Хейден Ян-Ари сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Элия Эльеро отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
14'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
13'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
12'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
12'
11'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
10'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
8'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Антониа Ярхинио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
6'
6'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
5'
После дальнего удара, который нанес Бергёйс Стивен мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
4'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
3'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игроки ФК "Гоу Эхед Иглс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
3'
2'
2'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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