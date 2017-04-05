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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
8:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
9' Гол
Тоорнстра Йенс
2:0
15' Гол
Элия Эльеро
3:0
30' Гол
Кёйт Дирк
4:0
41' Гол
Тоорнстра Йенс
5:0
45' Гол
Ван дер Хейден Ян-Ари
6:0
50' Гол
Боттегин Эрик
7:0
72' Гол
Крамер Михил
8:0
90' Гол
Тоорнстра Йенс
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
92'
Крамер Михил из команды Фейеноорд в офсайде
92'
Вейинович Марко из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
91'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд в офсайде

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Крамер Михил из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
90'
Крамер Михил сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
90'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
89'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Ван дер Хейден Ян-Ари заработал фол.
Офсайд
88'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд в офсайде
Фол, нарушение
88'
Де Когел Леон из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Нелом Микел заработал фол.
87'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
87'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
86'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
84'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
84'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает навес
83'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает навес
83'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
82'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ману Элвис получил травму и заменен. Де Когел Леон выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Ману Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс отвел угрозу отличным подкатом
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Кёйт Дирк, и мяч снова в игре
80'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
79'
Крамер Михил из команды Фейеноорд в офсайде
78'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
78'
Тоорнстра Йенс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс отвел угрозу отличным подкатом
76'
Эль-Ахмади Карим на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Вейинович Марко
Офсайд
74'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд в офсайде
74'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
74'
Кёйт Дирк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Крамер Михил из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
72'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
72'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
71'
Тео Звартед выбил мяч на угловой.
71'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд делает навес
70'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
70'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
70'
Хамер Густаво из команды Фейеноорд делает навес
69'
Тактическая замена. Ниукоп Барт уходит с поля и его заменяет Хамер Густаво
Фол, нарушение
67'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Дёйтс Сандер заработал фол.
Офсайд
66'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
65'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
65'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
63'
Крамер Михил нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
61'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Ханссон Эмиль
59'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Joey Groenbast выбил мяч подальше от ворот.
58'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
58'
Тоорнстра Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
57'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Ману Элвис
56'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
Фол, нарушение
56'
Ману Элвис наказан за толчок Ниукоп Барт
55'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
55'
Схенк Ксандро выбил мяч на угловой.
55'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
55'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
54'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
52'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
52'
Игроки ФК "Гоу Эхед Иглс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу одноклубнику.
51'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
Угловой
50'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Боттегин Эрик из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
50'
Схенк Ксандро выбил мяч на угловой.
50'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
Фол, нарушение
46'
Сук Йоэй из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Кёйт Дирк заработал фол.
46'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Sebastien Locigno
46'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ван дер Хейден Ян-Ари!
45'
Фишер Сандер ошибается в защите.
45'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Кроули Дэниэл атакует сзади соперника. Кёйт Дирк пострадал.
43'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Крамер Михил не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Описание гола
41'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд добил мяч в ворота.
41'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
41'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Хендрикс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
39'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
38'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
38'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
38'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
36'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
35'
Крамер Михил из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
35'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
34'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
Офсайд
32'
Нелом Микел из команды Фейеноорд в офсайде
32'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
32'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
31'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
31'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Ману Элвис на финте ушёл от оппонента.
30'
Бергёйс Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Крамер Михил сделал результативную передачу.
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кёйт Дирк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
29'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
28'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
28'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
27'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
27'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
27'
Крамер Михил бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
26'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
26'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
25'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
25'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
25'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
24'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
24'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
22'
Крамер Михил из команды Фейеноорд в офсайде
22'
Бергёйс Стивен выбил мяч подальше от ворот.
21'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
19'
Крамер Михил из команды Фейеноорд в офсайде
19'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
19'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
18'
Элия Эльеро наказан за толчок Joey Groenbast
18'
Бергёйс Стивен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Ван дер Хейден Ян-Ари сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Элия Эльеро отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
14'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
13'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
12'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
12'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
10'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
9'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
8'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
8'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Антониа Ярхинио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
7'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
7'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
6'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
6'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
После дальнего удара, который нанес Бергёйс Стивен мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
4'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
4'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
3'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игроки ФК "Гоу Эхед Иглс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
2'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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