Стадион: Сент-Мэрис Зрители: 29968
3:1
Конец матча
0:1
31' ГолБентеке Кристиан
1:1
45' ГолРедмонд Натан
71' Желтая карточкаРомеу Ориоль
79' Желтая карточкаСедрик Соареш
2:1
84' ГолЙосида Майя
3:1
85' ГолУорд-Праус Джеймс
88' Желтая карточкаБентеке Кристиан
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Келли Мартин
93'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
93'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас в офсайде
93'
Тадич Душан из команды Саутгемптон. Это Уорд Джоэл заработал фол.
93'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Панчеон Джейсон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
91'
Йосида Майя из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Редмонд Натан уходит с поля и его заменяет Родригес Джей
89'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает подножку. Сако Бакари заработал фол.
88'
Тактическая замена. Миливоевич Лука уходит с поля и его заменяет Фламини Матьё
88'
Бентеке Кристиан получает желтую карточку за грубое нарушение
88'
Бентеке Кристиан коснулся мяча рукой.
88'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
87'
87'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
87'
Тактическая замена. Дэвис Стивен уходит с поля и его заменяет Хёйбьерг Пьер-Эмиль
85'
Седрик Соареш сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уорд-Праус Джеймс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
85'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
85'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Стивенс Джек сделал результативную передачу.
84'
Йосида Майя из команды Саутгемптон добил мяч в ворота.
84'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
84'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
84'
Редмонд Натан на финте ушёл от оппонента.
83'
Дэвис Стивен возвращается на поле, всё в порядке.
83'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Дэвис Стивен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
81'
Дэвис Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Дэвис Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Дэвис Стивен имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
81'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас
81'
80'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
79'
Седрик Соареш получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Сако Бакари заработал фол.
78'
Йосида Майя пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
77'
Ромеу Ориоль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
76'
76'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
76'
76'
Дэвис Стивен выбил мяч на угловой.
76'
76'
Делэйни Дамьен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Келли Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Редмонд Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
71'
Ромеу Ориоль получает желтую карточку.
71'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
71'
Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Лонг Шейн наказан за толчок Келли Мартин
70'
68'
Лонг Шейн коснулся мяча рукой.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 29968 болельщиков
67'
67'
Тадич Душан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Сако Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Дэвис Стивен на финте ушёл от оппонента.
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
66'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
66'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
66'
Лонг Шейн имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
66'
Лонг Шейн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
66'
65'
65'
ШТАНГА! Келли Мартин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
65'
64'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Сако Бакари заработал фол.
64'
64'
Седрик Соареш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
63'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Панчеон Джейсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
61'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас отвел угрозу отличным подкатом
61'
Дэвис Стивен на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Ромеу Ориоль наказан за толчок Делэйни Дамьен
60'
Делэйни Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Келли Мартин выбил мяч на угловой.
59'
59'
58'
Тактическая замена. Шлупп Джеффри уходит с поля и его заменяет Делэйни Дамьен
58'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
57'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Сако Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Сахо Мамаду сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
55'
Лонг Шейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Бентеке Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
52'
52'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает навес
52'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
52'
51'
51'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает навес
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Седрик Соареш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Уорд-Праус Джеймс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
49'
49'
49'
Тадич Душан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
48'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Стивенс Джек заработал фол.
48'
После дальнего удара, который нанес Бентеке Кристиан мяч отбит вратарем
47'
46'
46'
Кабай Йоан получил травму и заменен. Сако Бакари выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Дэвис Стивен сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
45'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Стивенс Джек заработал фол.
42'
Тадич Душан из команды Саутгемптон в офсайде
41'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Седрик Соареш заработал фол.
40'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает подножку. Панчеон Джейсон заработал фол.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
39'
39'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
39'
38'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
38'
Седрик Соареш выбил мяч на угловой.
38'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
37'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Панчеон Джейсон заработал фол.
36'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
33'
33'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
33'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
33'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
32'
31'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
31'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас добил мяч в ворота.
31'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
31'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
28'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Кабай Йоан наказан за толчок Маккуин Сэм
27'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
26'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Стивенс Джек
26'
25'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
25'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лонг Шейн заработал фол.
24'
24'
Бентеке Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Бентеке Кристиан на финте ушёл от оппонента.
23'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
23'
23'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
21'
21'
Миливоевич Лука выбил мяч на угловой.
21'
20'
После удара головой, который сделал Редмонд Натан мяч выносится вратарем на угловой
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
18'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
13'
После штрафного удара, который произвел Миливоевич Лука мяч попадает в штангу
12'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
12'
Лонг Шейн наказан за толчок Бентеке Кристиан
11'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает навес
11'
10'
Уорд Джоэл выбил мяч на угловой.
10'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
8'
8'
Седрик Соареш выбил мяч на угловой.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
6'
Ромеу Ориоль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Лонг Шейн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
2'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас
Саутгемптон
71.4% (147)
Ничья:
19.9% (41)
Кристал Пэлас
8.7% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Саутгемптон:
35% (72)
2:1 Саутгемптон:
27.7% (57)
1:1 Ничья:
17.5% (36)
2:0 Саутгемптон:
6.3% (13)
1:2 Кристал Пэлас:
5.8% (12)
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