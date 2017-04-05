Второй тайм

95' Судья свистит, и матч окончен

95' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

93' Игроки ФК " Саутгемптон " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

92' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Панчеон Джейсон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

91' [4] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

89' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бентеке Кристиан получает желтую карточку за грубое нарушение

88' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уорд-Праус Джеймс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

85' Игроки ФК " Саутгемптон " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

83' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Дэвис Стивен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

81' Дэвис Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Дэвис Стивен имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

79' Седрик Соареш получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Ромеу Ориоль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

76' Удар от ворот произведет Саутгемптон

76' Делэйни Дамьен бьет и мяч от рикошета проходит мимо

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

74' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

72' Келли Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Редмонд Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

67' Сегодняшная посещаемость составляет 29968 болельщиков

67' Тадич Душан бьет из пределов штрафной и упускает момент!

67' Сако Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок клуба " Саутгемптон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

66' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Лонг Шейн имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.

66' Лонг Шейн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

65' Заха Уилфрид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

65' ШТАНГА! Келли Мартин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.

65' Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Седрик Соареш бьет из пределов штрафной и упускает момент!

63' Удар от ворот произведет Саутгемптон

63' Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Панчеон Джейсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

60' Делэйни Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Саутгемптон

57' Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сако Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Сахо Мамаду сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

55' Лонг Шейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

54' Игрок клуба " Кристал Пэлас " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

53' Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бентеке Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо

52' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.

51' Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!

51' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.

50' Седрик Соареш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

50' Уорд-Праус Джеймс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

49' Игрок клуба " Саутгемптон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

49' Игрок клуба " Саутгемптон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

48' После дальнего удара, который нанес Бентеке Кристиан мяч отбит вратарем

47' Удар от ворот произведет Саутгемптон

46' Игрок клуба " Саутгемптон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.