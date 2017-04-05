  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 29968
Саутгемптон
3:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
0:1
31' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
45' Гол
Редмонд Натан
71' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
79' Желтая карточка
Седрик Соареш
2:1
84' Гол
Йосида Майя
3:1
85' Гол
Уорд-Праус Джеймс
88' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
94'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Келли Мартин
93'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
Офсайд
93'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас в офсайде

Фол, нарушение
93'
Тадич Душан из команды Саутгемптон. Это Уорд Джоэл заработал фол.
93'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
92'
Панчеон Джейсон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
91'
Йосида Майя из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Редмонд Натан уходит с поля и его заменяет Родригес Джей
89'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
89'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает подножку. Сако Бакари заработал фол.
88'
Тактическая замена. Миливоевич Лука уходит с поля и его заменяет Фламини Матьё
Желтая карточка
88'
Бентеке Кристиан получает желтую карточку за грубое нарушение
Фол, нарушение
88'
Бентеке Кристиан коснулся мяча рукой.
88'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
87'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
87'
Тактическая замена. Дэвис Стивен уходит с поля и его заменяет Хёйбьерг Пьер-Эмиль
85'
Седрик Соареш сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уорд-Праус Джеймс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
85'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
85'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Стивенс Джек сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Йосида Майя из команды Саутгемптон добил мяч в ворота.
84'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
84'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
84'
Редмонд Натан на финте ушёл от оппонента.
Травма, повреждение
83'
Дэвис Стивен возвращается на поле, всё в порядке.
83'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
Травма, повреждение
83'
Дэвис Стивен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
81'
Дэвис Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Дэвис Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Дэвис Стивен имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
81'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас
81'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
Фол, нарушение
80'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
79'
Седрик Соареш получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
79'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Сако Бакари заработал фол.
78'
Йосида Майя пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
78'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
77'
Ромеу Ориоль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
76'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
76'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
Угловой
76'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
76'
Дэвис Стивен выбил мяч на угловой.
Угловой
76'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
76'
Делэйни Дамьен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
75'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Келли Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
72'
Редмонд Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Ромеу Ориоль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
71'
Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
70'
Лонг Шейн наказан за толчок Келли Мартин
70'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
Фол, нарушение
68'
Лонг Шейн коснулся мяча рукой.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 29968 болельщиков
67'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
67'
Тадич Душан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Сако Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
67'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
67'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Дэвис Стивен на финте ушёл от оппонента.
66'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
66'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
66'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
66'
Лонг Шейн имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
66'
Лонг Шейн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
66'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
65'
Заха Уилфрид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
ШТАНГА! Келли Мартин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
65'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Сако Бакари заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
64'
Седрик Соареш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
63'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
62'
Панчеон Джейсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
61'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас отвел угрозу отличным подкатом
61'
Дэвис Стивен на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
60'
Ромеу Ориоль наказан за толчок Делэйни Дамьен
60'
Делэйни Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
59'
Келли Мартин выбил мяч на угловой.
59'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
59'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
58'
Тактическая замена. Шлупп Джеффри уходит с поля и его заменяет Делэйни Дамьен
58'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
57'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
57'
Сако Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
56'
Сахо Мамаду сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
55'
Лонг Шейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
53'
Бентеке Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
53'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
52'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает навес
52'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
51'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
51'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает навес
50'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Седрик Соареш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Уорд-Праус Джеймс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
49'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
49'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Тадич Душан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Стивенс Джек заработал фол.
48'
После дальнего удара, который нанес Бентеке Кристиан мяч отбит вратарем
47'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
46'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кабай Йоан получил травму и заменен. Сако Бакари выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Дэвис Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
45'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
43'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Стивенс Джек заработал фол.
Офсайд
42'
Тадич Душан из команды Саутгемптон в офсайде
Фол, нарушение
41'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Седрик Соареш заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает подножку. Панчеон Джейсон заработал фол.
40'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
39'
Заха Уилфрид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
39'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
Угловой
38'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
38'
Седрик Соареш выбил мяч на угловой.
38'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Панчеон Джейсон заработал фол.
36'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
35'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
35'
Заха Уилфрид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
33'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
33'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
Фол, нарушение
33'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
31'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас добил мяч в ворота.
31'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
31'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
28'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
Фол, нарушение
28'
Кабай Йоан наказан за толчок Маккуин Сэм
27'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
27'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
26'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Стивенс Джек
26'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
25'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
25'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
24'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лонг Шейн заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
24'
Бентеке Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Бентеке Кристиан на финте ушёл от оппонента.
23'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
23'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
23'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
21'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
21'
Миливоевич Лука выбил мяч на угловой.
Угловой
21'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
20'
После удара головой, который сделал Редмонд Натан мяч выносится вратарем на угловой
20'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
18'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
14'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
13'
После штрафного удара, который произвел Миливоевич Лука мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
12'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Лонг Шейн наказан за толчок Бентеке Кристиан
11'
Маккуин Сэм из команды Саутгемптон делает навес
Угловой
11'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
10'
Уорд Джоэл выбил мяч на угловой.
10'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
8'
Седрик Соареш выбил мяч на угловой.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
6'
Ромеу Ориоль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Лонг Шейн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
2'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
Угловой
2'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас
Саутгемптон
71.4% (147)
Ничья:
19.9% (41)
Кристал Пэлас
8.7% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
35% (72)
Саутгемптон:
27.7% (57)
Ничья:
17.5% (36)
Саутгемптон:
6.3% (13)
Кристал Пэлас:
5.8% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация