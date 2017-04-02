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Стадион:
Челси
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Манчестер Сити, который состоится 05.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Челси
65.9% (54)
Ничья:
20.7% (17)
Манчестер Сити
13.4% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
46.3% (38)
Ничья:
15.9% (13)
Челси:
8.5% (7)
Манчестер Сити:
7.3% (6)
Ничья:
4.9% (4)
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