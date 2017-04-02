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Стадион:
Ливерпуль
 
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Борнмут
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Борнмут, который состоится 05.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль
91.5% (75)
Ничья:
4.9% (4)
Борнмут
3.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
39% (32)
Ливерпуль:
15.9% (13)
Ливерпуль:
15.9% (13)
Ливерпуль:
9.8% (8)
Ливерпуль:
7.3% (6)
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