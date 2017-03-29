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Стадион: Гролс Весте
Предыдущие игры
Твенте (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 02.04.2017 Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс Э
- 17.03.2017 Рода 0:3 Твенте Э
- 12.03.2017 Аякс 3:0 Твенте Э
- 04.03.2017 Твенте 2:1 Виллем II Э
- 24.02.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Э
- 18.02.2017 Твенте 1:0 Херенвен Э
- 12.02.2017 Эксельсиор 1:1 Твенте Э
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 ПЕК Зволле 1:2 Твенте Э
- 20.01.2017 Твенте 1:0 Хераклес Э
- 15.01.2017 Витесс 3:1 Твенте Э
- 17.12.2016 Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 04.12.2016 Виллем II 0:0 Твенте Э
- 26.11.2016 НЕК Неймеген 3:2 Твенте Э
- 20.11.2016 Твенте 1:1 Утрехт Э
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Э
- 28.10.2016 Твенте 0:0 Рода Э
- 22.10.2016 Гоу Эхед Иглс 0:2 Твенте Э
- 16.10.2016 Твенте 2:2 ПЕК Зволле Э
ПСВ (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 01.04.2017 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Э
- 18.03.2017 ПСВ 1:0 Витесс Э
- 11.03.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 ПСВ Э
- 04.03.2017 ПСВ 4:0 Рода Э
- 26.02.2017 Фейеноорд 2:1 ПСВ Э
- 18.02.2017 ПСВ 3:1 НЕК Неймеген Э
- 12.02.2017 ПСВ 3:0 Утрехт Э
- 04.02.2017 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Э
- 28.01.2017 Хераклес 1:2 ПСВ Э
- 22.01.2017 ПСВ 4:3 Херенвен Э
- 14.01.2017 ПСВ 2:0 Эксельсиор Э
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
- 10.12.2016 ПСВ 1:0 Гоу Эхед Иглс Э
- 03.12.2016 Рода 0:0 ПСВ Э
- 26.11.2016 ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 19.11.2016 Виллем II 0:0 ПСВ Э
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Э
- 29.10.2016 Витесс 0:2 ПСВ Э
- 22.10.2016 ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Э
- 15.10.2016 ПСВ 1:1 Хераклес Э
Последние игры между собой
Твенте: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие
- 24.01.2016 ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие
- 24.10.2015 Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие
- 04.04.2015 Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие
- 14.12.2014 ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие
- 08.02.2014 ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие
- 14.09.2013 Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие
- 12.05.2013 Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие
- 09.12.2012 ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие
- 04.03.2012 ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие
- 22.12.2011 Твенте 1:2 ПСВ Кубок
- 29.10.2011 Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие
- 02.04.2011 Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие
- 26.01.2011 Твенте 2:1 ПСВ Кубок
- 30.10.2010 ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие
- 20.03.2010 ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие
- 09.08.2009 Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие
- 08.03.2009 Твенте 1:1 ПСВ Премьер-лига
- 27.12.2008 ПСВ 0:0 Твенте Премьер-лига
- 13.04.2008 ПСВ 1:1 Твенте Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|28
|22
|3
|3
|69 - 19
|69
|2.
|Аякс
|28
|20
|6
|2
|58 - 18
|66
|3.
|ПСВ
|28
|19
|7
|2
|54 - 18
|64
|4.
|Утрехт
|29
|14
|8
|7
|46 - 34
|50
|5.
|Витесс
|28
|12
|6
|10
|43 - 34
|42
|6.
|АЗ Алкмаар
|28
|10
|12
|6
|47 - 40
|42
|7.
|Твенте
|28
|11
|8
|9
|39 - 37
|41
|8.
|Херенвен
|29
|11
|7
|11
|49 - 40
|40
|9.
|Хераклес
|28
|9
|7
|12
|41 - 47
|34
|10.
|Виллем II
|28
|8
|9
|11
|25 - 32
|33
|11.
|ПЕК Зволле
|28
|8
|7
|13
|31 - 51
|31
|12.
|Гронинген
|28
|6
|12
|10
|36 - 40
|30
|13.
|НЕК Неймеген
|28
|7
|7
|14
|27 - 47
|28
|14.
|Спарта Роттердам
|29
|7
|7
|15
|35 - 53
|28
|15.
|АДО Ден Хааг
|28
|7
|4
|17
|25 - 49
|25
|16.
|Эксельсиор
|29
|5
|10
|14
|34 - 54
|25
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|28
|6
|5
|17
|28 - 49
|23
|18.
|Рода
|28
|4
|11
|13
|19 - 44
|23
-
До начала матча осталось 1 день 13 часов 59 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Твенте - ПСВ, который состоится 06.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Твенте - ПСВ, который состоится 06.04.2017.
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Прогнозы на матч Твенте - ПСВ
Твенте
5.4% (3)
Ничья:
12.5% (7)
ПСВ
82.1% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСВ:
41.1% (23)
0:1 ПСВ:
17.9% (10)
0:2 ПСВ:
14.3% (8)
1:1 Ничья:
8.9% (5)
2:1 Твенте:
5.4% (3)
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