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Стадион:
Твенте
 
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ПСВ
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 13 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Твенте - ПСВ, который состоится 06.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Твенте - ПСВ
Твенте
5.4% (3)
Ничья:
12.5% (7)
ПСВ
82.1% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСВ:
41.1% (23)
ПСВ:
17.9% (10)
ПСВ:
14.3% (8)
Ничья:
8.9% (5)
Твенте:
5.4% (3)
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