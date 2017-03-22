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Стадион:
Крылья Советов
 
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Амкар
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Амкар, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Амкар
Крылья Советов
50% (35)
Ничья:
44.3% (31)
Амкар
5.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.6% (27)
Крылья Советов:
24.3% (17)
Крылья Советов:
14.3% (10)
Крылья Советов:
8.6% (6)
Ничья:
5.7% (4)
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