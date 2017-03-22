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Стадион: Металлург (Самара)
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Крылья Советов (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 19.03.2017 Крылья Советов 0:0 Ростов ПЛ
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 05.12.2016 Краснодар 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2016 Крылья Советов 3:0 Томь ПЛ
- 31.10.2016 Оренбург 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 21.10.2016 Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 15.10.2016 Рубин 3:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.10.2016 Крылья Советов 2:1 Анжи ПЛ
- 26.09.2016 Амкар 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 18.09.2016 Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2016 Ростов 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.08.2016 Крылья Советов 0:1 Уфа ПЛ
- 21.08.2016 Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 13.08.2016 Крылья Советов 1:1 Краснодар ПЛ
- 08.08.2016 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 31.07.2016 Терек 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 10.07.2016 Крылья Советов 0:1 Стяуа ТМК
Амкар (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.04.2017 Амкар 1:1 Терек ПЛ
- 18.03.2017 Томь 1:0 Амкар ПЛ
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 05.03.2017 Урал 1:0 Амкар ПЛ
- 05.12.2016 Амкар 3:0 Оренбург ПЛ
- 01.12.2016 Анжи 3:1 Амкар ПЛ
- 26.11.2016 Амкар 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 20.11.2016 Спартак Москва 1:0 Амкар ПЛ
- 06.11.2016 ЦСКА Москва 2:2 Амкар ПЛ
- 29.10.2016 Амкар 1:0 Ростов ПЛ
- 23.10.2016 Краснодар 1:0 Амкар ПЛ
- 15.10.2016 Амкар 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 02.10.2016 Уфа 1:1 Амкар ПЛ
- 26.09.2016 Амкар 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 17.09.2016 Терек 1:3 Амкар ПЛ
- 10.09.2016 Амкар 1:0 Томь ПЛ
- 27.08.2016 Зенит 3:0 Амкар ПЛ
- 21.08.2016 Амкар 1:0 Урал ПЛ
- 15.08.2016 Оренбург 0:0 Амкар ПЛ
- 07.08.2016 Амкар 2:0 Анжи ПЛ
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Амкар: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
- 26.09.2016 Амкар 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 28.11.2015 Крылья Советов 0:0 Амкар Премьер-лига
- 01.08.2015 Амкар 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 25.04.2014 Крылья Советов 2:2 Амкар Премьер-лига
- 04.08.2013 Амкар 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 08.12.2012 Амкар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 20.08.2012 Крылья Советов 0:2 Амкар Премьер-лига
- 14.04.2012 Крылья Советов 2:1 Амкар Премьер-лига
- 06.03.2012 Амкар 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.08.2011 Крылья Советов 1:1 Амкар Премьер-лига
- 02.04.2011 Амкар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 18.09.2010 Амкар 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 26.04.2010 Крылья Советов 1:1 Амкар Премьер-лига
- 02.08.2009 Амкар 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 21.03.2009 Крылья Советов 1:0 Амкар Премьер-лига
- 20.09.2008 Амкар 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 02.05.2008 Крылья Советов 2:0 Амкар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|33 - 18
|48
|2.
|Зенит
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|37 - 14
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|28 - 12
|42
|4.
|Краснодар
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|28 - 17
|34
|5.
|Уфа
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|14 - 14
|32
|6.
|Ростов
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|25 - 12
|31
|7.
|Амкар
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|18 - 15
|31
|8.
|Терек
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|22 - 24
|30
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|27 - 16
|30
|10.
|Рубин
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|21 - 22
|27
|11.
|Анжи
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 23
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|11 - 28
|18
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 26
|16
|15.
|Оренбург
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|16 - 25
|16
|16.
|Томь
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|9 - 44
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Амкар, который состоится 08.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Амкар, который состоится 08.04.2017.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Амкар
Крылья Советов
50% (35)
Ничья:
44.3% (31)
Амкар
5.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.6% (27)
1:0 Крылья Советов:
24.3% (17)
2:1 Крылья Советов:
14.3% (10)
2:0 Крылья Советов:
8.6% (6)
0:0 Ничья:
5.7% (4)
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