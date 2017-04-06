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Стадион:
Томь
 
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Рубин
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Рубин, который состоится 10.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - Рубин
Томь
12.6% (14)
Ничья:
19.8% (22)
Рубин
67.6% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
24.3% (27)
Рубин:
18% (20)
Ничья:
16.2% (18)
Рубин:
16.2% (18)
Томь:
6.3% (7)
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