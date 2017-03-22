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Стадион:
Терек
 
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Арсенал Тула
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Терек - Арсенал Тула, который состоится 08.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Терек - Арсенал Тула
Терек
80.6% (54)
Ничья:
11.9% (8)
Арсенал Тула
7.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Терек:
32.8% (22)
Терек:
29.9% (20)
Терек:
17.9% (12)
Ничья:
11.9% (8)
Арсенал Тула:
4.5% (3)
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