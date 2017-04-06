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Стадион:
Локомотив Москва
 
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Ростов, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Локомотив Москва
35.8% (29)
Ничья:
46.9% (38)
Ростов
17.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37% (30)
Локомотив Москва:
18.5% (15)
Локомотив Москва:
16% (13)
Ничья:
8.6% (7)
Ростов:
7.4% (6)
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