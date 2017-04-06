  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Уфа
 
Позже
Спартак Москва
Видеотрансляция
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Спартак Москва, который состоится 09.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Уфа - Спартак Москва
Уфа
10.5% (9)
Ничья:
9.3% (8)
Спартак Москва
80.2% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
40.7% (35)
Спартак Москва:
26.7% (23)
Спартак Москва:
8.1% (7)
Ничья:
8.1% (7)
Уфа:
3.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация