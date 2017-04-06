  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Краснодар
 
Позже
ЦСКА Москва
Видеотрансляция
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - ЦСКА Москва, который состоится 09.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва
Краснодар
30.5% (25)
Ничья:
43.9% (36)
ЦСКА Москва
25.6% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.6% (30)
Краснодар:
19.5% (16)
ЦСКА Москва:
15.9% (13)
ЦСКА Москва:
7.3% (6)
Краснодар:
7.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация