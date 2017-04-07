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Стадион: Зрители: 10606
Спарта Роттердам
2:3
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Колвейк Райан
1:1
24' Гол
Хасселбайнк Найжел
1:2
45' Гол
Элберс Стэнли
1:3
48' Гол
Хасселбайнк Найжел
51' Желтая карточка
Фортеш Джеффри
2:3
88' Гол
Пушич Мартин
89' Желтая карточка
Аноур Хадоуир
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
92'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
92'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
92'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
92'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес

92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
91'
Сануси Райан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
89'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
89'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
89'
Аноур Хадоуир получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
Ван Морсел Пако сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пушич Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Пушич Мартин нанёс удар по воротам.
88'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
87'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
87'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
85'
Погба Матиас коснулся мяча рукой.
84'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
84'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает подножку. Бройер Мишель заработал фол.
84'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
83'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор наносит очень неточный удар.
82'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
81'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
Угловой
80'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
80'
Карами Халид из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
79'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
78'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
78'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
77'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Denzel Dumfries навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Thomas Verhaar заработал фол.
76'
Тактическая замена. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
75'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
73'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Де Вейс Йорди атакует сзади соперника. Погба Матиас пострадал.
72'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
72'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
71'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
После дальнего удара, который нанес Альфредо Кулембе Рибейро Фреди мяч отбит вратарем
68'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
68'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
66'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
65'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Погба Матиас!
65'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
64'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
62'
Сануси Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
61'
После дальнего удара, который нанес Кабрал Джерсон мяч отбит вратарем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
58'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
58'
Колвейк Райан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
57'
Бройер Мишель наказан за толчок Хасселбайнк Найжел
Угловой
56'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
56'
Сануси Райан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
55'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Погба Матиас заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
55'
Матей Юрген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
54'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
54'
Тактическая замена. Rick Ketting уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
53'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Кабрал Джерсон наказан за толчок Матей Юрген
Желтая карточка
51'
Фортеш Джеффри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Фортеш Джеффри совершает грубый фол. Denzel Dumfries был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
48'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хасселбайнк Найжел записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 10606 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Морсел Пако заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
46'
Кабрал Джерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элберс Стэнли записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
43'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
43'
Колвейк Райан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
42'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Дёйнен Майк заработал фол.
40'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
40'
Ван Морсел Пако отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
39'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
38'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
38'
Дейкстра Март бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
35'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам. Это Фортеш Джеффри заработал фол.
33'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
32'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Rick Ketting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор подал угловой слева.
31'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
31'
Ван Дёйнен Майк на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
30'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
29'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
28'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
26'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
26'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
26'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Матей Юрген сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хасселбайнк Найжел из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
23'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор подал угловой слева.
23'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
22'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Дейкстра Март коснулся мяча рукой.
20'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
19'
Rick Ketting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
19'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
19'
Rick Ketting выбил мяч на угловой.
19'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
18'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
17'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
17'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
17'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Колвейк Райан наказан за толчок Дейкстра Март
16'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор. Это Denzel Dumfries заработал фол.
14'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
14'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
14'
Карами Халид из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Rick Ketting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
12'
ШТАНГА! – Ван Морсел Пако ударом головой попадает в штангу
12'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
11'
Пушич Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Колвейк Райан отправил мяч в свои ворота.
Угловой
11'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
Хасселбайнк Найжел выбил мяч на угловой.
10'
Denzel Dumfries на финте ушёл от оппонента.
9'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
7'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
6'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор. Это Loris Brogno заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
5'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
Фол, нарушение
4'
Де Вейс Йорди атакует сзади соперника. Loris Brogno пострадал.
4'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Сануси Райан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
3'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Матей Юрген.
3'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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