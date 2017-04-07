Стадион: Спарта Зрители: 10606
2:3
Конец матча
1:0
11' Гол в свои воротаКолвейк Райан
1:1
24' ГолХасселбайнк Найжел
1:2
45' ГолЭлберс Стэнли
1:3
48' ГолХасселбайнк Найжел
51' Желтая карточкаФортеш Джеффри
2:3
88' ГолПушич Мартин
89' Желтая карточкаАноур Хадоуир
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
92'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
92'
92'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
92'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Сануси Райан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
90'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
89'
89'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
89'
Аноур Хадоуир получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
Ван Морсел Пако сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пушич Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Пушич Мартин нанёс удар по воротам.
88'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
87'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
87'
86'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Погба Матиас коснулся мяча рукой.
84'
84'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает подножку. Бройер Мишель заработал фол.
84'
83'
83'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор наносит очень неточный удар.
82'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
81'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
80'
Карами Халид из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
79'
79'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
78'
78'
78'
78'
77'
77'
Denzel Dumfries навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Thomas Verhaar заработал фол.
76'
Тактическая замена. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам. Это Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
73'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Де Вейс Йорди атакует сзади соперника. Погба Матиас пострадал.
72'
72'
72'
72'
71'
71'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
70'
После дальнего удара, который нанес Альфредо Кулембе Рибейро Фреди мяч отбит вратарем
68'
68'
67'
67'
66'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
65'
65'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Погба Матиас!
65'
64'
63'
62'
62'
Сануси Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
61'
61'
После дальнего удара, который нанес Кабрал Джерсон мяч отбит вратарем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
58'
58'
Колвейк Райан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
57'
Бройер Мишель наказан за толчок Хасселбайнк Найжел
56'
56'
Сануси Райан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает навес
55'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Погба Матиас заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
55'
Матей Юрген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
54'
Тактическая замена. Rick Ketting уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
53'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Кабрал Джерсон наказан за толчок Матей Юрген
51'
Фортеш Джеффри получает желтую карточку.
51'
Фортеш Джеффри совершает грубый фол. Denzel Dumfries был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
48'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хасселбайнк Найжел записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 10606 болельщиков
46'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Морсел Пако заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
46'
Кабрал Джерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элберс Стэнли записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
43'
43'
Колвейк Райан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Дёйнен Майк заработал фол.
40'
40'
Ван Морсел Пако отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
39'
39'
38'
38'
Дейкстра Март бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди наказан за толчок Rick Ketting
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам. Это Фортеш Джеффри заработал фол.
33'
33'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
31'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор подал угловой слева.
31'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
31'
Ван Дёйнен Майк на финте ушёл от оппонента.
30'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
28'
28'
26'
26'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Матей Юрген сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хасселбайнк Найжел из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
23'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор подал угловой слева.
23'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
22'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
20'
Дейкстра Март коснулся мяча рукой.
20'
20'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
19'
19'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
19'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
19'
Rick Ketting выбил мяч на угловой.
19'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
18'
17'
17'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
17'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
17'
17'
17'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Колвейк Райан наказан за толчок Дейкстра Март
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор. Это Denzel Dumfries заработал фол.
14'
14'
14'
14'
Карами Халид из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
13'
13'
12'
ШТАНГА! – Ван Морсел Пако ударом головой попадает в штангу
12'
11'
Пушич Мартин сделал результативную передачу.
11'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Колвейк Райан отправил мяч в свои ворота.
11'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
Хасселбайнк Найжел выбил мяч на угловой.
10'
Denzel Dumfries на финте ушёл от оппонента.
9'
7'
7'
7'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
7'
7'
6'
6'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор. Это Loris Brogno заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
5'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
4'
Де Вейс Йорди атакует сзади соперника. Loris Brogno пострадал.
4'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Сануси Райан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
3'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Матей Юрген.
3'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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