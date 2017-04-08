- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Летцигрунд
3:1
Конец матча
20' Желтая карточкаПикель Шарль
21' Желтая карточкаАйети Альбиан
1:0
35' ГолДаббур Мунас
41' Желтая карточкаГуайда Мохамед
1:1
45' ГолВиттвер Андреас
2:1
70' ГолДаббур Мунас
73' Желтая карточкаГельми Рой
3:1
74' ГолКайо VII
76' Желтая карточкаАндерсен Лукас
|
20'
21'
35'
1:0
41'
45'
1:1
70'
2:1
73'
74'
3:1
76'
84'
Состав команд
24
Бамер
Жан
23
Пикель
Шарль
14
Лаванши
Нума
21
Кайо
VII
21
Хагги
Карим
28
Toko
III
14
Гельми
Рой
Грасcхоппер 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Малл Джоэл Вратарь
- 24 Бамер Жан Защитник
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 23 Пикель Шарль Полузащитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 21 Кайо VII Полузащитник
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Васич Васо Вратарь
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 30 Nedim Bajrami Полузащитник
- 11 Брахими Ясин Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Полузащитник
- 17 Хунцикер Николас Нападающий
- 19 Табакович Харис Нападающий
- Главный тренер: Carlos Bernegger
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 21 Хагги Карим Защитник
- 3 Kofi Schulz Защитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 15 Гуайда Мохамед Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 80 Гаудино Джанлука Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 9 Тафер Яннис Нападающий
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Стоянович Деян Вратарь
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 11 Буэсс Роман Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 10 Салихович Сеяд Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Нападающий
- 13 Куэто Лукас Нападающий
- Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 11.03.2017 Грасcхоппер 1:2 Вадуц С
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен С
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн С
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Санкт-Галлен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.04.2016 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.03.2016 Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 26.09.2015 Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.08.2015 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2015 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.11.2014 Грасcхоппер 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2014 Санкт-Галлен 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2014 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.02.2014 Санкт-Галлен 1:5 Грасcхоппер Суперлига
- 28.09.2013 Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 14.07.2013 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 29.05.2013 Санкт-Галлен 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 09.03.2013 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.10.2012 Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.08.2012 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 02.07.2011 Санкт-Галлен 2:2 Грасcхоппер Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|26
|22
|3
|1
|68 - 20
|69
|2.
|Янг Бойз
|26
|15
|7
|4
|59 - 37
|52
|3.
|Сьон
|26
|13
|3
|10
|48 - 40
|42
|4.
|Люцерн
|26
|10
|7
|9
|48 - 46
|37
|5.
|Лугано
|26
|8
|7
|11
|34 - 48
|31
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|7.
|Лозанна
|27
|7
|6
|14
|44 - 49
|27
|8.
|Грасcхоппер
|27
|7
|6
|14
|33 - 45
|27
|9.
|Тун
|27
|6
|9
|12
|41 - 53
|27
|10.
|Вадуц
|26
|5
|7
|14
|33 - 59
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Брахими Ясин заменяет его
84'
Грасcхоппер производит замену. Бамер Жан уходит, и Мунси Ридж заменяет его
77'
Санкт-Галлен производит замену. Гуайда Мохамед уходит, и Буэсс Роман заменяет его
76'
Андерсен Лукас получает желтую карточку.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кайо VII.
73'
Гельми Рой получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
69'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
58'
Санкт-Галлен производит замену. Гаудино Джанлука уходит, и Араторе Марко заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виттвер Андреас.
41'
Гуайда Мохамед получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
21'
Айети Альбиан получает желтую карточку.
20'
Пикель Шарль получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация