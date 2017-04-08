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Стадион:
Грасcхоппер
3:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
20' Желтая карточка
Пикель Шарль
21' Желтая карточка
Айети Альбиан
1:0
35' Гол
Даббур Мунас
41' Желтая карточка
Гуайда Мохамед
1:1
45' Гол
Виттвер Андреас
2:1
70' Гол
Даббур Мунас
73' Желтая карточка
Гельми Рой
3:1
74' Гол
Кайо VII
76' Желтая карточка
Андерсен Лукас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Брахими Ясин заменяет его
84'
Грасcхоппер производит замену. Бамер Жан уходит, и Мунси Ридж заменяет его
77'
Санкт-Галлен производит замену. Гуайда Мохамед уходит, и Буэсс Роман заменяет его
Желтая карточка
76'
Андерсен Лукас получает желтую карточку.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кайо VII.

Желтая карточка
73'
Гельми Рой получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
69'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
58'
Санкт-Галлен производит замену. Гаудино Джанлука уходит, и Араторе Марко заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виттвер Андреас.
Желтая карточка
41'
Гуайда Мохамед получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
Желтая карточка
21'
Айети Альбиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Пикель Шарль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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