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Стадион:
Вадуц
0:2
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
1' Гол
Шюрпф Паскаль
44' Желтая карточка
Бруннер Морис
49' Желтая карточка
Конрад Томас
56' Желтая карточка
Юрич Томи
79' Желтая карточка
Янятович Деян
80' Вторая желтая карточка
Бруннер Морис
86' Желтая карточка
Кошта Рикарду
87' Желтая карточка
Мунтвилер Филипп
0:2
90' Гол
Шнойвли Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шнойвли Марко.
Желтая карточка
87'
Мунтвилер Филипп получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Кошта Рикарду получает желтую карточку.
82'
Люцерн производит замену. Хаас Николас уходит, и Filip Ugrinic заменяет его
80'
Бруннер Морис получает вторую желтую карточку. Удаление.

80'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Матис Марко заменяет его
Желтая карточка
79'
Янятович Деян получает желтую карточку.
72'
Люцерн производит замену. Шюрпф Паскаль уходит, и Иттен Седрик заменяет его
67'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Туркес Алдин заменяет его
61'
Люцерн производит замену. Francisco Rodriguez уходит, и Ноймайр Маркус заменяет его
Желтая карточка
56'
Юрич Томи получает желтую карточку.
55'
Вадуц производит замену. Сарате Гонсало уходит, и Янятович Деян заменяет его
Желтая карточка
49'
Конрад Томас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Бруннер Морис получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шюрпф Паскаль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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