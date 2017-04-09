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Стадион: Рейнпарк
0:1
1' ГолШюрпф Паскаль
44' Желтая карточкаБруннер Морис
49' Желтая карточкаКонрад Томас
56' Желтая карточкаЮрич Томи
79' Желтая карточкаЯнятович Деян
80' Вторая желтая карточкаБруннер Морис
86' Желтая карточкаКошта Рикарду
87' Желтая карточкаМунтвилер Филипп
0:2
90' ГолШнойвли Марко
|
1'
0:1
44'
49'
56'
79'
80'
86'
87'
90'
0:2
Состав команд
33
Гоппель
Макс
21
Омлин
Йонас
68
Francisco
IV
32
Хаас
Николас
Вадуц 4-1-3-2
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 24 Бруннер Морис Защитник
- 4 Конрад Томас Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 33 Гоппель Макс Защитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 20 Хаслер Николас Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Станко Калеб Полузащитник
- 11 Бургмайер Франц Полузащитник
- 12 Чеккини Рамон Полузащитник
- 37 Янятович Деян Нападающий
- 9 Туркес Алдин Нападающий
- 17 Матис Марко Нападающий
- 15 Christian Baldinger
- Главный тренер: Roland Vrabec
Люцерн 3-5-2
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 33 Stefan Knezevic Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 68 Francisco IV Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 37 Де Оливейра Жоао Полузащитник
- 77 Ноймайр Маркус Полузащитник
- 35 Filip Ugrinic Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- 42 Idriz Voca
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Вадуц (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 02.04.2017 Янг Бойз 3:2 Вадуц С
- 19.03.2017 Вадуц 0:1 Лозанна С
- 11.03.2017 Грасcхоппер 1:2 Вадуц С
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
Люцерн (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон С
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн С
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц Суперлига
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн Суперлига
- 08.05.2016 Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига
- 02.04.2016 Люцерн 5:1 Вадуц Суперлига
- 24.10.2015 Люцерн 1:1 Вадуц Суперлига
- 23.09.2015 Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига
- 16.05.2015 Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига
- 14.03.2015 Люцерн 2:0 Вадуц Суперлига
- 19.10.2014 Люцерн 0:0 Вадуц Суперлига
- 13.08.2014 Вадуц 1:1 Люцерн Суперлига
- 28.06.2011 Люцерн 1:0 Вадуц Товарищеские матчи. Сборные
- 18.04.2009 Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига
- 09.04.2009 Люцерн 3:1 Вадуц Суперлига
- 28.09.2008 Вадуц 1:0 Люцерн Суперлига
- 20.07.2008 Люцерн 1:2 Вадуц Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|27
|22
|4
|1
|69 - 21
|70
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|8
|4
|60 - 38
|53
|3.
|Сьон
|27
|13
|3
|11
|50 - 44
|42
|4.
|Люцерн
|27
|11
|7
|9
|50 - 46
|40
|5.
|Лугано
|27
|9
|7
|11
|38 - 50
|34
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|7.
|Лозанна
|27
|7
|6
|14
|44 - 49
|27
|8.
|Грасcхоппер
|27
|7
|6
|14
|33 - 45
|27
|9.
|Тун
|27
|6
|9
|12
|41 - 53
|27
|10.
|Вадуц
|27
|5
|7
|15
|33 - 61
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шнойвли Марко.
87'
Мунтвилер Филипп получает желтую карточку.
86'
Кошта Рикарду получает желтую карточку.
82'
Люцерн производит замену. Хаас Николас уходит, и Filip Ugrinic заменяет его
80'
Бруннер Морис получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Матис Марко заменяет его
79'
Янятович Деян получает желтую карточку.
72'
Люцерн производит замену. Шюрпф Паскаль уходит, и Иттен Седрик заменяет его
67'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Туркес Алдин заменяет его
61'
Люцерн производит замену. Francisco Rodriguez уходит, и Ноймайр Маркус заменяет его
56'
Юрич Томи получает желтую карточку.
55'
Вадуц производит замену. Сарате Гонсало уходит, и Янятович Деян заменяет его
49'
Конрад Томас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Бруннер Морис получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шюрпф Паскаль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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